На лівобережжі Херсонщини вдалося створити "щит", який виявляє та знищує близько 77% ворожих FPV-дронів, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр"

Українські воїни створили так званий "щит", який захищає від ворожих FPV-дронів.

Про це повідомив командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр", інформує Цензор.НЕТ.

"Проект Анти-фпв у діі. Ворог визнає низьку ефективність застосовуваних фпв-дронів в околицях Кринків. Звісно, втратити ~3000 дронів на невеличкій смузі- чутливо. Нехай далі пітніють, ми заряджені no limit.



Не буду публічно вдаватися у подробиці і тонкощі створеного нами на плацдармі щита, що виявляє всі ті фпв і знищує близько 77% з них. Працюємо над збільшенням відсотку подавлених дронів (то вже засоби РЕБ) відносно виявлених, хоча очевидно, що абсолютного значення тут не досягти", - йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що вся смуга фронту має бути у короткі терміни закрита сотнями екіпажів РЕР-радіоелектронної розвідки. Практичний досвід вказує, що це ефективний спосіб виявлення ворожих дронів та організації взаємодії з РЕБ з метою їх подальшого знищення.

Також "Мадяр" навів статистику зі знешкодження російських FPV-дронів за 19-20 березня 2024 року.

"Виявлено фпв: 73. З них знищено: 55, в т.ч. за 2 доби ліквідовано 13 хробачих крил-камікадзе. Загальний рахунок: 3883 / 2965

(виявлено/знищено) 76,35%", - додав він.

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