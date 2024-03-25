УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9818 відвідувачів онлайн
Новини
409 0

У Кривому Розі скасовані екстрені відключення

кривий,ріг

У Кривому Розі та районі вдалося стабілізувати ситуації з електроенергією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Кривий Ріг: екстрені відключення скасовані. Всі родини знову зі світлом", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію в Кривому Розі та Криворізькому районі після обстрілів російських окупантів.

"Наразі всі оселі знову заживлені", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі ворог атакував Дніпропетровщину "шахедами", у Кривому Розі уламками пошкоджені тепломережі і ЛЕП

Автор: 

Кривий Ріг (1407) електроенергія (6363) ДТЕК (2002)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 