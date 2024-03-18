Росіяни вночі "шахедами" атакували Світловодськ Кіровоградської області

У Світловодську чути у ніч на 18 березня було чутно вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Світловодська Андрія Маліцького.

"Світловодщина під ударом БПЛА. До "відбою повітряної тривоги" знаходьтесь в укритті і тримайтесь подалі від вікон.

Нагадую про "режим тиші" в соц. мережах", - йдеться в повідомленні.

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