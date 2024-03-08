МВФ розгляне виділення Україні майже 900 млн доларів

У другій половині березня Виконавча рада МВФ проведе засідання щодо третього перегляду програми розширеного фінансування (EFF) та виділення наступного траншу для України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила директор Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

"Що стосується дати засідання ради директорів, розгляд останнього огляду економіки України очікується у другій половині березня", - заявила речник МВФ.

За її словами, гроші уряду України буде виділено у рамках механізму розширеного кредитування.

