Парламент Чехії оголосив нинішній режим Росії найбільшою загрозою для безпеки країни
Палата громад Чехії назвала нинішній російський режим найбільшою загрозою безпеці Чеської Республіки, яку вона вважає терористичною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Чеські новини".
"Чеські інтереси - це незалежна, демократична і вільна Україна, міцно закріплена в міжнародних структурах", - ідеться в резолюції, ухваленій наприкінці позачергової сесії щодо загроз безпеці.
Крім того, чеський парламент підтримав продовження допомоги Україні, яка вже третій рік стикається з російським військовим вторгненням, включно з постачанням військової техніки.
Коаліційну пропозицію палата ухвалила в результаті голосування 84 депутатів виключно з коаліційного табору. Для її ухвалення було потрібно щонайменше 72 голоси.
"Нинішній терористичний режим у Росії своєю експансією й спробами розширити сфери впливу на Україну та на інші країни Європи, що супроводжується воєнними злочинами, становить найбільшу загрозу безпеці Чехії", - ідеться в документі.
Наголошується, що в інтересах Чеської Республіки, щоб "війна російського диктатора Володимира Путіна проти України не була успішною, а Україна захистила себе і відновила свою територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, і щоб російський режим був ефективно стриманий від подальшої агресії проти Європи".
Парламентарі Чехії вважають, що для дотримання інтересів безпеки Чехії необхідно продовжувати надавати допомогу Україні.
"Навпаки, припинення поставок військових матеріалів призведе до завоювання і спустошення України російським терористичним режимом і заохотить цей режим до подальших випадів проти європейських держав", - йдеться в резолюції.
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ось наприклад,
на початку 2018 року стало відомо, що Томіо Окамура (проросійський політик) робив фінансові внески в агентство Play Net a. s., яке пов'язане з агентством SANEP.
Останнє неодноразово вказувало його як найпопулярнішого політика і надавало СДПН сприятливу електоральну перевагу.
Томіо Окамура перерахував з партійного рахунку до 7,4 мільйона чеських крон компанії Play Net a.s.
Власником агентства є Ян Фулін, який також стоїть за агентством SANEP.