Росіяни обстріляли підстанцію на сході: пошкоджено обладнання

Ввечері 28 лютого російські загарбники обстріляли високовольтну підстанцію на сході України, через що було пошкоджене обладнання об’єкта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Вчора ввечері Росія знову обстріляла високовольтну підстанцію у східному регіоні. Є пошкодження обладнання. Детальний огляд та аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитись залежно від безпекової ситуації після дозволу військових", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що у роботу включили після ремонту високовольтну лінію 330 кВ, що була пошкоджена артобстрілами. На іншій пошкодженій при бойових діях високовольтній лінії в цьому регіоні зафіксована крадіжка понад 1 км проводу.

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На одній з підстанцій в центральному регіоні енергетики відновили роботу частини обладнання, пошкодженого при обстрілах.