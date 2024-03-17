Війська РФ запускають КАБи на Харківщину
Зранку 17 березня війська РФ запускають керовані авіабомби на Харківщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар17.03.2024 09:22 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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