У 2024 році Іспанія надасть Україні нову підтримку, - прем’єр Санчес

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес пообіцяв Україні нову підтримку у цьому році для оборони від агресивної війни Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на X (Twitter) глави уряд.

"У 2024 році Іспанія надасть нові можливості, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії, яка триває вже понад два роки", - йдеться в дописі.

Санчес пообіцяв, що "рішуча підтримка Іспанії зберігатиметься стільки, скільки буде потрібно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Іспанія готує до передачі Україні ще 19 танків Leopard 2, - ЗМІ

Гарно сказано.
Я так розумію будуть казати стільки, скільки буде потрібно.
25.03.2024 16:16
 
 