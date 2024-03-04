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15 тисяч дітей в Україні потребують всиновлення

діти,сім'я,усиновлення

Майже 15 тисяч дітей в Україні потребують всиновлення.

Про це розповів голова Національної соціальної служби Василь Луцик, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, наразі забрати дитину в сім’ю можуть лише українці, які перебувають на території України. Триває робота, над поверненням дітей з-за кордону, куди евакуювали заклади з українськими сиротами.

"Ми нещодавно запустили процедуру усиновлення наших дітей з-за кордону. Тобто громадянин України може онлайн познайомитися з дитиною, після цього він їде в цю країну і вже забирає дитину під усиновлення", – розповів Луцик.

Всього у 2023 році українці всиновили понад 950 дітей. До повномасштабної війни, за даними сервісної служби, громадяни України всиновлювали, в середньому, 400-500 дітей щороку.

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"У нас, на жаль, є проблеми у світогляді українців. Всі хочуть усиновити дитину, як правило, віком до п’яти років, повністю здорову і без будь-яких проблем із її батьками. На жаль, ми розуміємо, що у нас більшість дітей, які потребують усиновлення, це діти віком від 7-8 років", – зазначив голова сервісної служби.

За словами Луцика, в Україні від початку повномасштабної війни 13 338 дітей залишилися без батьківської опіки, з них 1759 дітей – стали сиротами.

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04.03.2024 17:46 Відповісти
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04.03.2024 17:53 Відповісти
не розумію,навіщо везти дитинку з безпечної краіни в нашу Украіну,де гинуть дітки і дорослі(((чому не можна дочекатись Перемоги.До речі,всиновлення звільняє від мобілізації,знаю випадок
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04.03.2024 21:00 Відповісти
Щоб всиновити дитину потрібно пройти всі кола пекла.Влада зробила все щоб це фактично стало не можливо.
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04.03.2024 21:53 Відповісти
 
 