УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10845 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 704 3

Ворожу ракету Х-59 знищено над Дніпропетровщиною, - ПК "Схід"

х-59

Над Дніпропетровщиною знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомило Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворожу керовану авіаційну ракету Х-59 знищено на Дніпропетровщині, - ПК "Схід"

Автор: 

ракети (4030) Дніпропетровська область (3771)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
уже 21.41 а ще "сушок" до вечірнього чаю не було....
Дві годинки ще є - тримаємо кулачки!
показати весь коментар
03.03.2024 21:43 Відповісти
Як вони й **********, знов будуть су-шити су-харі. Надійні скрєпи, замість суші.
показати весь коментар
03.03.2024 22:27 Відповісти
В Петербурзі безпілотник врізався в будинок, пострадавших нєт. Якого біса така фігня туда летить, попугать?! Твою дивізію.
показати весь коментар
04.03.2024 06:34 Відповісти
 
 