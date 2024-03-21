Євросоюз вирішив почати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною

Європейська Рада ухвалила рішення почати переговори про членство в ЄС з Боснією і Герцеговиною.

Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині", - написав Мішель у X.

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Він наголосив, що сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.

"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", - заявив Мішель.