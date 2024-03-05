Скеровано до суду справу щодо завдання 177 млн грн збитків державному ПАТ "Центренерго", - НАБУ

5 березня 2024 року НАБУ і САП скерували до суду справу за обвинуваченням трьох осіб у завданні понад 176 млн грн збитків державному енерговиробнику "Центренерго".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланнія на пресслужбу НАБУ.

Йдеться про ексчлена Дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника Департаменту ПАТ "Центренерго" та керівника приватної компанії, які обвинувачуються у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Як встановило слідство, у 2020 році ПАТ "Центренерго" уклало угоди про продаж електроенергії ТОВ "Юнайтед Енерджі", яке перемогло в аукціонах. Через невідбір законтрактованої за цими угодами електроенергії компанія-переможець мала сплатити штраф. Аби цього уникнути, з ПАТ заднім числом уклали додаткові угоди, якими з основних виключили положення про дозволені межі відхилення у розмірі 5% від договірного обсягу відібрання електроенергії.

Такі зміни дозволили згаданому ТОВ відбирати будь-який обсяг електроенергії попри те, що за умовою проведених аукціонів відібрання договірного обсягу електроенергії мало бути гарантоване. У результаті цих дій "Центренерго" не отримало 176,8 млн грн.

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Нагадаємо, у січні 2024 року НАБУ і САП викрили схему заволодіння ТОВ "Юнайтед Енерджі" електроенергією на суму 716 млн грн. Її організатором є бізнес-партнер одного з підозрюваних у справі про розкрадання коштів "ПриватБанку".