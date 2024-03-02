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Рашисти вдарили по Станіславу на Херсонщині, загинув чоловік

херсонщина

Російська армія вбила жителя Станіслава на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Травми, не сумісні з життям, отримав 54-річний чоловік. Він перебував на вулиці під час артобстрілу. Мої співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Ворог активізувався на Херсонщині, ЗСУ укріплюють оборонні рубежі, - ОК "Південь"

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обстріл (28687) жертви (1801) Херсонська область (5791)


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