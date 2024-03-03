Ворожу ракету Х-59 знищено над Дніпропетровщиною, - ПК "Схід"
Над Дніпропетровщиною знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомило Повітряне командування "Схід", передає Цензор.НЕТ.
"В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряне командування "Схід" знищено керовану авіаційну ракету Х-59", - йдеться в повідомленні.
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