Україні бракує боєприпасів, Захід повинен діяти швидко, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західні країни діяти швидко, щоб забезпечити Україну необхідними боєприпасами.
Про це у соцмережі X написав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ.
"Треба діяти швидко, Україні не вистачає боєприпасів. Вони воюють, як леви, але не можуть боротися голими руками", - наголосив Сікорський.
Топ коментарі
+3 Павел Большак
показати весь коментар29.02.2024 11:44
+3 Деніс Войцеховський
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+2 Vadym #587068
показати весь коментар29.02.2024 11:45
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Буде писати книжки про те, як зусиллями своїх спецслужб забезпечила перемогу власній армії.
А про м'ясні штурми всі згодом забудуть.
Як і про те, що українці бились, немов леви.
Всюди будуть гєроі сво і всємогущєє гру.
Навіть новина тут була, що у бідних регіонах ерефії - депозитний бум.
Напевне хочуть одночасно на двох стільцях всидіти