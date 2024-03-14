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В Україні створять польсько-український центр протезування для ветеранів

ветеран,протез,ампутація,ампутант

На спеціальній нараді під головуванням віцепрем’єр-міністерки Ірини Верещук обговорили плани щодо створення польсько-українського центру протезування для ветеранів.

Про це повідомляє Мінреінтеграції, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, створенням сучасного центру протезування та реабілітації в Україні займаються представники польської компанії EnForce Medical Technologies і фондів "Польща допомагає Україні", Siepomaga та Solidarity Fund.

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Для облаштування центру наразі триває пошук належного приміщення. Там люди зможуть отримати протезування і пройти реабілітацію.

У Мінреінтеграції повідомили, що також розглядається можливість організувати в майбутньому центрі виробництво протезів. Усі технологічні процеси, які для цього необхідні, будуть перенесені з Польщі в Україну.

Також читайте: В Україні підприємства виготовляють понад 2 тис. протезів нижніх кінцівок і 200 протезів верхніх кінцівок на місяць - Мінсоцполітики

Автор: 

ветерани (1086) Польща (8615) протез (98) Міністерство реінтеграції (500)


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Чого там шукати? Беріть Феофанію. А депутатів припішіть до районних медзакладів.
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14.03.2024 16:54 Відповісти
Це добре. Але що буде з тим центром, коли польські лікарі захочуть вибити для себе які-небудь преференції від ЄС?
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14.03.2024 18:15 Відповісти
Як солдат якого протезували в Україні та українські фахівці ставлю питання НАХУА?
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14.03.2024 18:30 Відповісти
Поляки теж хочуть підзаробити.
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14.03.2024 19:55 Відповісти
Щось я останнім часом так недобре став відноситись до поляків, же на тих мяст пєрдолє вшистко, цо звйонзане з полякамі !!!
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14.03.2024 19:56 Відповісти
 
 