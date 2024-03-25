Генерал Ніколюк склав із себе повноваження очільника Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ

Генерал-майор Віктор Ніколюк, який очолював Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ, вирішив піти з посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук генерала.

"Нові виклики, нові випробування, нові перемоги. Нинішній час вимагає з кожного українця, а, особливо, військового, докладати максимум і більше зусиль для перемоги над російським ворогом", - написав Ніколюк.

Він зазначив, що планує приносити Україні користь, очоливши одне зі зʼєднань та один із напрямків фронту.

"Складаю з себе повноваження командувача Командування підготовки Сухопутних військ ЗСУ та бажаю своєму наступнику продовжувати нарощувати той потенціал, який ми спільно напрацювали за рік. Вдячний всім за плідну співпрацю і маю впевненість про її продовження в нових умовах", - резюмував генерал.

