МВФ розгляне виділення Україні майже 900 млн доларів
У другій половині березня Виконавча рада МВФ проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.
"Що стосується дати засідання ради директорів, розгляд останнього огляду економіки України очікується у другій половині березня", - заявила речник МВФ.
За її словами, гроші уряду України буде виділено у рамках механізму розширеного кредитування.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Самий правий Укр
показати весь коментар08.03.2024 07:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
MrGTI driver #574929
показати весь коментар08.03.2024 09:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Денис Александров #569443
показати весь коментар08.03.2024 09:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Andrey Zharov
показати весь коментар08.03.2024 09:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Евген Марчен
показати весь коментар08.03.2024 10:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль