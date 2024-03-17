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Макрон хоче стати домінуючим лідером в Європі, - The Telegraph

макрон

Справжніми причинами зміни риторики президента Франції Емманюеля Макрона є бажання стати лідером в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

Нещодавня заява Макрона про можливість введення європейських військ в Україну стали несподіванкою, адже зовсім недавно він застерігав від приниження Москви й наполягав на тому, що дипломатичні канали з Путіним мають бути відкритими. Видання The Telegraph поспілкувалось з численними джерелами на Єлисейських полях і в Бундестазі, щоб зрозуміти причини зміни риторики французького лідера.

Німеччина неодноразово давала зрозуміти, що не вважає Францію такою, що не виконує своїх зобов'язань щодо поставок зброї — думку, яку, як повідомляється, поділяють і США. Простіше кажучи, Берлін перебирає на себе економічне лідерство в Європі, а Париж  - стратегічне.

Щоб перехопити роль європейського стратегічного лідера щодо України, Макрон ретельно спланував заяву-бомбу. На саміті в Парижі, присвяченому підтримці Києва, він припустив, що європейські країни можуть ввести війська в Україну. Джерела на Єлисейських полях стверджують, що Макрон попередив Шольца про свої наміри за два дні.

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"Макрон прагне не лише до лідерства в Європі, але й до того, щоб його вважали лідером регіону щодо України на глобальному рівні, особливо напередодні виборів у США, які можуть призвести до повернення в Білий дім непередбачуваного Дональда Трампа, який зазіхає на інтереси НАТО", — пише видання.

Це ще одна причина, чому Макрон вирішив змінити ситуацію. Франція і Європа потребували ментального стрибка від затишної впевненості старої, вмираючої епохи до суворих реалій нової. Французькі джерела повідомили, що він хотів внести "стратегічну невизначеність" у протистояння з Росією. На його думку, набагато краще тримати Путіна в здогадках, ніж дозволити йому повірити, що Україні буде дозволено впасти.

Існує ще одне, більш внутрішнє занепокоєння, яке Макрон намагається розвіяти своєю новою позицією. "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, партія, яка в минулому захоплювалася Путіним, має намір перемогти центристів президента на виборах до Європейського парламенту в червні.

Автор: 

Європа (1877) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+10
Та нема питань. Аби під крилами українських літаків домінували SCALP. А балачки--це лише балачки.
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17.03.2024 14:57 Відповісти
+4
Ну французи, в свій час, москву спалили. Бог в поміч...
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17.03.2024 15:13 Відповісти
+3
Нострадамус? Чи Ванга? Хто там вже "передбачив"? )))
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17.03.2024 15:07 Відповісти
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Популяризатор історичної науки Ярослав Грицак не вірив у Макрона.
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17.03.2024 14:55 Відповісти
Та нема питань. Аби під крилами українських літаків домінували SCALP. А балачки--це лише балачки.
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17.03.2024 14:57 Відповісти
Є передбачення , що останню імперію на Землі зруйнують 6 країн.

Вже виходячи з цього лідера одноосібного не буде тут співучасть багатьох лідерів !

