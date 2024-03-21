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11 045 82

Більшість чехів та словаків проти постачання зброї Україні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже дві третини чехів та 70% словаків виступають проти постачання зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування агентства Sanep.

63,4% чехів вважають, що їхня країна не повинна продовжувати постачання зброї в Україну. При цьому понад 70% вважають, що уряд має підтримати початок мирних переговорів.

Опитування

Аналогічна ситуація спостерігається у Словаччині. Тут 70% словаків не хочуть продовжувати постачання зброї в Україну, а понад 80% хотіли б, щоб їхній уряд підтримав початок мирних переговорів.

Опитування Чехія

Опитування було проведене 11-17 березня 2024 року серед обраної групи (N1) з 1500 респондентів, які представляють репрезентативну вибірку населення Чеської Республіки віком від 18 років, та 1200 респондентів, які репрезентують вибірку жителів Словаччини віком 18 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Перші партії боєприпасів в рамках чеської ініціативи Україна може отримати вже у квітні, - Шмигаль

Автор: 

опитування (1970) зброя (7537) Словаччина (1117) Чехія (1655) поставки (273)


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Топ коментарі
+38
ну тогда готовьте подставлять сраки кацапам)
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21.03.2024 09:42 Відповісти
+37
Рашистська інформаційна війна має ефект
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21.03.2024 09:42 Відповісти
+31
Що тут сказати?
Перше, що треба дізнатись, що таке те агентство Sanep і по яких нормах соціології проводилось опитування і по чиєму замовленню. А друге, треба взнати, хто така і чим дише нєкая Марина Макеєва, яка розміщає важливу інформацію без роз*яснень по пункту 1.
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21.03.2024 09:47 Відповісти
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Рашистська інформаційна війна має ефект
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21.03.2024 09:42 Відповісти
Ні, це боротьба з кацапською пропагандою і кацапською агентурою у цих країнах не має ефекту. Або ж не ведеться належним чином.
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21.03.2024 10:01 Відповісти
В Чехії вибірку з 1500 осіб здійснили в Карлових Варах - де 90% біженці з росії
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21.03.2024 11:30 Відповісти
Блін. Саме такі інфантіли привели "рєшатєля всєх проблєм" до влади у 2014-му. Це такий самий інфантілізм. Хто має за Україну боротися на інформаційному фронті за саму Україну? Чому міьярди йдуть на дебіломарафон, виготовлення дебілосеріалів, підтримку кварталівських коханок і нічого для промоушн України закордоном?
Інфантілізм наше все, після піару..
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21.03.2024 11:51 Відповісти
Ти з циферкою (2014) не помилився?
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21.03.2024 16:45 Відповісти
Помилився, не я, пальці тицяють. У 2019- му звісно.
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21.03.2024 16:59 Відповісти
28 серпня 1968 Прага
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21.03.2024 10:28 Відповісти
ну тогда готовьте подставлять сраки кацапам)
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21.03.2024 09:42 Відповісти
Для них це не в перше !
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21.03.2024 09:44 Відповісти
ну для словаков нет ничего неожиданного недоразвитая страна селян бедуинов промосковско рашинские ублюдки.. союзники Германии напавшие вместе с ней на Польшу. в 1939 году Чехи несколько неожиданно..... хотя допускаемо и ожидаемого.. Президент Чехов умный человек... а вот народец говнецовый... а в Словакии кроме Президента женщины полный тупой моно- сброд коммуняской идеологии...
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21.03.2024 09:51 Відповісти
Як так-
То знову танки в Празі...

Направлять гармати в п'ятак...
Треба мати це на увазі...
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21.03.2024 09:51 Відповісти
Були в них справжні чоловіки в 1945-му. Та й в 1968 ще не перевелися. А тепер, під захистом НАТО, на субсидіях ЕС, тільки смажені ковбаски до пива їх хвилюють. ДК 021:2015:03320000-8. Свійська худоба бл.
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21.03.2024 09:56 Відповісти
"...Эти цветы увидали словаки
Со своего бережка.
Стали показывать голые сраки -
Их узнавала река.
Дунай, Дунай, ану узнай
Чья это срака..."

