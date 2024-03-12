Зеленський підписав закон "Про доброчесне лобіювання"

Президент України Володимир Зеленський 12 березня підписав закон "Про доброчесне лобіювання" (№ 10337).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.

У картці документа зазначається, що 12 березня його було повернуто з підписом глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про лобіювання