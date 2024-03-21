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Новини Війна
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На лівобережжі Херсонщини вдалося створити "щит", який виявляє та знищує близько 77% ворожих FPV-дронів, - командир групи аеророзвідки ЗСУ "Мадяр"

мадяр,fpv

Українські воїни створили так званий "щит", який захищає від ворожих FPV-дронів.

Про це повідомив командир групи аеророзвідки ЗСУ із позивним "Мадяр", інформує Цензор.НЕТ.

"Проект Анти-фпв у діі. Ворог визнає низьку ефективність застосовуваних фпв-дронів в околицях Кринків. Звісно, втратити ~3000 дронів на невеличкій смузі- чутливо. Нехай далі пітніють, ми заряджені no limit.

Не буду публічно вдаватися у подробиці і тонкощі створеного нами на плацдармі щита, що виявляє всі ті фпв і знищує близько 77% з них. Працюємо над збільшенням відсотку подавлених дронів (то вже засоби РЕБ) відносно виявлених, хоча очевидно, що абсолютного значення тут не досягти", - йдеться в повідомленні.

Окупанти про FPV-дрони

Він наголосив, що вся смуга фронту має бути у короткі терміни закрита сотнями екіпажів РЕР-радіоелектронної розвідки. Практичний досвід вказує, що це ефективний спосіб виявлення ворожих дронів та організації взаємодії з РЕБ з метою їх подальшого знищення.

Також "Мадяр" навів статистику зі знешкодження російських FPV-дронів за 19-20 березня 2024 року.

"Виявлено фпв: 73. З них знищено: 55, в т.ч. за 2 доби ліквідовано 13 хробачих крил-камікадзе. Загальний рахунок: 3883 / 2965
(виявлено/знищено) 76,35%", - додав він.

Також дивіться: "Птахи Мадяра" знищили російський підрозділ операторів FPV-дронів, які "кошмарили" українських воїнів на півдні. ВIДЕО

Автор: 

Бровді Роберт Мадяр (20) fpv-дрон (128)


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Хлопці, Ви Герої ,
дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️
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21.03.2024 13:25 Відповісти
Рідні наші! Хай Господь береже кожного з Вас, Хлопці! А ми допомагаємо і молимося за Вас!
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21.03.2024 13:26 Відповісти
Мадяру респект, не плутати з орбанятами.
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21.03.2024 13:28 Відповісти
Круто.

Респект!
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21.03.2024 13:28 Відповісти
большЕнство...защитнички русского языка бл....
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21.03.2024 13:34 Відповісти
https://youtu.be/Y3qdyGH8jdI?si=nCY3d6Oln0gyf6vR Ось відео від нього
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21.03.2024 13:50 Відповісти
 
 