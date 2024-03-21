З окупованої Херсонщини повернули родину з дітьми, - ОВА

З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути родину з 12-річною дитиною.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"Команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків. Справжнє щастя - коли вдома. Всі випробування вже позаду, і зараз родина в безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу", - написав він у телеграмі.

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За словами Прокудіна, з початку 2024 року вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.

"Щодня ми боремося за те, щоб наша малеча жила в Україні та почувалася щасливо. Дякую всім, хто допомагає на цьому шляху", − підсумував голова ОВА.