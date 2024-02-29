Росіяни вербують на війну наркозлочинців, - Центр нацспротиву

У Росії поліція отримала вказівку не заводити справ на наркозлочинців, а натомість вербувати їх на контракт зі ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За джерелами Центру, під час затримання осіб, підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів, їх доставляють у відділок, але не відкривають справ. Прибуває прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту зі ЗС РФ.

"Таким чином РФ вербує фактично майбутніх ув’язнених на досудовому етапі, сподіваючись таким чином уникнути соціальної напруги через мобілізацію в країні. Тобто у Кремлі не переймаються долею цих злочинців і відправляють їх у м’ясні штурми", - йдеться в повідомленні.

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