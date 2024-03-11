УКР
Викрито схему, яка завдала 211 млн грн збитків АТ "Укргазвидобування", - НАБУ

НАБУ і САП викрили схему зловживань на понад 200 млн грн під час укладення та виконання договору з підвищення видобутку природного газу між АТ "Укргазвидобування" та приватною іноземною компанією.

Слідство встановило, що у 2019-2020 рр. АТ "Укргазвидобування" провело конкурс та уклало з компанією-переможницею договір про надання послуг з підвищення видобутку природного газу на родовищах товариства. За його умовами компанія мала здійснювати базовий та підвищений видобуток "блакитного палива". При цьому вартість базового видобутку 1 куб. м газу мала бути в 3-4 рази нижчою за вартість підвищеного видобутку, а обсяг – фіксованим.

Проте, посадові особи АТ "Укргазвидобування" шляхом внесення змін до конкурсної документації знизили норму базового видобутку природного газу на 750 млн куб. м за 15 років потенційної дії договору. Крім того, до договору додали умову, згідно з якою розрахунок помісячних показників базового видобутку протягом терміну дії договору мав спиратися на обсяги такого видобутку товариством протягом 2020 року, які посадові особи АТ "Укргазвидобування" його працівникам заборонили підвищувати.

Як зазаначають в НАБУ, вказані протиправні дії призвели до необґрунтованого та штучного зростання частки газу підвищеного видобутку, за який АТ "Укргазвидобування" мало розраховуватися за значно вищим тарифом. Таким чином, за період з жовтня 2020 року (коли родовища були передані в управління підряднику) до листопада 2023 АТ "Укргазвидобування" заподіяно збитків на суму 211 млн грн.

За "успішну" реалізацію проєкту відповідальний посадовець АТ "Укргазвидобування" отримав премію у подвійному розмірі місячної заробітної плати. Надалі, покинувши територію України після початку повномасштабного вторгнення РФ, він працевлаштувався керівником з розвитку бізнесу в компанію, яка перемогла у конкурсі. Наразі йому та одному з чинних посадовців товариства повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України.

Мабуть, збирали гроші або на гудрон для асфальту, аброхамія можливо, дуже їх просив, або на обладнання, для F-16, не іначе…
В Україні, війна московська, уже 10 років…
показати весь коментар
11.03.2024 18:24 Відповісти
тут сторожа, жк, осудили на п'ять років, фіг знає за що.
цікаво, скільки дадуть організаторам схеми?
чи, вони вже за кордоном, з особистим підписом буданова?
показати весь коментар
11.03.2024 18:27 Відповісти
це вже щось нове від зеленого правосуддя.
схема ***** винувата.
ніодного пріізвища, лиш десь далеко в спаці написано про двох чиновників...
два мудака прокрутили аферу в 211лямів????
тоді слідаків треба розстріляти
а тим двом яйця в тиски, в жопу паяльник
і інфи про злочинців стане в рази більше
показати весь коментар
11.03.2024 18:37 Відповісти
А як гроші повертати будете, чи усі служби купони зістригуть, і справу поховають?
показати весь коментар
11.03.2024 18:57 Відповісти
А яйка та інші афери різникова не принесли збитків! Чи все що іде в зелені офшори це інвестиції...
показати весь коментар
11.03.2024 19:02 Відповісти
Нічого нового. Усі злодії переїхали в шапіто.
показати весь коментар
11.03.2024 19:13 Відповісти
 
 