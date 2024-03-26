УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10574 відвідувача онлайн
Новини
6 376 15

Помер науковець, політик і громадський діяч Ігор Юхновський

юхновський

У віці 98 років пішов з життя громадський та політичний діяч, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, народний депутат України І-IV скликань, Герой України Ігор Юхновський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності.

Про прощання та похорон повідомимо згодом", - написав Садовий.

Герой України Ігор Юхновський народився у 1925 році. Учасник Другої світової війни. Брав участь, зокрема у звільненні Львова.

Юхновський створив  Львівську наукову школу статистичної фізики. 

Останнім часом у полі наукових інтересів Юхновського були математичні методи в економіці та розвитку суспільства, проблеми енергетики, проблеми безпеки об'єкта "Укриття" на Чорнобильській АЕС, теорія гетерогенного каталізу та ряд інших стратегічно важливих проблем для держави.

1991 року був кандидатом у президенти України. Із жовтня 1992 року до 1993 року працював на посаді першого віцепрем'єр-міністра України. У Верховній Раді низки скликань був членом президії, лідером депутатської групи "Державність", членом фракції Українського народного руху, а також фракції "Наша Україна".

Засновник та колишній голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів, прихильник примирення червоноармійців та воїнів УПА.

У червні 2006 року постановою Кабінету міністрів Юхновського призначили на посаду голови Українського інституту національної пам'яті.

Юхновський є одним із засновників та учасників (з 2011 року) ініціативної групи "Першого грудня".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком: Нехай ваш попередник стане вашою опорою і радником. ВIДЕО

Юхновський за життя отримав чимало нагород:

  • звання Герой України з врученням ордена Держави (2005);
  • орден князя Ярослава Мудрого IV ст. (2009);
  • орден князя Ярослава Мудрого V ст. (2001);
  • орден "За заслуги" I ст. (2000);
  • Почесна відзнака Президента України (1995);
  • кавалер орденів СРСР "Знак пошани" (1975),
  • Трудового Червоного Прапора (1985), Вітчизняної війни I ст. (1985);
  • Відзнака Президента України — ювілейна медаль "25 років незалежності України" (2016);
  • Орден Свободи (2016).

Автор: 

смерть (6828) Юхновський Ігор (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Очень жаль. Умнейший был дядько. Если бы к нему прислушивалось хоть немного наше население, то не были бы мы сейчас в такой жопе.
показати весь коментар
26.03.2024 15:09 Відповісти
+8
Світла пам'ять Українцю
показати весь коментар
26.03.2024 14:41 Відповісти
+8
Був справжньою людиною, українцем, громадянином...
Колись реальний кандидат на Президента УКРАЇНИ...
Вектор історії ******** України при ньому був би зовсім іншим...
Взірець української еліти...Хто пам'ятає, той знає...
Царство небесне та вічний спокій...
С.У.М.
показати весь коментар
26.03.2024 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Світла пам'ять Українцю
показати весь коментар
26.03.2024 14:41 Відповісти
Царство Небесне! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
26.03.2024 16:04 Відповісти
Світла пам'ять.

Пана Ігоря і його справи на благо України не забудуть.
показати весь коментар
26.03.2024 14:55 Відповісти
Вічная Пам"ять та Царство Небесне.
показати весь коментар
26.03.2024 14:58 Відповісти
Очень жаль. Умнейший был дядько. Если бы к нему прислушивалось хоть немного наше население, то не были бы мы сейчас в такой жопе.
показати весь коментар
26.03.2024 15:09 Відповісти
Вічна пам'ять !
показати весь коментар
26.03.2024 15:10 Відповісти
Хай в Бога спочиває...
показати весь коментар
26.03.2024 15:11 Відповісти
Світла Людина. Світла пам'ять.
показати весь коментар
26.03.2024 15:13 Відповісти
Вічна пошана і подяка пану Юхновському !

Легендарна людина
показати весь коментар
26.03.2024 15:22 Відповісти
Земля пером!!
показати весь коментар
26.03.2024 15:25 Відповісти
Царство Небесне, спочивайте...
показати весь коментар
26.03.2024 15:25 Відповісти
Був справжньою людиною, українцем, громадянином...
Колись реальний кандидат на Президента УКРАЇНИ...
Вектор історії ******** України при ньому був би зовсім іншим...
Взірець української еліти...Хто пам'ятає, той знає...
Царство небесне та вічний спокій...
С.У.М.
показати весь коментар
26.03.2024 15:30 Відповісти
Душа і праця Ігоря Юхновського і в майбутньому будуть вести громадян нашої рідної Країни до перемоги над різного штибу загарбниками. Вільного життя і натхненної праці українцям!
показати весь коментар
26.03.2024 16:09 Відповісти
Шкода! Велична була Людина! І життя прожив гарно!
показати весь коментар
26.03.2024 16:35 Відповісти
Інтелектуал,інтелігент,патріот,жодної чорноти про нього не чув. Навіть,Кучма його поважав і призначив свого часу першим віце-прем"єром. Царство Небесне!
показати весь коментар
26.03.2024 18:04 Відповісти
 
 