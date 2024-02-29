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Новини
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Росіяни вербують на війну наркозлочинців, - Центр нацспротиву

цнс

У Росії поліція отримала вказівку не заводити справ на наркозлочинців, а натомість вербувати їх на контракт зі ЗС РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За джерелами Центру, під час затримання осіб, підозрюваних у збуті та поширенні наркотичних засобів, їх доставляють у відділок, але не відкривають справ. Прибуває прокурор та представник військкомату, які схиляють затриманого до підписання контракту зі ЗС РФ.

"Таким чином РФ вербує фактично майбутніх ув’язнених на досудовому етапі, сподіваючись таким чином уникнути соціальної напруги через мобілізацію в країні. Тобто у Кремлі не переймаються долею цих злочинців і відправляють їх у м’ясні штурми", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни рекрутували близько 15 тисяч непальців для війни проти України, - CNN

Автор: 

наркотики (1448) вербування (246) Центр національного спротиву (819)


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Топ коментарі
+4
Це не наш мєтод. У нас весь кримінал має залізну бронь, бо це генофонд нації.
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29.02.2024 13:52
+3
Будуть, значить, за косяк воювати.
Це ж не науковці, спортсмени, інженери, як у нас.
Таке стерво здохне - росії тільки користь.
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29.02.2024 14:10
+2
Агрессивная война ведется руками мразей. Каждый забараненный рашист на шаг приближает победу Украины. Вот почему нужны дрони - самых разных модификаций.

Кроме дронов индивидуального поражения, нужны дроны бомбардировщики способные накрывать группы оккупантов сбрасывая 10 - 20 боеприпасов на головы этих тварей чтобы процесс ликвидации рашистов был более уверенным и практическим.

Дроны индивидуального поражения в совокупности с дронами массового поражения при поддержке снайперов и артиллерии - адская смесь от которой рашистам гарантирована смерть.
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29.02.2024 13:58
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Та нам теж можна циган на фронт - вони на наркоті сидять -- але іх хер наловиш
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29.02.2024 13:48 Відповісти
Ці - не наші ТЦК, яких циганва б'є.
Ці - наловлять.
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29.02.2024 14:05 Відповісти
УК РФ Статья 228. Незаконные приобретение, хранение
----
за нею 80% сидять, 3-5 років в основному
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29.02.2024 13:52 Відповісти
Це не наш мєтод. У нас весь кримінал має залізну бронь, бо це генофонд нації.
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29.02.2024 13:52 Відповісти
Агрессивная война ведется руками мразей. Каждый забараненный рашист на шаг приближает победу Украины. Вот почему нужны дрони - самых разных модификаций.

Кроме дронов индивидуального поражения, нужны дроны бомбардировщики способные накрывать группы оккупантов сбрасывая 10 - 20 боеприпасов на головы этих тварей чтобы процесс ликвидации рашистов был более уверенным и практическим.

Дроны индивидуального поражения в совокупности с дронами массового поражения при поддержке снайперов и артиллерии - адская смесь от которой рашистам гарантирована смерть.
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29.02.2024 13:58 Відповісти
По статистике самая распространенная статья среди мигрантов.
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29.02.2024 13:58 Відповісти
Утилізація біосміття. Росія в плюсі за будь-яких обставин.
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29.02.2024 14:06 Відповісти
там 80% за косяк сидять
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29.02.2024 14:08 Відповісти
Будуть, значить, за косяк воювати.
Це ж не науковці, спортсмени, інженери, як у нас.
Таке стерво здохне - росії тільки користь.
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29.02.2024 14:10 Відповісти
В том-то и дело, шо х-ло с помощью мобилизации проводит ассенизацию биологического дерьма.
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29.02.2024 16:20 Відповісти
Ну то кинуть хм "на косяки", "на дорожку", та "ширки", на додачу самограю, з "граю" в один кінець. АРХ М
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29.02.2024 19:37 Відповісти
 
 