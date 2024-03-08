УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7412 відвідувачів онлайн
Новини
961 7

Кулеба 8 березня приїде до Литви, де відбудуться п’ятисторонні перемовини

дмитро,кулеба

У п’ятницю, 8 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибуде до Литви з офіційним візитом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

У Вільнюсі відбудуться п’ятисторонні перемовини між представниками України, Естонії, Латвії, Литви та Франції.

Ключовими темами зустрічі стануть нарощування військової допомоги союзників для України та виробничих потужностей оборонних індустрій.

Міністри приділять особливу увагу:

  • практичним крокам у розвиток нещодавнього саміту в Парижі;
  • втіленню домовленостей президента Володимира Зеленського з лідерами Франції та держав Балтії;
  • ефективним відповідям на виклики для безпеки Європи.

Близько 18:40 за Київським часом відбудеться спільна пресконференція представників відомств країн, де будуть оголошені спільні заяви та результати перемовин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба окреслив пріоритетні завдання для українських послів у ЄС

Литва (2515) МЗС (4245) Кулеба Дмитро (3605)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без Єрмака?
показати весь коментар
08.03.2024 14:46 Відповісти
Дивовижно но це так.
А де дівся дЕрьмак? Шось цю наволочь не чути.
показати весь коментар
08.03.2024 14:59 Відповісти
Єрмак у цей час веде перемовини з Китаєм та Роісєй.
Ларьочник працює на іншому фронті поки його нікчемна кулєба робить вигляд, що займається дипломатією.
показати весь коментар
08.03.2024 15:02 Відповісти
Cьогодні «найвеличніший політик **********» має бути у Туреччині тож «найпотужніший» разом з ним
показати весь коментар
08.03.2024 15:10 Відповісти
Запросить французьский легион до України.
показати весь коментар
08.03.2024 14:53 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2024 14:55 Відповісти
гвалт, готують Інтєрвєнцію !!!!!!!!

показати весь коментар
08.03.2024 14:56 Відповісти
 
 