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Литва виділила на підтримку біженців з України ще €326 тисяч

литва,біженці

Кабінет міністрів Литви консенсусом ухвалив виділення додаткових 326 тисяч євро на підтримку біженців з України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Кошти будуть передані через Міністерство соціального забезпечення і праці та Міністерство охорони здоров'я.

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Розподілити їх збираються наступним чином:

  • 160 тисяч євро підуть на забезпечення інституціонального соціального догляду;
  • 130 тисяч євро - на одноразову допомогу на поселення для облаштування проживання в муніципалітеті та компенсацію за навчання дитини за програмою дошкільної та передшкільної освіти;
  • 14 тисяч євро виділено на інституційний соціальний догляд, який надається згідно з порядком виділення соціальних послуг іноземцям, встановленим міністром соціального захисту і праці
  • 21,8 тис. євро виділено на компенсацію витрат Республіканської лікарні Вільнюського університету в жовтні-грудні 2023 року на розміщення осіб з України.

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Раніше на початку року уряд Литви ухвалив рішення про виділення 4 млн євро на покриття витрат українців, які навчаються в Литві.

Автор: 

біженці (1871) Литва (2409) допомога (8367)


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та вистачить виділяти, це все на каву дермаку і зе-гною, хочете допомогти, то рука в руку чи залиш на снаряди.
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29.02.2024 11:14 Відповісти
Хоч статтю читали?
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29.02.2024 11:17 Відповісти
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29.02.2024 11:24 Відповісти
Женіть цих бєшенцев поганою мітлою з Євпропи - хай повертаються і трудом напближають Перемогу України. Виділяйте гроші тільки на зброю, яка рятує наш народ
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29.02.2024 12:03 Відповісти
Та вже досить виділяти «нещасним» - хто приїхав 2 роки тому, той вже мусить сам себе утримувати.

хто тільки вирішив зараз туди іхати - теж міг прикинути що з фінансами
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29.02.2024 13:40 Відповісти
Нещодавно іхала з такою біженкою з Полтави - працює в Вільнюсі в салоні краси. То хаяла литовок, що вони не залишають великі чайові та «не такі доглянуті»

звісно, я не змовчала.
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29.02.2024 13:42 Відповісти
 
 