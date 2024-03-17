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Російські ДРГ найчастіше намагаються зайти в Україну через Сумщину, - Держприкордонслужба

дрг,прикордонник

Найчастіше російські ДРГ проявляють активність та намагаються зайти на територію України з Сумської області.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ворог не припиняє спроб використовувати заходи на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп. Найбільша активність залишається на сумському напрямку. Вчора було відбито кілька спроб заходу ворожих ДРГ на Сумщину", - сказав він.

За словами Демченка, підрозділи, які знаходяться в обороні у Сумській області на кордоні з країною-агресором, використовують технічні засоби, щоб викривати спроби заходу ворожих ДРГ. Щойно такі такі групи викривають, по них наносять ураження зі стрілецької зброї.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що на Сумщині російські ДРГ двічі за день намагалися проникнути в Україну.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6135) Сумська область (3871) Демченко Андрій (361) ДРГ (112)


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Топ коментарі
+4
Так запускайте их, блокируйте отход и трупики выложенные в ряд для обозрения. И никаких пленных. Только так они перестанут лезть.
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17.03.2024 10:33 Відповісти
+2
Суми будуть наступною великою ціллю рашистських окупантів. Безспосередня близкість до кордону роблять це місто уразливим для захоплення. Чому не будують укріплення. чому не риють укріп-райони, не ботонують доти? Кацапи хочуть хвалитись захопленням хоча б одного областного центра України. І цим містом будуть Суми, якщо...
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17.03.2024 10:37 Відповісти
+1
Яка причина, що їх цікавить?
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17.03.2024 09:39 Відповісти
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Яка причина, що їх цікавить?
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17.03.2024 09:39 Відповісти
Нападают на военных, не первый год.
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17.03.2024 09:54 Відповісти
Результати діяльності за звітний період. Тижневі, місячні та квартальні звіти до вищого безпосереднього командира. А з цього премії, надбавка за вислугу років, нові зірочки. Що ще може кацапа цікавить?
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17.03.2024 10:02 Відповісти
Суми будуть наступною великою ціллю рашистських окупантів. Безспосередня близкість до кордону роблять це місто уразливим для захоплення. Чому не будують укріплення. чому не риють укріп-райони, не ботонують доти? Кацапи хочуть хвалитись захопленням хоча б одного областного центра України. І цим містом будуть Суми, якщо...
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17.03.2024 10:37 Відповісти
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17.03.2024 10:39 Відповісти
Ви Суровікін? Чи Вагнер? Чи власник цементного заводика?
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17.03.2024 11:27 Відповісти
а ви рашистський бот?
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17.03.2024 13:10 Відповісти
Так запускайте их, блокируйте отход и трупики выложенные в ряд для обозрения. И никаких пленных. Только так они перестанут лезть.
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17.03.2024 10:33 Відповісти
Тому що кордон в Сумській обл найменш захищений . Це зі слів самої ж русні .
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17.03.2024 10:39 Відповісти
Тому що 60% прикордонників з дронами і тепловізорами "захищають" кордон з Румунією, Угорщиною і Молдовою від власних же кріпаків
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17.03.2024 11:29 Відповісти
Ну не 60%, менше. Якщо не захищати кордон, то кріпаки побіжать. Допоки ЄС розчухається, то половина мобрезерву чухне і то так далеко, що і не знайдеш. Тому все правильно.
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17.03.2024 12:04 Відповісти
Еге, дуже правильно. З невмотивованих кріпаків такі висококласні бійці, шо капець..
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17.03.2024 13:17 Відповісти
і паркан Кулівлоб не зупиняє))
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17.03.2024 13:58 Відповісти
 
 