Макрон хоче стати домінуючим лідером в Європі, - The Telegraph

Справжніми причинами зміни риторики президента Франції Емманюеля Макрона є бажання стати лідером в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Нещодавня заява Макрона про можливість введення європейських військ в Україну стали несподіванкою, адже зовсім недавно він застерігав від приниження Москви й наполягав на тому, що дипломатичні канали з Путіним мають бути відкритими. Видання The Telegraph поспілкувалось з численними джерелами на Єлисейських полях і в Бундестазі, щоб зрозуміти причини зміни риторики французького лідера.

Німеччина неодноразово давала зрозуміти, що не вважає Францію такою, що не виконує своїх зобов'язань щодо поставок зброї — думку, яку, як повідомляється, поділяють і США. Простіше кажучи, Берлін перебирає на себе економічне лідерство в Європі, а Париж - стратегічне.

Щоб перехопити роль європейського стратегічного лідера щодо України, Макрон ретельно спланував заяву-бомбу. На саміті в Парижі, присвяченому підтримці Києва, він припустив, що європейські країни можуть ввести війська в Україну. Джерела на Єлисейських полях стверджують, що Макрон попередив Шольца про свої наміри за два дні.

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"Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні, особливо напередодні виборів у США, які можуть призвести до повернення в Білий дім непередбачуваного Дональда Трампа, який зазіхає на інтереси НАТО", — пише видання.

Це ще одна причина, чому Макрон вирішив змінити ситуацію. Франція і Європа потребували ментального стрибка від затишної впевненості старої, вмираючої епохи до суворих реалій нової. Французькі джерела повідомили, що він хотів внести "стратегічну невизначеність" у протистояння з Росією. На його думку, набагато краще тримати Путіна в здогадках, ніж дозволити йому повірити, що Україні буде дозволено впасти.

Існує ще одне, більш внутрішнє занепокоєння, яке Макрон намагається розвіяти своєю новою позицією. "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, партія, яка в минулому захоплювалася Путіним, має намір перемогти центристів президента на виборах до Європейського парламенту в червні.