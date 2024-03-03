Біля Миколаєва пролунав вибух
За межами міста Миколаєва пролунав вибух.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Миколаївці, вибух за межами міста. Детальну інформацію чекаємо від ОВА", - написав він.
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