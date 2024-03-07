Юрчишин про Telegram: "Завжди краще регулювати, а не закривати"
Ніхто не вимагатиме закриття Telegram, якщо не матиме доказів, що через ботів в Україні розганяється російська пропаганда.
Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин в інтерв'ю "Детектор Медіа", передає Цензор.НЕТ.
"Завжди краще регулювати, а не закривати. Чому? Бо це більш демократичний підхід", - сказав він у відповідь на питання щодо Telegram.
"З іншого боку, Україна у війні і в нас немає розкоші довго розв’язувати питання. Тоді краще розрубати вузол, ніж його розплутувати. В чому проблема телеграму? Оскільки телеграм більш популярний не на Заході, а у країнах, які розвиваються, Павло Дуров, прикриваючись правом на свободу висловлювань, намагається не здійснювати регулювання. Він усіх запевняв, що не регулює телеграм. Але коли була історія з ІДІЛ, то США спочатку намагалися словесно переконувати Павла Дурова, що нелогічно тримати пабліки лідерів ІДІЛ чи груп, де вони мобілізують своїх прихильників, і надавати їм фінансові механізми, які вмонтовані в телеграм, для переказу коштів. То спочатку були заперечення, заяви, що ми вільні, ми не регулюємо… А коли подали на них до суду на велику суму, то моментально політика спільноти помінялася, Павло Дуров і Телеграм досить оперативно відреагували", - наголосив парламентар.
За словами Юрчишина, Україна для Telegram - один із найбільших ринків.
"Не такий, як Росія чи Індія, та все ж. І тому, якщо Павло Дуров і адміністрація Телеграму зацікавлені в тому, щоб ефективно працювати в Україні, то нехай створять представництво в Україні. Ми матимемо швидку комунікацію. Ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це якраз не пропаганда, а реальність. Якби куйло не напав, не відібрав Крим і не розпочав повномасштабну війну, 90% українців так би і вважали кацапів братами, як це було до 14-го. Як би хто їх не переконував, як би не блокував їх сайти і канали. Пропаганда працює лише тоді, коли вона підкріплена реальними справами і холодильником. Або ж силовими методами і масовими репресіями. Візьми ту ж КНДР. Пропаганда там на найвищому рівні. Але. Підтримується вона виключно репресіями. Відкрий там кордон або влаштуй майдан. І ти дуже здивуєшся, побачивши, з якою радістю багатомільйонна юрба корейців посадить пупса на швабру і з якою насолодою вона буде трощити по всій країні пам"ятники Кімам і шматувати їх портрети.
але якщо фсбешний додаток працює це говорить що комусь це вигідно
Непогана пісня була, до речі. Гарний приклад якісної радянської попси.
"Тєлєграма, тєлєграма, пусть нє будєт прєград на путі,
Тєлєграма, тєлєграма, я прашу, ти бистрєє лєті..."
ВИА Весёлые ребята - Телеграмма (1985) (СТЕРЕО)
https://www.youtube.com/watch?v=z80ZEQG2eeY