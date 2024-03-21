Більшість чехів та словаків проти постачання зброї Україні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже дві третини чехів та 70% словаків виступають проти постачання зброї в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать результати опитування агентства Sanep.

63,4% чехів вважають, що їхня країна не повинна продовжувати постачання зброї в Україну. При цьому понад 70% вважають, що уряд має підтримати початок мирних переговорів.

Аналогічна ситуація спостерігається у Словаччині. Тут 70% словаків не хочуть продовжувати постачання зброї в Україну, а понад 80% хотіли б, щоб їхній уряд підтримав початок мирних переговорів.

Опитування було проведене 11-17 березня 2024 року серед обраної групи (N1) з 1500 респондентів, які представляють репрезентативну вибірку населення Чеської Республіки віком від 18 років, та 1200 респондентів, які репрезентують вибірку жителів Словаччини віком 18 років.

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