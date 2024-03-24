УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9947 відвідувачів онлайн
Новини
1 794 6

Ситуація з енергопостачанням у Харкові може покращитись приблизно за тиждень, - Кудрицький

енергетика

Після нещодавніх російських ракетних атак найгірша ситуація з енергопостачанням залишається у Харкові. В "Укренерго" прогнозують, що становище покращиться до кінця тижня.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Щоб ліквідувати наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в Одесі, Хмельницькому та Кривому Розі, включити обладнання, яке було відключено або, можливо, частково пошкоджено, і забезпечити надійне електропостачання в цих регіонах, нам потрібно кілька днів", - пояснив він.

Кудрицький закликав мешканців цих міст ощадливо споживати електроенергію і бути готовими до обмеження енергопостачання при досягненні максимуму в години пік, щоб збалансувати ці енергетичні вузли.

"Найважча ситуація у Харкові. У нас є три сценарії, яким чином можна збільшити подачу електрики споживачам міста, ми зараз цими трьома шляхами йдемо паралельно. Ті одиниці обладнання, які ми зможемо заживити, дуже полегшать ситуацію для містян. Не хочу давати прогнозів, бо ситуація дійсно складна, але думаю, що в кінці наступного тижня або днів через 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію", - резюмував керівник "Укренерго".

Читайте: Унаслідок останніх атак РФ "Укренерго" завдано збитків щонайменше на €100 млн, - Кудрицький

Автор: 

обстріл (30978) Харків (5874) енергетика (2696) Укренерго (2745) Кудрицький Володимир (190)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це при умові що туди більше нічого не прилетить.
показати весь коментар
24.03.2024 21:54 Відповісти
Потрібно починати знищувати енергосистему агресора, іншого віходу немає.
показати весь коментар
24.03.2024 22:39 Відповісти
А через неделю ***** опять всё расфигачит. Ведь ему бояться нечего.
показати весь коментар
24.03.2024 22:42 Відповісти
Це за умови що не буде нових обстрілів. Ну і хто там говорив, що найгірше позаду?
Воно попереду. Слухайте Портникова: він чітко сказав: попереду десятиліття чорної війни, а не мир і процвітання. Хто готовий жити в цьому лишається в Україні, хто не готовий - виїжджає за кордон, як я. От і все. Годі розповідати казки, що в росії скоро закінчаться ракети, а ми скоро будемо пити каву в Ялті. Це не КВН і не кіно, придурки. Це війна. І ціна вашого вдоло знятого дубля - людські життя
показати весь коментар
25.03.2024 02:00 Відповісти
Немає в нас цього тижня.
Теракт у підмосков'ї не просто так зійснили.
показати весь коментар
25.03.2024 04:26 Відповісти
 
 