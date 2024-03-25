ЄС має відмовитися від російського ядерного палива, - прем’єр Бельгії Де Кроо
Країни Європейського Союзу мають якнайшвидше відмовитися від російського ядерного палива, щоб зупинити інтерес Європи до низьковуглецевої енергії, яка фінансує Росію.
Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Оскільки 2022 року частка російського урану в постачаннях до ЄС склала 30 відсотків, існує ризик, що можна замінити одну залежність на іншу", - наголосив він.
Прем'єр визнав, що зміна системи поставок в ядерній енергетиці є складним завданням, але це треба оперативно зробити.
"Ми повинні від'єднатися від російського ядерного палива, але при цьому переконатися, що, як і раніше, можемо виробляти електроенергію з нульовим рівнем викидів", - резюмував Де Кроо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ще мене цікавить, всі пришуть про антикацапські санкції, а через кордони Польші, які ніякі фермери не блокують, заходить і кацапське зерно, і продукти харчування. Я так і не зрозумів, виходить, що ***** підкупило поляцьких фермерів, чи вони просто дуже ******* *****?
русянка його забирає, тут треба будувати сховища на своїй землі.
ціни збірок не знаю +- однакові повинні бути
лимонади, трусєля і парфуми не можна продавати на болотах, а нафта, газ, зерно, алюиіній, єто другоє....