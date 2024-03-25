УКР
Повітряні сили зафіксували кілька груп ударних БпЛА на півдні України

Повітряні сили попереджають про рух кількох груп російських ударних безпілотників у напрямку Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

"Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса)", - йдеться в повідомленні.

безпілотник (4910) Повітряні сили (3032)
Кацапи , ви кончені під@раси ,
бо вночі нормальні люди сплять і тільки чорти та всяка нечисть
не спить 🤬
25.03.2024 00:11 Відповісти
25.03.2024 00:17 Відповісти
По энергетическим объектам летят опять. Пока что только на юге.
25.03.2024 00:28 Відповісти
 
 