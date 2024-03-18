Росіяни вночі "шахедами" атакували Світловодськ Кіровоградської області
У Світловодську чути у ніч на 18 березня було чутно вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Світловодська Андрія Маліцького.
"Світловодщина під ударом БПЛА. До "відбою повітряної тривоги" знаходьтесь в укритті і тримайтесь подалі від вікон.
Нагадую про "режим тиші" в соц. мережах", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
У 2016 році РФ спустило на воду військовий буксир "Василий Бех" "Похвальони" до неба гриміли В результаті:
"17 июня 2022 года судно находилось поблизости от острова https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BC%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2) Змеиный в Чёрном море. К этому моменту на нём была установлена система ЗРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Тор-М2КМ ». https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B ВМС Украины нанесли по судну удар, в результате чего оно было повреждено и затем затонуло на месте вместе с вооружениемhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%85_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)#cite_note-9 [9] . Российская сторона никак не прокомментировала эту информациюhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%85_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)#cite_note-10 [10] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%85_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)#cite_note-11 [11] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%85_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)#cite_note-12 [12] . Позднее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD Пентагон подтвердил, что удар по судну был нанесён двумя американскими противокорабельными ракетами «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BF%D1%83%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0) Гарпун »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%85_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)#cite_note-13 [13] . В результате удара погиб матрос 1 класса Сергей Краснокутскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B5%D1%85_(%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE)#cite_note-14 [14] . По словам отца одного из погибших, на борту находились 9 гражданских и 14 военных, семеро гражданских и четверо военных погибли"
Питання: "І багато йому допомогла установка ЗРК на вертолітній палубі?"