(Венок Дуная)

Хто продовжить?
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21.03.2024 11:34 Відповісти
"віком 18 років" , чому не 8 ? в нас віком 18 всі голосували за буратіно коломойского
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21.03.2024 11:36 Відповісти
Там мадяри на партійних шарфиках малюють майже третину Словаччини своїми землями (так само як Росія малює на картах та називає половину України - своєю! Може хай словаки їх віддадуть? Після мирних переговорів? А то воювать прийдеться?
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21.03.2024 09:47 Відповісти
Є така вельми стара патріотична пісня "Гей, слов'яни!"
Стосовно сьогоднішніх чехів та словаків адекватніше буде "Гей-слов'яни".
)))
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21.03.2024 09:47 Відповісти
Забув додати братніх рольників.
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21.03.2024 09:49 Відповісти
У словаків навіть слово так- Гей .
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21.03.2024 10:53 Відповісти
Що тут сказати?
Перше, що треба дізнатись, що таке те агентство Sanep і по яких нормах соціології проводилось опитування і по чиєму замовленню. А друге, треба взнати, хто така і чим дише нєкая Марина Макеєва, яка розміщає важливу інформацію без роз*яснень по пункту 1.
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21.03.2024 09:47 Відповісти
Не здивуюсь якщо це - агєнтство " липове " .
Вже сотні разів було таке , коли кацапи підробляли акаунти різних організацій , політиків , або ЗМІ , і через них розповсюджували потрібні їм меседжі . Створюють акаунт якогось видання наприклад , який навіть не відрізниш від справжнього , і - в справжній текст публікації яку там викладають , вставляють пару своїх ( потрібних ) речень , і увесь сенс написаного в публікації змінюється і викривлюється . І у справжніх власників акаунтів потім починаються округлюватись очі , мовляв - а я такого не казав , а ми цього не писали , а наш ак хтось зламав і т.д.
А наші теж " хороші" - тягнуть в Україну все підряд , не надто перевіряючи достовірність інформації ,, аби лиш на цьому хайпонути .
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21.03.2024 10:41 Відповісти
"хороші" що тянуть в Україну далеко не все підряд а вибірково тільки на шкоду в боротьбі з агресором і той хто надає ресурс теж не патріот.
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21.03.2024 11:35 Відповісти
А задайте чехам та словакам, чи хочуть вони знову стати Чехословатчиною та межувати кордоном з срср? Чого таке питання їм ніхто не задасть? Думають сховаються під парасолькою НАТО?
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21.03.2024 09:47 Відповісти
..сос-кучились? - давно не видели вонючих кацапов в "чешках"?
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21.03.2024 09:47 Відповісти
цифра 70% якась погана. 73% в Україні зедєрьмаківців, 78% у рашки за ***** і ось 70% дурнів з чехії і словакії, які хочуть бути під рашиським сапогом. вони не пам'ятають 1968 рік, коли у празі совок розстрілював з танків їхніх предків.тупі потомки чехословаччини.
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21.03.2024 09:48 Відповісти
а ви пам'ятаєте 20-ті чи 40-ті, минулого століття?
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21.03.2024 10:25 Відповісти
відповідь боту, у якого реєстрація 20 березня 2024 року та ще зеленого уклоніста. на це є історія, але 68 рік це не так далеко і є багато чехів та словаків, у яких ці події на пам'яті. події у 40 роках теж не забуті.
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21.03.2024 17:45 Відповісти
Свобода слова
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21.03.2024 18:51 Відповісти
недолуга зелена інформполітика дає свої плоди.
довбаний телешмарофон - це вся робота подоляків?
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21.03.2024 09:48 Відповісти
соцопитування 1500 за категоріями - фейк.
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21.03.2024 09:49 Відповісти
Опитування як опитування, майже всі опитування - замовлення зацікавленої сторони. А тим часом:
"Чехія оголосила росію головною загрозою безпеці країни. Палата громад Чехії назвала нинішній російський режим найбільшою загрозою безпеці Чеської Республіки, яку вона вважає терористичною. "Нинішній терористичний режим у росії з його експансіонізмом і спробами поширити свою сферу впливу на Україну та інші країни Європи, що супроводжуються військовими злочинами, становить найбільшу загрозу безпеці Чехії", - ідеться в резолюції."
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21.03.2024 10:38 Відповісти
