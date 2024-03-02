У Нетішині, де діє Хмельницька АЕС, вводять обмеження на в’їзд
У частині Хмельницької області діятимуть обмеження на в’їзд і виїзд. Зокрема, блокпости встановлять на в’їзд та виїзд в Нетішині, де діє атомна електростанція.
Про це повідомили у пресслужбі Нетішинської міської військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляємо мешканців Нетішинської МТГ та гостей міста інформацію про обмеження в'їзду та виїзду до міста визначеними автошляхами, що діятимуть від 4 березня 2024 року, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в'їхати до Нетішина можна буде через:
блок-пост у районі р-ну "Хуторок" (з'їзд на вул. Старонетишинську);
блок-пост біля стели "Нетішин" (з'їзд на вул. Енергетиків);
блок-пост з боку с. Комарівка;
блок-пост з боку в'їзду від с. Білотин.
"В'їзди в інших напрямках будуть обмежені!" - повідомляють у Нетішинській міській військовій адміністрації.
У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки номінальною потужністю 1000 МВт кожен.
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На Нетішині стоїть батарея. З підсиленням. Знаю чого, але не скажу.
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