УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10442 відвідувача онлайн
Новини Війна
326 4

Збитки Укргідроенерго від повномасштабної війни - понад 3 млрд євро, - компанія

гес,каховська

За оцінкою ПрАТ "Укргідроенерго", збитки компанії внаслідок повномасштабного вторгнення складають понад 3 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

За її підрахунками, збитки від підриву російською армією Каховської ГЕС перевищують 2,5 млрд євро. Ще близько 500 млн євро - сума збитків від ракетних обстрілів та атак безпілотників на станції Укргідроенерго.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив Каховської ГЕС: Україна втратила 35-40% запасів прісної води, - "Укргідроенерго"

При цьому завдяки наявній у компанії політиці безпеки жоден працівник внаслідок атак не постраждав. Зараз Укргідроенерго розробляє високорівневу стратегію судових позовів та арбітражу, щоб відшкодувати збитки та притягнути російську сторону до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії.

Читайте: Підрив Каховської ГЕС: "Укргідроенерго" готує позови до РФ

Як повідомлялося, ПрАТ "Укргідроенерго" готує судові позови проти Росії щодо притягнення до відповідальності агресора за завдані збитки.

З початку повномасштабного вторгнення Росія понад 50 разів атакувала об'єкти Укргідроенерго. Крім того, у ніч на 6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, спричинивши затоплення на Херсонщині та позбавивши джерела прісної води низку південних областей України.

Автор: 

збитки (1441) Укргідроенерго (349) Каховська ГЕС (568)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Уце діло.

Сбитки е? Е.

Від кого? Від РФ.

До Суду! Хай міжнародний суд виносить рішення. Параша повинна платити. Крапка.

це дуже гарний приклад, що треба робити « великому бізнесу» України.

Не до державного бюджету Українибігти, а притягати кацапів до суду.
показати весь коментар
21.03.2024 13:57 Відповісти
> ПрАТ "Укргідроенерго" готує судові позови проти Росії щодо притягнення до відповідальності агресора за завдані збитки.
Оперативно, но тут главное не торопиться.
показати весь коментар
21.03.2024 14:33 Відповісти
Так зрозуміло , тепер цікаво майновий стан очільника Укргідроенерго , хатинки , квартири мерседеси , вілли на березі моря . Дуже цікаво.
показати весь коментар
21.03.2024 14:33 Відповісти
Збитки Укргідроенерго від повномасштабної війни - понад 3 млрд євро, - компанія Джерело:

Пора знову піднімати ціну на електрику.
Споживачам це завиграшки, - адже вони можуть запросто друкувати гроші.

показати весь коментар
21.03.2024 14:34 Відповісти
 
 