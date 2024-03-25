У Кривому Розі скасовані екстрені відключення
У Кривому Розі та районі вдалося стабілізувати ситуації з електроенергією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Кривий Ріг: екстрені відключення скасовані. Всі родини знову зі світлом", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в Кривому Розі та Криворізькому районі після обстрілів російських окупантів.
"Наразі всі оселі знову заживлені", - йдеться у повідомленні.
