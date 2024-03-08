Кулеба 8 березня приїде до Литви, де відбудуться п’ятисторонні перемовини
У п’ятницю, 8 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибуде до Литви з офіційним візитом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
У Вільнюсі відбудуться п’ятисторонні перемовини між представниками України, Естонії, Латвії, Литви та Франції.
Ключовими темами зустрічі стануть нарощування військової допомоги союзників для України та виробничих потужностей оборонних індустрій.
Міністри приділять особливу увагу:
- практичним крокам у розвиток нещодавнього саміту в Парижі;
- втіленню домовленостей президента Володимира Зеленського з лідерами Франції та держав Балтії;
- ефективним відповідям на виклики для безпеки Європи.
Близько 18:40 за Київським часом відбудеться спільна пресконференція представників відомств країн, де будуть оголошені спільні заяви та результати перемовин.
А де дівся дЕрьмак? Шось цю наволочь не чути.
Ларьочник працює на іншому фронті поки його нікчемна кулєба робить вигляд, що займається дипломатією.