Вже і чехи там..
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21.03.2024 09:50 Відповісти
Щось від цього агентства "Сапер" лаптямі смердить
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21.03.2024 09:50 Відповісти
справжні дива може робити правда, яку можуть донести до своїх виборців політики.... наприклад, розказати їм, про те що, якщо Україна впаде, саме з тих країн, з якими вже попрацювала рашистська пропаганда й почне вона свій "закордонний вояж", тому що вони "слабое звено", тому що вони за мир за будь яку ціну..., а це шлях до підкорення та програшу й рашка це чудово розуміє...
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21.03.2024 09:51 Відповісти
Не ведіться на цю муйню,дивіться на справи.Ці опитування звичайна маніпуляція.
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21.03.2024 09:52 Відповісти
Якщо кацапська брехлива пропоганда поширюєтся всім світом ,то Україна нічого не робить що б доносити правду про рашиські злочини в Україні ,взагалі відсутня будь яка контр пропаганда ,чомусь більше переймаются рейтингами ,чим тим що кожен день рашисти вбивають мирних громадян руйнують міста і села.
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21.03.2024 09:53 Відповісти
Не понимаю их, они что забыли советский режим и как жестоко была подавлена пражская весна? А ведь современная россия в чем-то даже хуже советская.
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21.03.2024 09:53 Відповісти
Це результат популярності Бабіша, він набирає на цьому відсотки. Він такий собі олігарх-популіст, схожий на українських політиків. Вибори через два роки. А поки що чеська еліта буде всіляко підтримувати Україну, бо добре усвідомлює ризики.
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21.03.2024 09:54 Відповісти
Еліта не народ, у цьому й проблема
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21.03.2024 09:57 Відповісти
У кожного свої проблеми : у них народ у нас "еліта".
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21.03.2024 11:43 Відповісти
Долбое*ы недодекоммунизированные
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21.03.2024 09:54 Відповісти
Можна так сформулювати питання в замовній соціології що виявиться що чехи та словаки, навпаки, ладні перевішати кацапів на ліхтарях...
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21.03.2024 09:55 Відповісти
не варто відразу їх засуджувати за таку позицію, це ті ж самі чехи і словаки, які 15 жовтня 1939 року дали таку "наймогутнішу відсіч" гітлерівцям за свою свободу і незалежність, що не зробили в бік загарбників жодного пострілу, а потім доблесно воювали у рядах вермахту проти військ коалыції... до того ж, мадяри були такими ж... а після ці "миролюбці" просто сдалися савєцкім військам і майже п'ятдесят років були під комуняками, так що нічого дивного в цьому не бачу
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21.03.2024 09:56 Відповісти
Брехня . Оце шукав би чеський президент для нас снаряди , якби його виборці були проти . !!
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21.03.2024 09:57 Відповісти
Так і Байден нам допомагав, поки не прийшов час виборів і трампісти фактично заблокували допомогу. Це ж саме можна сказати й про Польщу, тільки замість трампістів там діють фермери та проросійські маргінали.
Пропаганда робить свою справу, а Захід чи то не знає як їй протидіяти або не хоче це робити.
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21.03.2024 10:12 Відповісти
Кацапи "занесли"- продажні соціологи намалювали зі стелі.
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21.03.2024 10:02 Відповісти
Нічого іншого від них і не очікувала. Рос пропаганда проїла всі вуха. Ніхто ж не заважає.
Найвеличніший їм уже нафіг не здався. А думку українців вони не чують.
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21.03.2024 10:02 Відповісти
"Сербия и Россия в этой войне нам помогут. Будет драка! В момент своего пророчества Швейк был прекрасен. Его добродушное лицо вдохновенно сияло, как полная луна..." (с)
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21.03.2024 10:03 Відповісти
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21.03.2024 10:03 Відповісти
Замість того, щоб посилювати пропаганду за кордоном на користь України, влада посилила пропаганду на користь Зеленського та його кодла всередині країни. Чи Європа з Америкою знову винні?
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21.03.2024 10:04 Відповісти
Коли спілкуюсь з іноземця визначив три основні чинники що вони перестають підтримувати Україну....

