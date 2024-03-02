У Нетішині, де діє Хмельницька АЕС, вводять обмеження на в’їзд

У частині Хмельницької області діятимуть обмеження на в’їзд і виїзд. Зокрема, блокпости встановлять на в’їзд та виїзд в Нетішині, де діє атомна електростанція.

Про це повідомили у пресслужбі Нетішинської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо мешканців Нетішинської МТГ та гостей міста інформацію про обмеження в'їзду та виїзду до міста визначеними автошляхами, що діятимуть від 4 березня 2024 року, - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що в'їхати до Нетішина можна буде через:

блок-пост у районі р-ну "Хуторок" (з'їзд на вул. Старонетишинську);

блок-пост біля стели "Нетішин" (з'їзд на вул. Енергетиків);

блок-пост з боку с. Комарівка;

блок-пост з боку в'їзду від с. Білотин.

"В'їзди в інших напрямках будуть обмежені!" - повідомляють у Нетішинській міській військовій адміністрації.

У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен.