Збитки Укргідроенерго від повномасштабної війни - понад 3 млрд євро, - компанія

За оцінкою ПрАТ "Укргідроенерго", збитки компанії внаслідок повномасштабного вторгнення складають понад 3 млрд євро.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

За її підрахунками, збитки від підриву російською армією Каховської ГЕС перевищують 2,5 млрд євро. Ще близько 500 млн євро - сума збитків від ракетних обстрілів та атак безпілотників на станції Укргідроенерго.

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При цьому завдяки наявній у компанії політиці безпеки жоден працівник внаслідок атак не постраждав. Зараз Укргідроенерго розробляє високорівневу стратегію судових позовів та арбітражу, щоб відшкодувати збитки та притягнути російську сторону до відповідальності за цілеспрямовані атаки на інфраструктуру та активи компанії.

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Як повідомлялося, ПрАТ "Укргідроенерго" готує судові позови проти Росії щодо притягнення до відповідальності агресора за завдані збитки.

З початку повномасштабного вторгнення Росія понад 50 разів атакувала об'єкти Укргідроенерго. Крім того, у ніч на 6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, спричинивши затоплення на Херсонщині та позбавивши джерела прісної води низку південних областей України.