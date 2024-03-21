Відсутність літаків А-50 Росія компенсує розвідувальними безпілотниками, - ОК "Південь"
За добу на півдні росіяни використали 147 розвідувальних безпілотників. Таким чином вони компенсують відсутність літаків А-50.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Активність безпілотної ворожої розвідки у нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50", - сказала Гуменюк.
При цьому цієї ночі росіяни не задіювали ракетоносії. Вже понад місяць ворожі кораблі перебувають у пунктах базування.
Загалом, зазначила Гуменюк, російські військові й цивільні кораблі після атак українських морських безпілотників змінюють маршрути, але їхня активність залишається сталою.
Нагадаємо, вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.
23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.
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Джерело:
Звичайно що ніякі дрони ПОВНІСТЮ не компенсують А-50
Лише частково на певній обмеженій ділянці
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1770737710690426941 22 мин
Відсутність літаків А-50 Росія компенсує розвідувальними безпілотниками, - ОК "Південь" ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Коли у полковника (!) Гуменюк з'явиться вільна хвилинка від виконання прямих і непрямих обов'язків радимо просто почитати ТТД літаків А-50 і "розвідувальних дронів". Дізнаєтесь багато цікавого. На вашу зарплатню можна взвод солдат утримувати, так ... відпрацьовуйте
Локатор з радіусом 600 км, не замінить жоден безпілотник.