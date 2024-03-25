УКР
Генерал Ніколюк склав із себе повноваження очільника Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ

ніколюк

Генерал-майор Віктор Ніколюк, який очолював Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ, вирішив піти з посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук генерала.

"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом", - написав Ніколюк.

Він зазначив, що планує приносити Україні користь, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

"Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік. Вдячний всім за плідну співпрацю і маю впевненість про її продовження в нових умовах", - резюмував генерал.

+36
Ані пасавєтавалісь і рєшилі...
25.03.2024 04:43
+25
ЗЕ хоче добити націю ще цього року - те шо він її знищив уже точно це факт
25.03.2024 01:11
+15
Ортодоксальный уклонист меняет на шахматной доске офицеров на пешки!
Главная фигура в решающей партии - "янетряпка"...
Ходит под себя....
25.03.2024 06:20
Що відбувається у війську?!
25.03.2024 00:50
ЗЕ хоче добити націю ще цього року - те шо він її знищив уже точно це факт
25.03.2024 01:11
Навпаки. Генерал вже Вам повідомив що йому запропонувалм бовй працю на фронті- Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Джерело:
25.03.2024 01:18
щас, пішов би він сам з київської посади з теплого кабінету якби не скандал з побиттям курсантів та поганою їжею в академії
25.03.2024 09:15
Що за скандал? Звідки інформація?
25.03.2024 11:15
Ну ви ж хотіли ротацію. Ось вам і ротація. Чи знову не так?
25.03.2024 05:15
Я - не Зєрмак.
25.03.2024 06:11
Переведення генарала - на командування або корпусрм або одного напрямків- наприклад замість Тарнавського - на командування угруповування ЗСУ Таврія
25.03.2024 00:54
ЗНАЧИТ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО НА ЗАМЕНУ !)
25.03.2024 04:28
З КУБИКИ ИЛИ ШО ТАМ )))
25.03.2024 04:29
Верховного?
25.03.2024 06:08
Верховного?
25.03.2024 06:09
Ані пасавєтавалісь і рєшилі...
25.03.2024 04:43
Вжик і гаєчка.
25.03.2024 06:59
Шмара Оболонська і Макака Сухумська.
25.03.2024 08:32
******...
25.03.2024 08:40
Два фріки, як і вся їхня кловунарня.
25.03.2024 08:51
Зєля краще за будь яку ракету по штабу. Знищив все керівництво армії одним указом.
25.03.2024 06:11
А чи на його корись ви працювали на президентських виборах-19, Іване. Це я так, подивитись, що ви напишете. Бо старожили форуму усе пам'ятають - і за кого ви тут топили, і як рапортували, що побігли на дільницю... А ті, хто працьвав на тих виборах, добре знають на чию користь працювала уся команда ТЮ.
25.03.2024 07:44
Що виборами пахне,що ви появились ? Ваша юля вже давно працює на цьому "фронті"Знову будете лайно розносити?
25.03.2024 08:30
Ортодоксальный уклонист меняет на шахматной доске офицеров на пешки!
Главная фигура в решающей партии - "янетряпка"...
Ходит под себя....
25.03.2024 06:20
Свято 31 березня наближається?
25.03.2024 07:42
А чому не 29 жовтня?
25.03.2024 08:11
..... 20 травня
25.03.2024 08:14
То чому таки не 29 жовтня ?
25.03.2024 19:40
Продолжаются "мутные" и подковерные увольнения, переводы, "по собственному желанию" и т.п.
Без причин, без ответственности (за провал работы), без чести и без достоинства.
Совок усиленный "зеленым" продолжается.
25.03.2024 08:01
Коли кацаби щодня атакують і нарощують мобілізацію а у нас у війську якісь постійні "ротації"...
Хтось спеціально шкодить Армій...
25.03.2024 08:21
Вірне рішення Генерала, якщо є ще знання, то де як не на фронті їм застосовуватися
25.03.2024 08:38
це, мабуть, той генерал, про якого писав Асєєв, що до його приїзду в центр підготовки будували показову вбиральню, а потім розбирали... й генерал їхав задоволений, а пліснява в учбових центрах по кутках залишалася...
25.03.2024 09:18
Ні. Це той який командував обороною Чернігова. Який сам приймав участь у боях й проявив себе гідно. Але звісно завжди знайдеться той у кого "повен рот лайна" й він плюється їм постійно на оточуючих.
25.03.2024 11:18
Уверен что из 73% избравших это небритое, хрипатое, тупое существо во главу государства, тихо, по приколу лежат в братских могилах многих городов Украины. Потому что поверили клоуну и захотели зарплату в 4000$. Без труда и учения. Получили свой ВИРОК.
25.03.2024 10:50
 
 