Україні бракує боєприпасів, Захід повинен діяти швидко, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав західні країни діяти швидко, щоб забезпечити Україну необхідними боєприпасами.

Про це у соцмережі X написав глава МЗС Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ.

"Треба діяти швидко, Україні не вистачає боєприпасів. Вони воюють, як леви, але не можуть боротися голими руками", - наголосив Сікорський.

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