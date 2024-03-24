Ситуація з енергопостачанням у Харкові може покращитись приблизно за тиждень, - Кудрицький

Після нещодавніх російських ракетних атак найгірша ситуація з енергопостачанням залишається у Харкові. В "Укренерго" прогнозують, що становище покращиться до кінця тижня.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Щоб ліквідувати наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру в Одесі, Хмельницькому та Кривому Розі, включити обладнання, яке було відключено або, можливо, частково пошкоджено, і забезпечити надійне електропостачання в цих регіонах, нам потрібно кілька днів", - пояснив він.

Кудрицький закликав мешканців цих міст ощадливо споживати електроенергію і бути готовими до обмеження енергопостачання при досягненні максимуму в години пік, щоб збалансувати ці енергетичні вузли.

"Найважча ситуація у Харкові. У нас є три сценарії, яким чином можна збільшити подачу електрики споживачам міста, ми зараз цими трьома шляхами йдемо паралельно. Ті одиниці обладнання, які ми зможемо заживити, дуже полегшать ситуацію для містян. Не хочу давати прогнозів, бо ситуація дійсно складна, але думаю, що в кінці наступного тижня або днів через 8-9 вдасться суттєво покращити ситуацію", - резюмував керівник "Укренерго".

Читайте: Унаслідок останніх атак РФ "Укренерго" завдано збитків щонайменше на €100 млн, - Кудрицький