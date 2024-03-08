УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7855 відвідувачів онлайн
Новини
526 7

Віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс прибув до Києва: Майбутнє України в Європі

До Києва із візитом прибув віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Валдіс Домбровскіс

"Велика честь повернутися в Україну, яка мужньо дає відсіч жорстокій і незаконній агресії Росії, як і знову висловити непохитну підтримку Євросоюзу.

Україна, її народ, уже зробили свій чіткий вибір, що б не мав на думці Кремль. Їхнє майбутнє в Європі", - зазначив Домбровскіс.

Читайте: Якщо ми не зупинимо Росію, вона почне нові агресивні війни, - Домбровскіс

Автор: 

візит (1650) Домбровскіс Валдіс (119)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
можна було б йому і на Донбас заїхати
показати весь коментар
08.03.2024 10:55 Відповісти
чергова порція брехливої пусто порожньої куйні від європейських 3,14здунів ,для українського народу
показати весь коментар
08.03.2024 10:56 Відповісти
з єрмаком, татаровим катлєтою на чолі з зе, майбутнє України в здорові, жирні, афроамериканські сраці.
показати весь коментар
08.03.2024 10:57 Відповісти
Майбутнє України в Україні...а далі - подивимось..
показати весь коментар
08.03.2024 10:59 Відповісти
Досить нас годувати обіцянками!
Ті ваші печеньки нам дорого обійшлись.
Зерно не возіть бо поляк не хоче,фури хай не їдуть бо теж комусь заважають.
Дронів і снарядів не дамо бо буде загострення( куди вже більше?)
Чесно - не їдьте сюди і не дратуйте ,з вас такі помічники ,як з тої пані що хустинкою махала коли чоловік в ріці топився!
показати весь коментар
08.03.2024 10:59 Відповісти
Вітаємо.
показати весь коментар
08.03.2024 11:03 Відповісти
 
 