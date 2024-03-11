Викрито схему, яка завдала 211 млн грн збитків АТ "Укргазвидобування", - НАБУ

НАБУ і САП викрили схему зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Слідство встановило, що у 2019-2020 рр. АТ "Укргазвидобування" провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За його умовами компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток "блакитного палива". При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте, посадові особи АТ "Укргазвидобування" шляхом внесення змін до конкурсної документації знизили норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору. Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ "Укргазвидобування" його працівникам заборонили підвищувати.

Як зазаначають в НАБУ, вказані протиправні дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ "Укргазвидобування" мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, за період з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 АТ "Укргазвидобування" заподіяно збитків на суму 211 млн грн.

За "успішну" реалізацію проєкту відповідальний посадовець АТ "Укргазвидобування" отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення РФ, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі. Наразі йому та одному з чинних посадовців товариства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.