не лідорів
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17.03.2024 15:03 Відповісти
Нострадамус? Чи Ванга? Хто там вже "передбачив"? )))
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17.03.2024 15:07 Відповісти
Я можу передбачити що буде завтра.
Понеділок і це 100%, а якщо чесно кажучи, то увесь цивілізований світ гадає, що вчворить неадекватний військовий злочинець наступного разу. І жоден, так званий «експерт» навіть приблизно не вгадав розвиток подій.
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17.03.2024 17:02 Відповісти
От менше "передбачень" потрібно слухати.
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17.03.2024 15:13 Відповісти
Це останню. А ще дві?
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17.03.2024 15:15 Відповісти
З початку війни "зідзвонювався"ліпив горбатого",а зараз, думаю,перепльовує Бориса,та Шольца ,романтично-войовничий лідер Європи. ...
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17.03.2024 15:08 Відповісти
І що в цьому поганого -"планує стати"? Лиш би своє бажання підкріпляв реальними діями - то Бог в поміч...
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17.03.2024 15:10 Відповісти
О!
Ми пам'ятаємо з історії:
Paris est la capitale du monde.
Аналог ********* рузьге "вєлічія".
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17.03.2024 15:10 Відповісти
Ну французи, в свій час, москву спалили. Бог в поміч...
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17.03.2024 15:13 Відповісти
Але ж і зупинились на тому. На біса було починати?
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17.03.2024 15:16 Відповісти
Брудну Воду спалили самі кацапи - французи хотіли там перезимувати і її би не палили ( власне відступ і почався після того самоспалення - відступ французів ).
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17.03.2024 15:43 Відповісти
Вони її не палили, а сподівались пересидіти у ній зиму - не вдалось: на згарищі кілька днів погрілись, а далі замерзали і дохли, як мухи. Потім почали тікати назад, до теплих країв. Вчіть історію.
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17.03.2024 15:46 Відповісти
Яку ,"історію"? Ту де про 28 панфіловцав?
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17.03.2024 16:49 Відповісти
А в чому проблема?Хтось має таким стати,бо інакше лідером стане там *****.
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17.03.2024 15:15 Відповісти
Ого, лідером, та ще й домінуючим ) Ну це дуже просто.
Потрібно відкрити другий фронт проти Пукіна та рушити колонами Леклерків на Мацкву.
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17.03.2024 15:16 Відповісти
Ага, зараз тільки 3, 14ми поміряються, і як підуть колонами, як підуть!
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17.03.2024 15:18 Відповісти
Всі атрибути в Макрона для цього є: вік, амбіції, велична історія, потужна країна. Аби яйця виявилися дійсно сталевими
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17.03.2024 15:35 Відповісти
Він - танцюрист, майже як і наш актьорішка. Окрім того, що французів ніхто не любить - цю фразу можна почути у багатьох фільмах від різних персонажів. Чому так, хз...
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17.03.2024 15:43 Відповісти
Згадайте антанту в Одесі 1918 року - історія повторюється двічі: один раз у вигляді трагедії, другий раз у вигляді фарсу. Був такий савєйський фільм "Інтервенція", з Висоцьким . Так там якийсь французик приспівував "А я - в бордель, а я - в бордель...". Здається мені, що цим і закінчиться...
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17.03.2024 15:39 Відповісти
Ну якщо у вуйка залізні коко, то чого би не спробувати. Тим більше німці з тими ракетами щось морозяться.
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17.03.2024 15:56 Відповісти
Настав час коли мац-КВА буде вдруге спалена.
У Франції такий досвід вже є, а історія любить повторюватись - як ви знаєте.

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17.03.2024 16:16 Відповісти
Це чудово! Особливо коли для цього треба допомагати Україні знищувати кацапню.
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17.03.2024 16:16 Відповісти
Цікаво описував поневіряння англійського експедиційного корпусу на Півночі Росії Черчіль і його висновок простий - не потрібно допомагати воювати людям, які цього не хочуть. Бо тодішні союзники в самому Архангельську повернули оглоблі проти них і практично всі офіцери тихо пішли по домівках. Влада впала, англійці покинули Північ, правда, вивезли симпатиків. А згодом Валодька Ульянов послав ВЧК під захистом латишських стрільців. І там вперше були створені концтабори і першими пацієнтами були саме офіцери і ті, хто не виплатив контрибуцію. Скільки в Холмогорах заморили, ніхто не відає. А по неповним даним АрхЧК (там основу складали гомельські чекісти) до 1922 року "допомогла" біля 30000 нєсогласним.Керував "процесом" Кєдров,член колегії ВЧК, якого у 1921 році відправили на лікування у психушку, бо хотів відкрити стрільбу по дітям на екскурсії в Кремлі.
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17.03.2024 16:25 Відповісти
А чому б в ні, коли є в нього одного є бомба? Часи такі що бомби рулять.
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17.03.2024 16:55 Відповісти
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17.03.2024 16:56 Відповісти
Хтось напише, що Москву підпалили відступаючи війська московії, які спалили тим самим всіх поранених...?
ЧИ аро це ніхто не знає?
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17.03.2024 17:30 Відповісти
Entre le dire et le faire au milieu il y a la mer.
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17.03.2024 18:37 Відповісти
І правильно хоче! Бо усі інші - лохи, а Макрон - Д'Артаньян !
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17.03.2024 23:18 Відповісти
Пусть не бздит и поспешит. Вполне может кстати. В то Аня-Лена на пятки наступает. Шольц по идее должен уйти в отставку. А та девка бойкаЯ!
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17.03.2024 23:21 Відповісти
 
 