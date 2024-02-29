Литва виділила на підтримку біженців з України ще €326 тисяч

Кабінет міністрів Литви консенсусом ухвалив виділення додаткових 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Кошти будуть передані через Міністерство соціального забезпечення і праці та Міністерство охорони здоров'я.

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Розподілити їх збираються наступним чином:

160 тисяч євро підуть на забезпечення інституціонального соціального догляду;

130 тисяч євро - на одноразову допомогу на поселення для облаштування проживання в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної та передшкільної освіти;

14 тисяч євро виділено на інституційний соціальний догляд, який надається згідно з порядком виділення соціальних послуг іноземцям, встановленим міністром соціального захисту і праці

21,8 тис. євро виділено на компенсацію витрат Республіканської лікарні Вільнюського університету в жовтні-грудні 2023 року на розміщення осіб з України.

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Раніше на початку року уряд Литви ухвалив рішення про виділення 4 млн євро на покриття витрат українців, які навчаються в Литві.