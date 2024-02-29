Росіяни вербують на війну наркозлочинців, - Центр нацспротиву
У Росії поліція отримала вказівку не заводити справ на наркозлочинців, а натомість вербувати їх на контракт зі ЗС РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
За джерелами Центру, під час затримання осіб, підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів, їх доставляють у відділок, але не відкривають справ. Прибуває прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту зі ЗС РФ.
"Таким чином РФ вербує фактично майбутніх ув’язнених на досудовому етапі, сподіваючись таким чином уникнути соціальної напруги через мобілізацію в країні. Тобто у Кремлі не переймаються долею цих злочинців і відправляють їх у м’ясні штурми", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Taras #575423
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+3 Деніс Войцеховський
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+2 Виктор Дийнега
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Ці - наловлять.
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за нею 80% сидять, 3-5 років в основному
Кроме дронов индивидуального поражения, нужны дроны бомбардировщики способные накрывать группы оккупантов сбрасывая 10 - 20 боеприпасов на головы этих тварей чтобы процесс ликвидации рашистов был более уверенным и практическим.
Дроны индивидуального поражения в совокупности с дронами массового поражения при поддержке снайперов и артиллерии - адская смесь от которой рашистам гарантирована смерть.
Це ж не науковці, спортсмени, інженери, як у нас.
Таке стерво здохне - росії тільки користь.