1 092 29

Юрчишин про Telegram: "Завжди краще регулювати, а не закривати"

telegram,телеграм

Ніхто не вимагатиме закриття Telegram, якщо не матиме доказів, що через ботів в Україні розганяється російська пропаганда.

Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин в інтерв'ю "Детектор Медіа", передає Цензор.НЕТ.

"Завжди краще регулювати, а не закривати. Чому? Бо це більш демократичний підхід", - сказав він у відповідь на питання щодо Telegram.

"З іншого боку, Україна у війні і в нас немає розкоші довго розв’язувати питання. Тоді краще розрубати вузол, ніж його розплутувати. В чому проблема телеграму? Оскільки телеграм більш популярний не на Заході, а у країнах, які розвиваються, Павло Дуров, прикриваючись правом на свободу висловлювань, намагається не здійснювати регулювання. Він усіх запевняв, що не регулює телеграм. Але коли була історія з ІДІЛ, то США спочатку намагалися словесно переконувати Павла Дурова, що нелогічно тримати пабліки лідерів ІДІЛ чи груп, де вони мобілізують своїх прихильників, і надавати їм фінансові механізми, які вмонтовані в телеграм, для переказу коштів. То спочатку були заперечення, заяви, що ми вільні, ми не регулюємо… А коли подали на них до суду на велику суму, то моментально політика спільноти помінялася, Павло Дуров і Телеграм досить оперативно відреагували", - наголосив парламентар.

За словами Юрчишина,  Україна для Telegram - один із найбільших ринків.

"Не такий, як Росія чи Індія, та все ж. І тому, якщо Павло Дуров і адміністрація Телеграму зацікавлені в тому, щоб ефективно працювати в Україні, то нехай створять представництво в Україні. Ми матимемо швидку комунікацію. Ніхто не буде вимагати закриття, якщо не матиме доказів, що через ботів розганяється в нас російська пропаганда", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеграм містить у собі низку загроз для безпеки України, - ГУР

Автор: 

Юрчишин Ярослав (159) Telegram (301)
Топ коментарі
+8
Саме так. А краще взагалі інтернет відключити. Опломбовані телевізори, налаштовані лише на тєлємарахвон і опломбовані приймачі, налаштовані на суспільне. Як в КНДР.
07.03.2024 14:34 Відповісти
+7
Киздун. Їм той телеграм як голка у задниці не через рос пропаганду, а тому, що зеленосраких посередництвом цієї мережі на чисту воду виводять, й вони нічого з тим не можуть зробити.
07.03.2024 14:25 Відповісти
+5
Боже... какой д**л, что они творят... параллельно продолжайте убеждать правительства стран европы, что деньги нужно давать не беженцам, а вам, чтобы через вас они распределялись.. из этой же серии бреда
07.03.2024 14:20 Відповісти
Не жалій козлів -- закривай! А я подивлюся який ти вправний.
07.03.2024 14:16 Відповісти
ЮРЧИШИН-ФІАЛА-вилилузувач жОПУ
07.03.2024 15:07 Відповісти
Спочатку спробувати врегулювати. Не допоможе - закрити у національних інтересах. Не можна дозволяти ворогу вільно розповсюджувати пропаганду.
07.03.2024 14:21 Відповісти
Інтернет чудово працює за виключенням кацапських доменів. Так само треба зробити із телеграмом - заборонити лише ті канали, які несуть ворожу пропаганду.
07.03.2024 14:37 Відповісти
Не працює. Бо є купа способів обійти всілякі блокування. Навіть, найпростіший ВПН дозволяє вільно заходити, фактично, на будь-які заблоковані сайти. Навіть, в КНДР не змогли вирішити цю проблему, тому там прості смертні і не мають доступу до інтернету.
07.03.2024 14:43 Відповісти
Працює - аудиторія російських сайтів значно зменшилася. Звісно повністю заборонити не можна, але обмежити через незручність користування через VPN, обмеження швидкості і головне що це дає ефект
07.03.2024 15:15 Відповісти
Ні. Зовсім не через це. Ефект дала війна рашки проти нас.
07.03.2024 15:20 Відповісти
Пропаганда затьмарює людям розум. Саме через пропаганду багато людей нажаль прозріли лише тоді, коли коли власними очима побачили як ворог вбиває людей поруч, і багатьом коштувало це життя, а якби пропаганда не працювала, вони прозріли б ще раніше
07.03.2024 15:25 Відповісти
"коли власними очима побачили як ворог вбиває людей поруч"

