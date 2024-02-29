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Новини Війна
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Ще п’ятьох дітей повернули з окупованих територій

діти

Від початку року з окупації вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років", - йдеться в повідомленні.

Наразі діти перебувають в безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи.

Глава ОВА наголосив, що від початку року вже вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

Читайте: Ми закликаємо всіх українців, які виїхали з країни з початку повномасштабного вторгнення, розглянути можливість повернення додому, - Кулеба

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