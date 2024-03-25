Повітряні сили зафіксували кілька груп ударних БпЛА на півдні України
Повітряні сили попереджають про рух кількох груп російських ударних безпілотників у напрямку Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі ПС ЗСУ.
"Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса)", - йдеться в повідомленні.