Це якраз не пропаганда, а реальність. Якби куйло не напав, не відібрав Крим і не розпочав повномасштабну війну, 90% українців так би і вважали кацапів братами, як це було до 14-го. Як би хто їх не переконував, як би не блокував їх сайти і канали. Пропаганда працює лише тоді, коли вона підкріплена реальними справами і холодильником. Або ж силовими методами і масовими репресіями. Візьми ту ж КНДР. Пропаганда там на найвищому рівні. Але. Підтримується вона виключно репресіями. Відкрий там кордон або влаштуй майдан. І ти дуже здивуєшся, побачивши, з якою радістю багатомільйонна юрба корейців посадить пупса на швабру і з якою насолодою вона буде трощити по всій країні пам"ятники Кімам і шматувати їх портрети.
07.03.2024 15:45 Відповісти
ПІсля радянських репресій та геноциду українців всіма режимами, який триває вже 300 років 90% точно не вважали кацапів братами. Пропаганда саме робить із чорного біле. Кацапська пропаганда несе повну абсурдну брехню, не підкріплену реальними подіями. Пропаганда казала про захоплення влади у 2014, коли насправді вбивали кулями неозброєних людей, що Крим здали, коли органи влади там у перші дні були захоплені російськими військами, заперечує Бучу, знищення російськими снарядами Маріуполя тощо. Тому повністю треба заборонити цю стовідсоткову брехню. Навіть кілька відсотків жертв пропаганди можуть наробити багато лиха - стати коригувальниками, скеровуючи ракет на міста де живуть мирні мешканці, здавати партизанів тощо. І тому цензура під час війни вводиться у будь якій країні. Гітлер не міг вільно віщати у цивілізованих країнах під час Другої світової таі і російським фашистам не можна цього дозволити
07.03.2024 16:09 Відповісти
Ви хоч розумієте, що для того щоб це здійснити в Україні потрібно побудувати копію "великого китайського фаєрволу", а це десятки, якщо не сотні мільярдів долярів !!! в Україні що зараз є вільними такі гроші та їх немає на що більше потратити ??? може все ж таки дешевше закрити цей апсолютно брехливий, дибільний зе-телелохотрон, перестати розпилювати кошти мільярдами гривень на тупі проекти кленів "95-аналу", різних там зе-кумів та повернути в Т2 телеефір опозиційні телеканали: 5-тий, Прямий, Еспресо !!!

07.03.2024 15:14 Відповісти
Щоб заборонити російські домени великий файервол не знадобився. Навіть формальна заборона може мати далекосяжні наслідки - вона приверне увагу влади країн, на території яких знаходяться сервери Телеграм змусити видалити канали, які порушують законадавство цієї ж країни, якщо вона сама не здогадується змусити це зробити властика Телеграм. Зробивши такий хід можна добитися блокування не технічними, а політичними засобами
07.03.2024 15:21 Відповісти
Дивний цей Юрчишин, в запитах пише одне, журналітам каже інше))
07.03.2024 14:25 Відповісти
А не пішов би ти на....й.Регулюрувальник.Верни 5каналї,Еспресої,Прямий в ефір Т2.А потім візмися за телегу,фейсбук.Воно тупе,дебільне.
07.03.2024 14:32 Відповісти
Може. вже вирішити одним рішенням - від'єднати лінії інтернет, зробити собі чебурнет, як хотіли в орді? І залишити одну Дію. Там і перемогу хоч завтра можливо оголосити.
07.03.2024 14:35 Відповісти
Думаю, зелені ушльопки над цим вже працюють.
07.03.2024 14:44 Відповісти
Воно тупе і ссикливе.Він зараз голова комітету свободи слова.І на ньому висить остаточне рішення по возврату в ефір трьох каналів.Це і буде його внесок.А дебільне прагнення блокувати телегу без решення суду-це і є приклад законності.Чи знову распіл бабла.Вам приклад блокування одноглазників,контактами нічого не нагадує.
07.03.2024 14:53 Відповісти
Якщо тєлєграм закриють, зепідр втратить мільйонну аудиторію у карманних телеграм помийках. Тому ніхто не буде його закривати
07.03.2024 14:44 Відповісти
а через ботів Банкової будується диктатура і переслідуються патріоти України
07.03.2024 14:45 Відповісти
Ви неяк цим не завадити.Як що більшість бажає "доброго сцаря" щоб "порішав" недопоможе ні блокіровка(щоб щось блокувати-треба великі гроші і спеців)А специ тіки у рашці,кітаї.
07.03.2024 14:59 Відповісти
З точки зору національної безпеки його потрібно заблокувати...
але якщо фсбешний додаток працює це говорить що комусь це вигідно
07.03.2024 14:56 Відповісти
Роскомнадзор на мінімалках? Так навіть паРаша обісралася з блокуванням телеграма.
07.03.2024 15:01 Відповісти
Не користуюся цією кацапською лабудою. Але асоціативно згадую пісню "Телеграмма".
Непогана пісня була, до речі. Гарний приклад якісної радянської попси.

"Тєлєграма, тєлєграма, пусть нє будєт прєград на путі,
Тєлєграма, тєлєграма, я прашу, ти бистрєє лєті..."

ВИА Весёлые ребята - Телеграмма (1985) (СТЕРЕО)
https://www.youtube.com/watch?v=z80ZEQG2eeY
07.03.2024 16:04 Відповісти
Цікаво, який рейтинг у "голоску"? Десь такий, як жирність кефіру, чи вже менший?
07.03.2024 16:51 Відповісти
 
 