Рашисти вдарили по Станіславу на Херсонщині, загинув чоловік

Російська армія вбила жителя Станіслава на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Травми, не сумісні з життям, отримав 54-річний чоловік. Він перебував на вулиці під час артобстрілу. Мої співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться у повідомленні.

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