Литва виділила на підтримку біженців з України ще €326 тисяч
Кабінет міністрів Литви консенсусом ухвалив виділення додаткових 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
Кошти будуть передані через Міністерство соціального забезпечення і праці та Міністерство охорони здоров'я.
Розподілити їх збираються наступним чином:
- 160 тисяч євро підуть на забезпечення інституціонального соціального догляду;
- 130 тисяч євро - на одноразову допомогу на поселення для облаштування проживання в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної та передшкільної освіти;
- 14 тисяч євро виділено на інституційний соціальний догляд, який надається згідно з порядком виділення соціальних послуг іноземцям, встановленим міністром соціального захисту і праці
- 21,8 тис. євро виділено на компенсацію витрат Республіканської лікарні Вільнюського університету в жовтні-грудні 2023 року на розміщення осіб з України.
Раніше на початку року уряд Литви ухвалив рішення про виділення 4 млн євро на покриття витрат українців, які навчаються в Литві.
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хто тільки вирішив зараз туди іхати - теж міг прикинути що з фінансами
звісно, я не змовчала.