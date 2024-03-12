УКР
Новини
Зеленський підписав закон "Про доброчесне лобіювання"

зеленський,підпис

Президент України Володимир Зеленський 12 березня підписав закон "Про доброчесне лобіювання" (№ 10337).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВР.

У картці документа зазначається, що 12 березня його було повернуто з підписом глави держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про лобіювання

Автор: 

Зеленський Володимир (25275) лобіювання (91)
Топ коментарі
ЛОБІЮВАННЯ ДОБРОЧЕСНЕ!?!?!?
Ще треба було б до назви закону додати БЕЗКОРИСНЕ ТА БЕЗОПЛАТНЕ ЛОБІЮВАННЯ!
От тут бабло до кишень депутатів вже поточе річкою та на законих підставах!
показати весь коментар
12.03.2024 11:23 Відповісти
Ця антизаконна мерзто, яке не мало право на народження, може якісь закони підписувати? Люди, з моком, схаменіться. Це лайно треба заплювати усією Країною, до смерті. Разом з лєнко. і тим хто висрав це лайно ії себе
показати весь коментар
12.03.2024 11:28 Відповісти
А куди поділися "няні"? Ну ті, бородаті т лисі?
показати весь коментар
12.03.2024 11:33 Відповісти
Згідно народної приказки "Сім няньок - дитя без ока", "найвеличніше дитя" залишило собі одну няню - єрмака.
показати весь коментар
12.03.2024 11:54 Відповісти
Найвеличніший в котре, за допомогою титанічних зусиль, долаючи непереборні труднощі, зробив світ краще. Тепер заживемо!
показати весь коментар
12.03.2024 11:38 Відповісти
Та вже й так епоха бідності закінчилася, розпочалася епоха злиднів. З 2019р.
показати весь коментар
12.03.2024 12:30 Відповісти
Є ще над чим працювати. Немає межі досконалості.
показати весь коментар
12.03.2024 13:52 Відповісти
То він так легалізує оте лобіювання ''оманських договорняків''. Як вуж викручуєть щоб частину України *уйлу здати, і при цьому не попасти на гілляку.
показати весь коментар
12.03.2024 11:50 Відповісти
дЄрмак лоббіст тепер буде мати свій чесний закон для нечесного лобіювання. О як, можна лоха навколо пальця одурити ! дЄрмак таки поховає зеленСКОГО ... на кладовищі лайна. Та й поділом їм обом !!
показати весь коментар
12.03.2024 11:55 Відповісти
У законопроєкт про мобілізацію збираються додати норму про бронь для окремих категорій, зокрема й для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень. Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін розкритикував цю ідею.


"Цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроєкт таки збираються додати норму про бронь для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч гривень, - пише Жорін."

На думку військового, таким рішенням влада вирішила узаконити принцип "війна тільки для бідних".

"Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробовуваннями на фронті. Через різні й**нуті ініціативи та затягування процесу ми матимемо катастрофічну ситуацію, - додав заступник командира."
показати весь коментар
12.03.2024 12:15 Відповісти
Якщо з вами в окопах немає дітей чиновників, то це не війна, а бізнес... Жак Фреско
показати весь коментар
12.03.2024 12:42 Відповісти
Додавання слова "доброчесне" підкреслює що вся юридична гілка законодавства і влади не є такою.
Беб доброчесне?
Сап доброчесне?
Набу доброчесне?
Прокурори доброчесні?
Судді доброчесні?
показати весь коментар
12.03.2024 12:17 Відповісти
Узаконив хабарництво.
показати весь коментар
12.03.2024 12:34 Відповісти
Всё верно. Нех лоббировать по карманам.
Заплати налог, и спи лоббируй спокойно.
показати весь коментар
12.03.2024 13:04 Відповісти
Коли та прокацаплена корупційно орієнтована верховна зрада разом з ворожим резидентом на найвищій посаді щось приймали в інтересах України?
"ЄС дійсно вимагає такого закону. Але він має слугувати тому, щоб обмежити лобістські устремління олігархічних структур, а законним бізнесам https://www.ukrinform.ua/tag-biznes дозволити лобіювати легітимні цілі, які дійсно принесуть користь усьому суспільству. Я дуже оптимістично налаштована, що буде знайдено нові формулювання, нові положення, які дійсно допомагатимуть усім учасникам цього процесу», - зазначила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
"Цього тижня у Верховній Раді планують розглянути у другому читанні законопроєкт про лобізм, який було ухвалено у січні. Його ухвалення є однією з непрямих вимог до членства України в ЄС. Водночас, український проєкт не виконує вимоги ЄС. Про це https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2023-11/SWD_2023_699%20Ukraine%20report.pdf йдеться у звіті Єврокомісії"... "український проєкт передбачає посилення відповідальності громадських організацій та бізнесу щодо лоббізму, внесення їхніх вимог до відповідних реєстрів, та стягнення штрафів у випадках, коли критика владних рішень лунає з публічних площин".
https://glavcom.ua/amp/news/jevrokomisija-prosit-ukrajinu-doopratsjuvati-projekt-shchodo-lobizmu-zvit-987300.html
Це є нахабний і відвертий саботаж євроінтеграції України від ОЗУ, що узурпувало державну владу.
показати весь коментар
12.03.2024 13:02 Відповісти
А зеленський взагалі то знає значення слова "добропорядочность"? Він добре розуміє тіки шо таке красти, брехати та зраджувати
показати весь коментар
12.03.2024 13:04 Відповісти
Що це за нескінченна зеручка,для підпису оберігай її бо може.. поламатися.
показати весь коментар
12.03.2024 13:23 Відповісти
РЭКС - ПЭКС - ФЭКС - и мы в сране дуракофф (по нашому - дурнів))
показати весь коментар
12.03.2024 15:27 Відповісти
степан лоббіровав марусю... тоді лоббіровав галю... тоді оженився на горпині, але продовжував лоббірувати перших двох і ніколи не сидів без борщу
показати весь коментар
12.03.2024 15:29 Відповісти
 
 