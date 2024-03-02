УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11272 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 230 14

У Нетішині, де діє Хмельницька АЕС, вводять обмеження на в’їзд

Нетішин

У частині Хмельницької області діятимуть обмеження на в’їзд і виїзд. Зокрема, блокпости встановлять на в’їзд та виїзд в Нетішині, де діє атомна електростанція.

Про це повідомили у пресслужбі Нетішинської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляємо мешканців Нетішинської МТГ та гостей міста інформацію про обмеження в'їзду та виїзду до міста визначеними автошляхами, що діятимуть від 4 березня 2024 року, - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Біля Хмельницької АЕС пролунали вибухи, - Гроссі

Зазначається, що в'їхати до Нетішина можна буде через:

блок-пост у районі р-ну "Хуторок" (з'їзд на вул. Старонетишинську);
блок-пост біля стели "Нетішин" (з'їзд на вул. Енергетиків);
блок-пост з боку с. Комарівка;
блок-пост з боку в'їзду від с. Білотин.

"В'їзди в інших напрямках будуть обмежені!" - повідомляють у Нетішинській міській військовій адміністрації.

У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен.

Обмеження на в'їзд і виїзд у Нетішині

Автор: 

Хмельниччина (914) Хмельницька АЕС (127)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
Не треба цим обмежуватись. Треба "перекривати" усю хмельницьку область. Обласна влада теж неповинна "бездіяти". Ніяких " в'їздів- виїздів" !
показати весь коментар
02.03.2024 23:58
+3
Дура!
На Нетішині стоїть батарея. З підсиленням. Знаю чого, але не скажу.
показати весь коментар
03.03.2024 00:10
+2
вам вже нещодавно вказували на хамську мнеру спілкування.
У вас сьогодні поганий день був, чи ви завжди такий?
показати весь коментар
03.03.2024 00:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба цим обмежуватись. Треба "перекривати" усю хмельницьку область. Обласна влада теж неповинна "бездіяти". Ніяких " в'їздів- виїздів" !
показати весь коментар
02.03.2024 23:58 Відповісти
Офигеть. Это ничего, что нужно товары и пищу подвозить? А кому-то еще и в командировку ехать? И отдохнуть летом нужно будет? Или вы предлагаете Арзамас-колупнадцать организовать?
показати весь коментар
03.03.2024 00:22 Відповісти
Друзі, невже вам невідомий "сарказм" ?
показати весь коментар
03.03.2024 21:28 Відповісти
а ти постарайся наступні кілька днів не виходити з дому!
показати весь коментар
03.03.2024 00:23 Відповісти
Друзі, невже вам невідомий "сарказм" ?
показати весь коментар
03.03.2024 21:30 Відповісти
з північного-заходу вʼїзд до місто треба перекривати ще перед м. Острог Рівненської області три чому відразу на трьох трасах до підходять до агломерації Острог-Нітишин ...
показати весь коментар
03.03.2024 00:52 Відповісти
нарешті шахєдам заборонили вїзд в Нетішин.
показати весь коментар
03.03.2024 00:06 Відповісти
Дура!
На Нетішині стоїть батарея. З підсиленням. Знаю чого, але не скажу.
показати весь коментар
03.03.2024 00:10 Відповісти
вам вже нещодавно вказували на хамську мнеру спілкування.
У вас сьогодні поганий день був, чи ви завжди такий?
показати весь коментар
03.03.2024 00:48 Відповісти
багато де стаять такі батереї !!! Слава ЗСУ !!!
показати весь коментар
03.03.2024 00:55 Відповісти
від початку війни такий вїзд-виїзд. до чого писати цю муйню...
показати весь коментар
03.03.2024 00:28 Відповісти
Ничоси! А до этого там был проходной двор?
показати весь коментар
03.03.2024 01:13 Відповісти
Оскільки в інших містах-супутниках АЕС такі обмеження не вводили, можна припустити, що це пов'язано з тим, щоб обмежити доступ до майданчика, де йде "потужне" будівництво енергоблоків АЕС. Насправді, це окозамилювання має на меті сховати від громадськості, як йде "розпилювання" коштів на незаконному "будівництві"
показати весь коментар
03.03.2024 09:27 Відповісти
Неправда, вводили, в Миколаївській області точно. Крім того, там всі свої стоять, щоб не йти на фронт, катаються по місту та п'ють каву
показати весь коментар
03.03.2024 12:18 Відповісти
 
 