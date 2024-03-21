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Новини
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Євросоюз вирішив почати переговори про вступ з Боснією і Герцеговиною

шарль,мішель

Європейська Рада ухвалила рішення почати переговори про членство в ЄС з Боснією і Герцеговиною.

Про це повідомив глава Євроради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Рада щойно прийняла рішення про початок переговорів про вступ до ЄС з Боснією і Герцеговиною. Вітаю вас! Ваше місце в нашій європейській родині", - написав Мішель у X.

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Він наголосив, що сьогоднішнє рішення є ключовим кроком вперед на шляху країни до ЄС.

"Тепер потрібно продовжити важку роботу, щоб Боснія і Герцеговина неухильно рухалася вперед, як того бажає ваш народ", - заявив Мішель.

Глава Євроради Шарль Мішель про переговори щодо членства Боснії і Герцоговини в ЄС

Автор: 

Боснія (70) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+8
Україна швидше буде в ЄС, ніж босногерцоговинці!
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22.03.2024 00:01 Відповісти
+8
це щоб втішити боснійців за поразку у відборі на Євро?
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22.03.2024 00:01 Відповісти
+6
перше що подумав коли прочитав заголовок
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22.03.2024 00:09 Відповісти
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Україна швидше буде в ЄС, ніж босногерцоговинці!
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22.03.2024 00:01 Відповісти
це щоб втішити боснійців за поразку у відборі на Євро?
показати весь коментар
22.03.2024 00:01 Відповісти
перше що подумав коли прочитав заголовок
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22.03.2024 00:09 Відповісти
треба було програти у пів фіналі
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22.03.2024 00:15 Відповісти
Ви спочатку з Україною вирішить це питання, а Боснія нехай поки потренерується у футбол грати. І нехай Герцеговина їй у цьому допоможе.
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22.03.2024 01:01 Відповісти
Нормально! "Велька Србія" все більше і більше ізолюється від зовнішнього світу З усіх сторін - країни НАТО і ЄС І якщо серби захочуть жить по-людські - будуть змушені жить за правилами цих міжнародних союзів Жаль - "Великую Рассию" так ізолювать набагато важче ...
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22.03.2024 06:16 Відповісти
Достойний член! Суттєво зміцнить ЄС.
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22.03.2024 07:29 Відповісти
ЄС саме вирішуватиме кого їм приймати, а кого не приймати,нікого питати не будуть
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22.03.2024 08:52 Відповісти
 
 