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Відсутність літаків А-50 Росія компенсує розвідувальними безпілотниками, - ОК "Південь"

ворожі,безплотники

За добу на півдні росіяни використали 147 розвідувальних безпілотників. Таким чином вони компенсують відсутність літаків А-50.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Активність безпілотної ворожої розвідки у нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50", - сказала Гуменюк.

При цьому цієї ночі росіяни не задіювали ракетоносії. Вже понад місяць ворожі кораблі перебувають у пунктах базування.

Загалом, зазначила Гуменюк, російські військові й цивільні кораблі після атак українських морських безпілотників змінюють маршрути, але їхня активність залишається сталою.

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Нагадаємо, вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.

Автор: 

безпілотник (4348) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+2
Відсутність літаків А-50 Росія компенсує розвідувальними безпілотниками, а відсутність *********** в ЗСУ "зе зрадники" ніколи не зможуть компенсувати асвальтом.чи то штиковими лопатами...
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21.03.2024 10:15 Відповісти
+1
Слуги кацапського народу компенсовують нестачу снарядів потужними та незламними відео.
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21.03.2024 10:24 Відповісти
+1
TZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1770737710690426941 22 мин

Відсутність літаків А-50 Росія компенсує розвідувальними безпілотниками, - ОК "Південь" ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Коли у полковника (!) Гуменюк з'явиться вільна хвилинка від виконання прямих і непрямих обов'язків радимо просто почитати ТТД літаків А-50 і "розвідувальних дронів". Дізнаєтесь багато цікавого. На вашу зарплатню можна взвод солдат утримувати, так ... відпрацьовуйте
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21.03.2024 11:26 Відповісти
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Відсутність літаків А-50 Росія компенсує розвідувальними безпілотниками, а відсутність *********** в ЗСУ "зе зрадники" ніколи не зможуть компенсувати асвальтом.чи то штиковими лопатами...
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21.03.2024 10:15 Відповісти
Слуги кацапського народу компенсовують нестачу снарядів потужними та незламними відео.
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21.03.2024 10:24 Відповісти
Російські загарбники не завдають масованих ракетних ударів по Україні через відсутність літака ДРЛО А-50.Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк

Джерело:
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21.03.2024 10:28 Відповісти
Тю ... сьодні прилетіло - 2 балістичні, 29 крилатих.
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21.03.2024 11:38 Відповісти
Чи можливо кацапські розвідувальні дрони виявляти і збивати нашим дронами?
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21.03.2024 10:43 Відповісти
А-50 "бачив" аж до Києва
Звичайно що ніякі дрони ПОВНІСТЮ не компенсують А-50
Лише частково на певній обмеженій ділянці
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21.03.2024 11:22 Відповісти
TZE inform

@tZEinform

·

https://twitter.com/tZEinform/status/1770737710690426941 22 мин

Відсутність літаків А-50 Росія компенсує розвідувальними безпілотниками, - ОК "Південь" ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Коли у полковника (!) Гуменюк з'явиться вільна хвилинка від виконання прямих і непрямих обов'язків радимо просто почитати ТТД літаків А-50 і "розвідувальних дронів". Дізнаєтесь багато цікавого. На вашу зарплатню можна взвод солдат утримувати, так ... відпрацьовуйте
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21.03.2024 11:26 Відповісти
не перебільшуйте про її ЗП і про взвод. Мабуть не знаєте скільки бійців у взводі.
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21.03.2024 11:39 Відповісти
Бред полный,беспилотники Рашки не могут сканировать радарами системы ПВО а аналогов американских у них нет.
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21.03.2024 12:05 Відповісти
Це ж дурня.
Локатор з радіусом 600 км, не замінить жоден безпілотник.
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21.03.2024 12:23 Відповісти
 
 