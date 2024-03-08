УКР
МВФ розгляне виділення Україні майже 900 млн доларів

У другій половині березня Виконавча рада МВФ проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

"Що стосується дати засідання ради директорів, розгляд останнього огляду економіки України очікується у другій половині березня", - заявила речник МВФ.

За її словами, гроші уряду України буде виділено у рамках механізму розширеного кредитування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МВФ виступив проти дозволу на виведення валюти за кордон для компаній Ахметова, Веревського і Пінчука, – ЗМІ

Данина..
показати весь коментар
08.03.2024 07:53 Відповісти
Zeпідри знову нєхіло прібарахлятся.
показати весь коментар
08.03.2024 09:10 Відповісти
Ніхто вже скоро й мільйона просто так не дасть! А ZEKOmanda намагалась восени розповідати світу, що не вистачає 3,5 млрд. на місяць, потрібно 4 а то й більше!!! Так де ж ви зараз гроші берете гніди, все розкрали, а тепер людей на самозабезпечення кидаєте!!! ******* неголений еврейчик, ворог кожного Українця!!!!
показати весь коментар
08.03.2024 09:13 Відповісти
свято шмигалю
показати весь коментар
08.03.2024 09:43 Відповісти
А як розплачуватиметься Україна? Та зрозуміло як, продаж землі під час війни не на паузі... а кредитів у України ого ого го
показати весь коментар
08.03.2024 10:39 Відповісти
 
 