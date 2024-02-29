УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4789 відвідувачів онлайн
Новини
1 596 21

Україні бракує боєприпасів, Захід повинен діяти швидко, - Сікорський

сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західні країни діяти швидко, щоб забезпечити Україну необхідними боєприпасами.

Про це у соцмережі X написав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ.

"Треба діяти швидко, Україні не вистачає боєприпасів. Вони воюють, як леви, але не можуть боротися голими руками", - наголосив Сікорський.

Сікорський Радослав

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський у США: Надайте українцям боєприпаси

Автор: 

боєприпаси (2277) допомога (8367) Сікорський Радослав (259)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Історію пишуть переможці
показати весь коментар
29.02.2024 11:44
+3
Рідні сотень тисяч кацапів бухають на гробові та славлять *****.
Навіть новина тут була, що у бідних регіонах ерефії - депозитний бум.
показати весь коментар
29.02.2024 11:49
+2
Вчера ОПовские боты разносили что Зеленский договорился о поставках военной техники из Албании(которая по их мнению была участником Варшавского договора) .Вот это уровень ботвы за наши деньги!
показати весь коментар
29.02.2024 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та ну нах - куди вже швидше
показати весь коментар
29.02.2024 11:38 Відповісти
Потім русня це видасть за славную побєду.
Буде писати книжки про те, як зусиллями своїх спецслужб забезпечила перемогу власній армії.
А про м'ясні штурми всі згодом забудуть.
Як і про те, що українці бились, немов леви.
Всюди будуть гєроі сво і всємогущєє гру.
показати весь коментар
29.02.2024 11:41 Відповісти
Історію пишуть переможці
показати весь коментар
29.02.2024 11:44 Відповісти
Ніколи не забудуть рідні сотень тисяч кацапів. Як ненавиділи радянську владу рідні загиблих "інтернаціоналістів" чи інвалідів так і ненавидять - так будуть ненавидіти і х#йла і робити свій маленький внесок у розвал срср і росії
показати весь коментар
29.02.2024 11:46 Відповісти
Рідні сотень тисяч кацапів бухають на гробові та славлять *****.
Навіть новина тут була, що у бідних регіонах ерефії - депозитний бум.
показати весь коментар
29.02.2024 11:49 Відповісти
А ті хто бухають бухі оруть путін х#йло на всю іванівську. Тверезі хоч трохи побоюються покарання
показати весь коментар
29.02.2024 11:51 Відповісти
Щось не було тут, на Цензорі, подібних відео. гоєв сво били, не раз показували, але щоб про ***** співали - ні, не чув.
показати весь коментар
29.02.2024 11:53 Відповісти
Ну так тверезі ж. Бояться кувалди.
показати весь коментар
29.02.2024 11:57 Відповісти
Десь відео є? Бо не віриться.
показати весь коментар
29.02.2024 12:03 Відповісти
Хоч якась користь від Польші - всією Євпропою тиснуть на республіканців і на тому спасибі
показати весь коментар
29.02.2024 11:43 Відповісти
Вчера ОПовские боты разносили что Зеленский договорился о поставках военной техники из Албании(которая по их мнению была участником Варшавского договора) .Вот это уровень ботвы за наши деньги!
показати весь коментар
29.02.2024 11:45 Відповісти
Швидко вже не вийшло
показати весь коментар
29.02.2024 11:49 Відповісти
Так вони не доїдуть бо якісь підараси блокують кордон
показати весь коментар
29.02.2024 11:49 Відповісти
О! Не встиг про літаки написати - і тут же прочуханка Заходу прилетіла! А перед тим Орлівку наза брав! Ото всюдисущий! Невже і армією встигає керувати? Чи то вже Єрмак робить, який до речі з інформаційного поля пропав?
показати весь коментар
29.02.2024 11:50 Відповісти
І Захід вже був майже готовий надати б/к, але тут з'явився Кулеба з лопатою...
показати весь коментар
29.02.2024 11:51 Відповісти
О, однією рукою закликають про поставку озброєння, а іншою блокують кордони добиваючи економіку України.
Напевне хочуть одночасно на двох стільцях всидіти
показати весь коментар
29.02.2024 12:03 Відповісти
Лицемірна мерзота
показати весь коментар
29.02.2024 12:04 Відповісти
Поясніть клятому порохоботу- Чехія може поставити снаряди, але нема грошей на логістику? А невтік спрямовує 17 лярдів на асфальт? Це так? Чи ще ні?
показати весь коментар
29.02.2024 12:08 Відповісти
Це ти своїм фермерам, рольникам і мисливцям розкажи...
показати весь коментар
29.02.2024 12:32 Відповісти
Типу везіть, а ми заблокуємо на кордоні?
показати весь коментар
29.02.2024 13:49 Відповісти
Але чому новий уряд Польщі нічого Україні не дає?
показати весь коментар
29.02.2024 19:08 Відповісти
 
 