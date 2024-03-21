Відсутність літаків А-50 Росія компенсує розвідувальними безпілотниками, - ОК "Південь"

За добу на півдні росіяни використали 147 розвідувальних безпілотників. Таким чином вони компенсують відсутність літаків А-50.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила керівник об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Активність безпілотної ворожої розвідки у нашій зоні відповідальності сягнула 147 одиниць за добу. Так вони намагаються компенсувати відсутність у повітрі А-50", - сказала Гуменюк.

При цьому цієї ночі росіяни не задіювали ракетоносії. Вже понад місяць ворожі кораблі перебувають у пунктах базування.

Загалом, зазначила Гуменюк, російські військові й цивільні кораблі після атак українських морських безпілотників змінюють маршрути, але їхня активність залишається сталою.

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Нагадаємо, вночі 15 лютого 2024 року з'явилася інформація про збиття над Азовським морем російських літаків А-50 та ІЛ-22М. Експерти зазначали, що Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 - це унікальний випадок в історії воєн і сильний репутаційний удар по армії РФ.

23 лютого українські військові над акваторією Азовського моря збили ще один російський літак А-50.