Більшість чехів та словаків проти постачання зброї Україні, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Майже дві третини чехів та 70% словаків виступають проти постачання зброї в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування агентства Sanep.
63,4% чехів вважають, що їхня країна не повинна продовжувати постачання зброї в Україну. При цьому понад 70% вважають, що уряд має підтримати початок мирних переговорів.
Аналогічна ситуація спостерігається у Словаччині. Тут 70% словаків не хочуть продовжувати постачання зброї в Україну, а понад 80% хотіли б, щоб їхній уряд підтримав початок мирних переговорів.
Опитування було проведене 11-17 березня 2024 року серед обраної групи (N1) з 1500 респондентів, які представляють репрезентативну вибірку населення Чеської Республіки віком від 18 років, та 1200 респондентів, які репрезентують вибірку жителів Словаччини віком 18 років.
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Інфантілізм наше все, після піару..
То знову танки в Празі...
Направлять гармати в п'ятак...
Треба мати це на увазі...
Со своего бережка.
Стали показывать голые сраки -
Их узнавала река.
Дунай, Дунай, ану узнай
Чья это срака..."
(Венок Дуная)
Хто продовжить?
Стосовно сьогоднішніх чехів та словаків адекватніше буде "Гей-слов'яни".
)))
Перше, що треба дізнатись, що таке те агентство Sanep і по яких нормах соціології проводилось опитування і по чиєму замовленню. А друге, треба взнати, хто така і чим дише нєкая Марина Макеєва, яка розміщає важливу інформацію без роз*яснень по пункту 1.
Вже сотні разів було таке , коли кацапи підробляли акаунти різних організацій , політиків , або ЗМІ , і через них розповсюджували потрібні їм меседжі . Створюють акаунт якогось видання наприклад , який навіть не відрізниш від справжнього , і - в справжній текст публікації яку там викладають , вставляють пару своїх ( потрібних ) речень , і увесь сенс написаного в публікації змінюється і викривлюється . І у справжніх власників акаунтів потім починаються округлюватись очі , мовляв - а я такого не казав , а ми цього не писали , а наш ак хтось зламав і т.д.
А наші теж " хороші" - тягнуть в Україну все підряд , не надто перевіряючи достовірність інформації ,, аби лиш на цьому хайпонути .
довбаний телешмарофон - це вся робота подоляків?
"Чехія оголосила росію головною загрозою безпеці країни. Палата громад Чехії назвала нинішній російський режим найбільшою загрозою безпеці Чеської Республіки, яку вона вважає терористичною. "Нинішній терористичний режим у росії з його експансіонізмом і спробами поширити свою сферу впливу на Україну та інші країни Європи, що супроводжуються військовими злочинами, становить найбільшу загрозу безпеці Чехії", - ідеться в резолюції."
Пропаганда робить свою справу, а Захід чи то не знає як їй протидіяти або не хоче це робити.
Найвеличніший їм уже нафіг не здався. А думку українців вони не чують.
перше це корупційні скандали у нас... у всьому світі зараз велика інфляція... багато мігрантів через те деякі труднощі з роботою... і іноземців турбує що їх податки які б могли піти на інвестиції всередині країни або на якісь компенсаційні механізми від інфляції... розкрадаються нашими чиновниками
друге це ролики з бусифікацією і статті в західній прессі про те як люди ризикують життям щоб втікти з України... багато іноземців вже вважають що українці не хочуть воювати і тому треба припиняти війну...
третє все більше звучать заяви що у нас формується диктатура... а в демократичних державах не прийнято помогати диктаторським режимам навіть у війні проти раші... якщо так взяти то десь так і є ....тому що всі диктатури починали з того самого... усних вказівок та недотриманням законів а потім плавно переходили до вже повного потурання прав і свобод
Там у інформаційному прсторі Украіна взагалі,як зникла вже рік.
Так і бачу, як бюргер вичачує російський Телеграм( яким взагалі крім ьувшого СРСР ніхто не користується) і "дивиця роліки"
не буду час навіть тратити на тебе , щоб ритись в історії .... перше посилання з гуглу https://www.bbc.com/news/world-europe-67120904
https://www.youtube.com/watch?v=K-v1LNKRLmQ
інтерв'ю президента німецькому телеканалу є на Труха...
там само можеш в пошуку в твітера ....знайти американського бізнесмена і перейти в його твітер може щось там тебе отверезить
а тепер що я написав в своєму пості "статті в західній прессі про те як люди ризикують життям щоб втікти з України... багато іноземців вже вважають що українці не хочуть воювати і тому треба припиняти війну."
Я тобі сказав що не буду на це тратити час щоб шукати в Історії.... там в сюжеті говорилось що важко вже знайти людей на мобілізацію тому що ніхто не хоче йти вже добровільно, та приходиться приміняти затримання і що люди тікають з України ризикуючи життям....
Про бусифікацію задавали питання президенту прямо в інтерв'ю німецькому телеканалу де він відповідав що це неприпустимо ....
А ролики репостять уже прямо в твітері багато хто з американців...
просто пошук і перша стаття CNN
"
It's time the West recognized the human cost of the war - not only the deaths but also the injuries, displacement and tearing apart of the social fabric brought by massive dislocation. My friends in the medical profession speak of a coming catastrophic tsunami of mental health problems once soldiers return from the battlefield en masse.
With no end in sight to the war and with Lychakiv and other cemeteries bursting at the seams, officials are forced to make room for fresh graves.
Several people told me that small villages around Lviv have been completely depleted of men. The wave of volunteer fighters who flooded recruiting centers at the start of the war have all but gone. It makes me wonder: between those who've died, been permanently put out of action by injuries, have fled overseas or have https://www.nytimes.com/2023/08/11/world/europe/ukraine-fires-recruitment-chiefs.html?smid=nytcore-ios-share&referringSource=articleShare&sgrp=c-cb paid off officials to have their names disappear from draft lists , who's going to be left should a mass mobilization be introduced? (Under Ukrainian law, men between the ages of 18 to 26 https://www.npr.org/2024/01/31/1226251649/ukraine-russia-war-conscription-military can't be drafted , though they can volunteer).
"
Простим людям по барабану.
Але якщо кацапам добре натовчуть- то навіть непогано.
1968 рік ще не забувся.
А "опитування" - це для наївних.
Пора вже це помічати і щось робити.
- більш неж 2 роки немає посла в Чехії, якого повинен назначити президент.
- Що робить МЗС аби люди хотіли допомагати?
- Ну і як говорили, Бабіш
бреше за гроші!
ось наприклад,
на початку 2018 року стало відомо, що Томіо Окамура (проросійський політик) робив фінансові внески в агентство Play Net a. s., яке пов'язане з агентством SANEP.
Останнє неодноразово вказувало його як найпопулярнішого політика і надавало СДПН сприятливу електоральну перевагу.
Томіо Окамура перерахував з партійного рахунку до 7,4 мільйона чеських крон компанії Play Net a.s.
Власником агентства є Ян Фулін, який також стоїть за агентством SANEP.