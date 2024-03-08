Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва: Майбутнє України в Європі
До Києва із візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу.
Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", - зазначив Домбровскіс.
Зерно не возіть бо поляк не хоче,фури хай не їдуть бо теж комусь заважають.
Дронів і снарядів не дамо бо буде загострення( куди вже більше?)
Чесно - не їдьте сюди і не дратуйте ,з вас такі помічники ,як з тої пані що хустинкою махала коли чоловік в ріці топився!