Російські ДРГ найчастіше намагаються зайти в Україну через Сумщину, - Держприкордонслужба

Найчастіше російські ДРГ проявляють активність та намагаються зайти на територію України з Сумської області.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог не припиняє спроб використовувати заходи на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп. Найбільша активність залишається на сумському напрямку. Вчора було відбито кілька спроб заходу ворожих ДРГ на Сумщину", - сказав він.

За словами Демченка, підрозділи, які знаходяться в обороні у Сумській області на кордоні з країною-агресором, використовують технічні засоби, щоб викривати спроби заходу ворожих ДРГ. Щойно такі такі групи викривають, по них наносять ураження зі стрілецької зброї.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Сумщині російські ДРГ двічі за день намагалися проникнути в Україну.