З окупованої Херсонщини повернули родину з дітьми, - ОВА
З тимчасово окупованої Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути родину з 12-річною дитиною.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"Команді Save Ukraine вдалося забрати з окупації 12-річну дівчинку та її батьків. Справжнє щастя - коли вдома. Всі випробування вже позаду, і зараз родина в безпеці, отримує необхідну медичну та психологічну допомогу", - написав він у телеграмі.
За словами Прокудіна, з початку 2024 року вдалося повернути 41 дитину з Херсонської області.
"Щодня ми боремося за те, щоб наша малеча жила в Україні та почувалася щасливо. Дякую всім, хто допомагає на цьому шляху", − підсумував голова ОВА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ПравдаЛюбка
показати весь коментар21.03.2024 10:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль