Юрчишин про Telegram: "Завжди краще регулювати, а не закривати"

Ніхто не вимагатиме закриття Telegram, якщо не матиме доказів, що через ботів в Україні розганяється російська пропаганда.

Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин в інтерв'ю "Детектор Медіа", передає Цензор.НЕТ.

"Завжди краще регулювати, а не закривати. Чому? Бо це більш демократичний підхід", - сказав він у відповідь на питання щодо Telegram.

"З іншого боку, Україна у війні і в нас немає розкоші довго розв’язувати питання. Тоді краще розрубати вузол, ніж його розплутувати. В чому проблема телеграму? Оскільки телеграм більш популярний не на Заході, а у країнах, які розвиваються, Павло Дуров, прикриваючись правом на свободу висловлювань, намагається не здійснювати регулювання. Він усіх запевняв, що не регулює телеграм. Але коли була історія з ІДІЛ, то США спочатку намагалися словесно переконувати Павла Дурова, що нелогічно тримати пабліки лідерів ІДІЛ чи груп, де вони мобілізують своїх прихильників, і надавати їм фінансові механізми, які вмонтовані в телеграм, для переказу коштів. То спочатку були заперечення, заяви, що ми вільні, ми не регулюємо… А коли подали на них до суду на велику суму, то моментально політика спільноти помінялася, Павло Дуров і Телеграм досить оперативно відреагували", - наголосив парламентар.

За словами Юрчишина, Україна для Telegram - один із найбільших ринків.

"Не такий, як Росія чи Індія, та все ж. І тому, якщо Павло Дуров і адміністрація Телеграму зацікавлені в тому, щоб ефективно працювати в Україні, то нехай створять представництво в Україні. Ми матимемо швидку комунікацію. Ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда", - підсумував він.

