ЄС має відмовитися від російського ядерного палива, - прем’єр Бельгії Де Кроо

Країни Європейського Союзу мають якнайшвидше відмовитися від російського ядерного палива, щоб зупинити інтерес Європи до низьковуглецевої енергії, яка фінансує Росію.

Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо в інтерв'ю Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Оскільки 2022 року частка російського урану в постачаннях до ЄС склала 30 відсотків, існує ризик, що можна замінити одну залежність на іншу", - наголосив він.

Прем'єр визнав, що зміна системи поставок в ядерній енергетиці є складним завданням, але це треба оперативно зробити.

"Ми повинні від'єднатися від російського ядерного палива, але при цьому переконатися, що, як і раніше, можемо виробляти електроенергію з нульовим рівнем викидів", - резюмував Де Кроо.