перше це корупційні скандали у нас... у всьому світі зараз велика інфляція... багато мігрантів через те деякі труднощі з роботою... і іноземців турбує що їх податки які б могли піти на інвестиції всередині країни або на якісь компенсаційні механізми від інфляції... розкрадаються нашими чиновниками

друге це ролики з бусифікацією і статті в західній прессі про те як люди ризикують життям щоб втікти з України... багато іноземців вже вважають що українці не хочуть воювати і тому треба припиняти війну...

третє все більше звучать заяви що у нас формується диктатура... а в демократичних державах не прийнято помогати диктаторським режимам навіть у війні проти раші... якщо так взяти то десь так і є ....тому що всі диктатури починали з того самого... усних вказівок та недотриманням законів а потім плавно переходили до вже повного потурання прав і свобод
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21.03.2024 10:08 Відповісти
Не бреши троль російський? Із яких це пір німці, чи бельгіці стали дивитися "ролики про бусіфікацію" в Україні?
Там у інформаційному прсторі Украіна взагалі,як зникла вже рік.
Так і бачу, як бюргер вичачує російський Телеграм( яким взагалі крім ьувшого СРСР ніхто не користується) і "дивиця роліки"
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21.03.2024 11:58 Відповісти
Перемогой..б ролики перекладені на англійську репостить у себе в твітері ...уже відомий американський бізнесмен дочекаємось що Маск який на нього підписаний це в себе зарепостить... а про всяких блогерів поменше мовчу навіть...
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21.03.2024 13:25 Відповісти
І ролики про бусифікацію та те що люди тікають від цього горами і тисою робили французькі телеканали, BBC та CNN, навіть найвеличнішому задавали питання в інтерв'ю німецькому телеканалу.... тому зніми свої рожеві окуляри марафону і не ****... про те що незнаєш
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21.03.2024 13:31 Відповісти
Що ти несеш, троль, медведчуківський? У мене вдома CNN постійно включений. Ніколи не було там подібних сюжетів, брехуняра московська. Щоб остатрчно поставити крапку -посилання на подібний сюжет. Не надаєш, біжиш лісом за русскім кораблем
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21.03.2024 17:03 Відповісти
Все що в тебе включено це марафон пиз...н... судячи по розмові.... або що швидше бот...

не буду час навіть тратити на тебе , щоб ритись в історії .... перше посилання з гуглу https://www.bbc.com/news/world-europe-67120904
https://www.youtube.com/watch?v=K-v1LNKRLmQ

інтерв'ю президента німецькому телеканалу є на Труха...

там само можеш в пошуку в твітера ....знайти американського бізнесмена і перейти в його твітер може щось там тебе отверезить
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21.03.2024 18:54 Відповісти
Брехливий! Ти брехало, що покажеш новини BBCчи CNN із тим, як "усі на заході дивляться сюжети - ролики про "бусіфікацію". Чекаю посилання на сюжет ВВС, чи CNN, із "бусифікацією".
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21.03.2024 19:13 Відповісти
Ролик дивився чи пан в кого цілий день CNN не знає англійської)))
а тепер що я написав в своєму пості "статті в західній прессі про те як люди ризикують життям щоб втікти з України... багато іноземців вже вважають що українці не хочуть воювати і тому треба припиняти війну."

Я тобі сказав що не буду на це тратити час щоб шукати в Історії.... там в сюжеті говорилось що важко вже знайти людей на мобілізацію тому що ніхто не хоче йти вже добровільно, та приходиться приміняти затримання і що люди тікають з України ризикуючи життям....

Про бусифікацію задавали питання президенту прямо в інтерв'ю німецькому телеканалу де він відповідав що це неприпустимо ....

А ролики репостять уже прямо в твітері багато хто з американців...

просто пошук і перша стаття CNN

"
It's time the West recognized the human cost of the war - not only the deaths but also the injuries, displacement and tearing apart of the social fabric brought by massive dislocation. My friends in the medical profession speak of a coming catastrophic tsunami of mental health problems once soldiers return from the battlefield en masse.

With no end in sight to the war and with Lychakiv and other cemeteries bursting at the seams, officials are forced to make room for fresh graves.

Several people told me that small villages around Lviv have been completely depleted of men. The wave of volunteer fighters who flooded recruiting centers at the start of the war have all but gone. It makes me wonder: between those who've died, been permanently put out of action by injuries, have fled overseas or have https://www.nytimes.com/2023/08/11/world/europe/ukraine-fires-recruitment-chiefs.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare&sgrp=c-cb paid off officials to have their names disappear from draft lists , who's going to be left should a mass mobilization be introduced? (Under Ukrainian law, men between the ages of 18 to 26 https://www.npr.org/2024/01/31/1226251649/ukraine-russia-war-conscription-military can't be drafted , though they can volunteer).

