Помер науковець, політик і громадський діяч Ігор Юхновський

У віці 98 років пішов з життя громадський та політичний діяч, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, народний депутат України І-IV скликань, Герой України Ігор Юхновський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності.

Про прощання та похорон повідомимо згодом", - написав Садовий.

Герой України Ігор Юхновський народився у 1925 році. Учасник Другої світової війни. Брав участь, зокрема у звільненні Львова.

Юхновський створив Львівську наукову школу статистичної фізики.

Останнім часом у полі наукових інтересів Юхновського були математичні методи в економіці та розвитку суспільства, проблеми енергетики, проблеми безпеки об'єкта "Укриття" на Чорнобильській АЕС, теорія гетерогенного каталізу та ряд інших стратегічно важливих проблем для держави.

1991 року був кандидатом у президенти України. Із жовтня 1992 року до 1993 року працював на посаді першого віцепрем'єр-міністра України. У Верховній Раді низки скликань був членом президії, лідером депутатської групи "Державність", членом фракції Українського народного руху, а також фракції "Наша Україна".

Засновник та колишній голова Всеукраїнського об'єднання ветеранів, прихильник примирення червоноармійців та воїнів УПА.

У червні 2006 року постановою Кабінету міністрів Юхновського призначили на посаду голови Українського інституту національної пам'яті.

Юхновський є одним із засновників та учасників (з 2011 року) ініціативної групи "Першого грудня".

