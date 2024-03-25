УКР
ЄС має відмовитися від російського ядерного палива, - прем’єр Бельгії Де Кроо

Країни Європейського Союзу мають якнайшвидше відмовитися від російського ядерного палива, щоб зупинити інтерес Європи до низьковуглецевої енергії, яка фінансує Росію.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Оскільки 2022 року частка російського урану в постачаннях до ЄС склала 30 відсотків, існує ризик, що можна замінити одну залежність на іншу", - наголосив він.

Прем'єр визнав, що зміна системи поставок в ядерній енергетиці є складним завданням, але це треба оперативно зробити.

"Ми повинні від'єднатися від російського ядерного палива, але при цьому переконатися, що, як і раніше, можемо виробляти електроенергію з нульовим рівнем викидів", - резюмував Де Кроо.

Топ коментарі
+6
Давно пора, Україна успішно замінюе кацапські ядерні зборки на американські.
А ще мене цікавить, всі пришуть про антикацапські санкції, а через кордони Польші, які ніякі фермери не блокують, заходить і кацапське зерно, і продукти харчування. Я так і не зрозумів, виходить, що ***** підкупило поляцьких фермерів, чи вони просто дуже ******* *****?
25.03.2024 09:28 Відповісти
+1
Вони просто дуже ******* злоті.
25.03.2024 09:32 Відповісти
+1
от вам приклад, багатовекторність стандартів європейських лєваків бариг.
лимонади, трусєля і парфуми не можна продавати на болотах, а нафта, газ, зерно, алюиіній, єто другоє....
25.03.2024 09:38 Відповісти
Напевно Вестінхаус на десять доларів дорожче продає )))
25.03.2024 09:22 Відповісти
Давно пора, Україна успішно замінюе кацапські ядерні зборки на американські.
А ще мене цікавить, всі пришуть про антикацапські санкції, а через кордони Польші, які ніякі фермери не блокують, заходить і кацапське зерно, і продукти харчування. Я так і не зрозумів, виходить, що ***** підкупило поляцьких фермерів, чи вони просто дуже ******* *****?
25.03.2024 09:28 Відповісти
Вони просто дуже ******* злоті.
25.03.2024 09:32 Відповісти
Це по перше, по друге, вони завжди нас другосортними вважали. Досвід історичний та ******** стан речей тому доказ. А ми вирощуємо, вивчаємо хлопаків і дівок в школах/коледжах/університетах відправляємо туди здорових, - там вони успішно кладуть своє здоров'я, не платять жодних податків дома, а сюди часто приїздять хворіти та старіти, за рахунок чужих податків, - такий своєрідний відпрацьований матеріал які мають наші діти, соціальне страхування, пенсійний фонд, система охорони здоровя "доношувати". Звісно про розбудову своєї країни не може йти мова.
25.03.2024 09:34 Відповісти
Проблема у зберіганні відпрацьованого палива.
русянка його забирає, тут треба будувати сховища на своїй землі.
ціни збірок не знаю +- однакові повинні бути
25.03.2024 10:03 Відповісти
Ну якщо цю проблему з американськими зборками вирішили, а ними заправлені половина реакторів України, то для Европи це не проблема.
25.03.2024 10:53 Відповісти
безкоштовно можна зберігати відходи з інших країн
25.03.2024 11:14 Відповісти
от вам приклад, багатовекторність стандартів європейських лєваків бариг.
лимонади, трусєля і парфуми не можна продавати на болотах, а нафта, газ, зерно, алюиіній, єто другоє....
25.03.2024 09:38 Відповісти
''- існує ризик, що можна замінити одну залежність на іншу", - А скільки у світі країн що можуть виробляти таке паливо? Одиниці.Значить існує монополія. То може переглянути перелік заборон.
25.03.2024 09:46 Відповісти
Евробарыги против. Их всё устраивает.
25.03.2024 13:27 Відповісти
 
 