"
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22.03.2024 04:04 Відповісти
Яка різниця, тобі, росянину, що там сказав, чи несказав президент України? Ти за шойгу більше спостерігай, не сьогодні- завтра із ферм ведмедчука бронь знімають, купляй квитки на "бусік' до перевалу Ларс
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22.03.2024 12:19 Відповісти
совершенно не потому. Они просо устали и им не интересно
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21.03.2024 12:11 Відповісти
Не хочуть допомагати зброєю, значить хочуть щоб до них прибуло по кілька мільйонів біженців
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21.03.2024 10:09 Відповісти
Брехня !
Простим людям по барабану.
Але якщо кацапам добре натовчуть- то навіть непогано.
1968 рік ще не забувся.
А "опитування" - це для наївних.
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21.03.2024 10:18 Відповісти
Кацапські ботофермми працюють справно і постійно вдосконалюються у своїй майстерності.
Пора вже це помічати і щось робити.
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21.03.2024 10:21 Відповісти
Хотят быть под ссср, соскучились по советским танкам дебили б.... СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.03.2024 10:32 Відповісти
Дебили чссровские . СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.03.2024 10:34 Відповісти
Таке враження, що всі колишні учасники варшавського договору - латентні *********
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21.03.2024 10:37 Відповісти
Словаки очень может быть,а вот чехи вряд ли. Чё то этот опрос кацапским гавнецом попахивает.
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21.03.2024 10:50 Відповісти
Бузеранти а пічі мечиаровські змердані.
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21.03.2024 10:50 Відповісти
А що ви хотіли, маємо наслідки від

- більш неж 2 роки немає посла в Чехії, якого повинен назначити президент.
- Що робить МЗС аби люди хотіли допомагати?
- Ну і як говорили, Бабіш
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21.03.2024 11:02 Відповісти
Я конешно вибачаюсь, але скільки до 22 року в самій Україні думали що треба міріцца, що расіянє харошиє люді? Може меньше але щонайменше третина. І це в країні йшла віна вже 8 років. Мняко кажучи не здивований
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21.03.2024 11:10 Відповісти
Згідно з цим опитуванням майже 61% чехів подобається правління прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, а словаки дії свого керманича оцінюють майже в 70%
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21.03.2024 11:29 Відповісти
а їх дідам не подобались танки в Празі.....мабуть онукам не розповідали ....
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21.03.2024 11:39 Відповісти
на ніч про таке не можна бо обісцюцьця.
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21.03.2024 11:47 Відповісти
Це результат багаторічної московської пропаганди. Московія багато років витрачала купу грошей на пропаганду москальського світу. Пам'ятаєте всі ці розмови про "загадочную русскую душу", "русских чудо-богатирей", "Достоевский, Анна Каренина, бла-бла-бла". Дехто тільки до недавна вважав всю цю сволоту "братским народом", "старшим братом". Захід сам роздмухував образ чудового путіна. От і маємо таке лайно. Нажаль.
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21.03.2024 12:00 Відповісти
не вірте цій агентурі, вона - бреше!
бреше за гроші!
ось наприклад,
на початку 2018 року стало відомо, що Томіо Окамура (проросійський політик) робив фінансові внески в агентство Play Net a. s., яке пов'язане з агентством SANEP.

Останнє неодноразово вказувало його як найпопулярнішого політика і надавало СДПН сприятливу електоральну перевагу.

Томіо Окамура перерахував з партійного рахунку до 7,4 мільйона чеських крон компанії Play Net a.s.
Власником агентства є Ян Фулін, який також стоїть за агентством SANEP.
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21.03.2024 12:05 Відповісти
Проведите опрос в Европе и Америке - должна ли Украина будет помогать и отправить свои войска в чехию и словакию, если на них нападет росия или китай?
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21.03.2024 12:27 Відповісти
Не надо верить всяким непонятным агентствам, которые за деньги россиян пишут то что надо россиянам
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21.03.2024 13:29 Відповісти
Хто а не чехам і словакам шось подібне заявляти - вони маючи армію де танки були на голову ліпші ніц нацистські і маючи підготовлену лінію оборони вони взяли і здалися.
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21.03.2024 13:29 Відповісти
Ну да , чехии и словаки недовольны, что украинцы обеспечивают их рабочими местами на военных заводах
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21.03.2024 13:33 Відповісти
 
 