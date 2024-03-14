В Україні створять польсько-український центр протезування для ветеранів
На спеціальній нараді під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук обговорили плани щодо створення польсько-українського центру протезування для ветеранів.
Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, створенням сучасного центру протезування та реабілітації в Україні займаються представники польської компанії EnForce Medical Technologies і фондів "Польща допомагає Україні", Siepomaga та Solidarity Fund.
Для облаштування центру наразі триває пошук належного приміщення. Там люди зможуть отримати протезування і пройти реабілітацію.
У Мінреінтеграції повідомили, що також розглядається можливість організувати в майбутньому центрі виробництво протезів. Усі технологічні процеси, які для цього необхідні, будуть перенесені з Польщі в Україну.
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