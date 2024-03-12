Зеленський підписав закон "Про доброчесне лобіювання"
Президент України Володимир Зеленський 12 березня підписав закон "Про доброчесне лобіювання" (№ 10337).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.
У картці документа зазначається, що 12 березня його було повернуто з підписом глави держави.
Ще треба було б до назви закону додати БЕЗКОРИСНЕ ТА БЕЗОПЛАТНЕ ЛОБІЮВАННЯ!
От тут бабло до кишень депутатів вже поточе річкою та на законих підставах!
"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроєкт таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень, - пише Жорін."
На думку військового, таким рішенням влада вирішила узаконити принцип "війна тільки для бідних".
"Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті. Через різні й**нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію, - додав заступник командира."
Беб доброчесне?
Сап доброчесне?
Набу доброчесне?
Прокурори доброчесні?
Судді доброчесні?
Заплати налог, и
спилоббируй спокойно.
"ЄС дійсно вимагає такого закону. Але він має слугувати тому, щоб обмежити лобістські устремління олігархічних структур, а законним бізнесам https://www.ukrinform.ua/tag-biznes дозволити лобіювати легітимні цілі, які дійсно принесуть користь усьому суспільству. Я дуже оптимістично налаштована, що буде знайдено нові формулювання, нові положення, які дійсно допомагатимуть усім учасникам цього процесу», - зазначила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
"Цього тижня у Верховній Раді планують розглянути у другому читанні законопроєкт про лобізм, який було ухвалено у січні. Його ухвалення є однією з непрямих вимог до членства України в ЄС. Водночас, український проєкт не виконує вимоги ЄС. Про це https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf йдеться у звіті Єврокомісії"... "український проєкт передбачає посилення відповідальності громадських організацій та бізнесу щодо лоббізму, внесення їхніх вимог до відповідних реєстрів, та стягнення штрафів у випадках, коли критика владних рішень лунає з публічних площин".
https://glavcom.ua/amp/news/jevrokomisija-prosit-ukrajinu-doopratsjuvati-projekt-shchodo-lobizmu-zvit-987300.html
Це є нахабний і відвертий саботаж євроінтеграції України від ОЗУ, що узурпувало державну владу.