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Новини Агресія Росії проти України
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Біля Миколаєва пролунав вибух

вибух

За межами міста Миколаєва пролунав вибух.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Миколаївці, вибух за межами міста. Детальну інформацію чекаємо від ОВА", - написав він.

Також читайте: Поблизу Миколаєва пролунав вибух

Автор: 

вибух (4483) Миколаїв (1809)


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03.03.2024 20:24 Відповісти
Добре що не в місті. Пам'ятаю як накривали місто росіяни вже зі своїх гармат. Постарайтеся вижити люди і побачте смерть ворогів ваших. Воно того варте.
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03.03.2024 20:36 Відповісти
Хіба тільки з гармат? Коли рашисти панували у Херсоні, по Миколаєву гатали зі всього - Градів, С-300, крилатими ракетами
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03.03.2024 20:45 Відповісти
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03.03.2024 20:39 Відповісти
там задихлофосить весь комитет старых фердунов, бо пыни давно нет
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03.03.2024 20:44 Відповісти
Проте живий кооператив "Озеро". Навіть якщо ***** здохло, справу йоро продовжать двійники, трійника та подовгувачи
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03.03.2024 20:48 Відповісти
Дело не в Путине вообще. А в поддержке его идей, которая есть в РФ.
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03.03.2024 21:02 Відповісти
 
 