Пам’яті Леоніда Грищенка: в КШДУ засновано стипендію для військових і ветеранів

У Київській школі державного управління заснували стипендіальний проєкт "Невтрачене покоління" в пам’ять про бійця 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Леоніда Грищенка, який загинув під час виконання бойового завдання під Вугледаром.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила наречена полеглого героя Антоніна Коваленко під час телемосту Україна-США "Програми підтримки дружин та родин ветеранів".

Стипендіатами можуть стати військовослужбовці, ветерани і ветеранки віком від 22 до 30 років, які бачать своє майбутнє у Збройних силах України або на державній службі, у громадських організаціях чи бізнесі, пов'язаних із посиленням обороноздатності нашої країни або усуненням наслідків збройної агресії рф проти України.

"Ще до початку повномасштабного вторгнення Льоня брав участь у боях у зоні АТО/ООС. Повномасштабне вторгнення він зустрів під селищем Гончарівським на Чернігівщині, а вже 26 лютого його підрозділ вступив у нерівний бій з танковою колоною супротивника, де ворог багатократно переважав їх кількісно, – розповіла Антоніна Коваленко під час телемосту "Україна-США", присвяченого підтримці родин ветеранів. – Потім він брав участь у боях під Чорнобилем і Маріуполем, де у них була спеціальна операція, у бойових діях на сході, у звільненні Херсонщини. А навесні 2023 року він добровільно перевівся в 72 ОМБР імені Чорних Запорожців, бо саме в тій бригаді служив його найкращий друг.

З її слів, Леонід Грищенко часто казав про зміни в армії, реформи в державній політиці, необхідні для того, щоб ми ставали сильнішими, саме тому цей проєкт створено за підтримки і в співпраці з КШДУ.

"У нього була мета – стати командувачем Сухопутних військ України. При цьому він мріяв про сильну, сучасну армію в Україні, де найвищою цінністю є людське життя, а особовий склад вмотивований, професійний і гідно підготовлений за стандартами і протоколами НАТО.

А також він хотів бачити українську армію, яка працює за принципами меритократії, де люди торують кар'єрний шлях з огляду на їхні професійні вміння й навички, досвід, а не завдяки дружнім чи родинним зв’язкам або корисним знайомствам. Він хотів одного дня побачити в Україні потужну, вмотивовану військову еліту.

Стипендія "Невтрачене покоління" імені Леоніда Грищенка – саме про це. Цей проєкт про сильне покоління молодих людей, що гартуються війною прямо зараз, у нас на очах. Про те, щоб дати можливість цим людям стати справжніми професіоналами своєї справи, аби вони могли змінювати країну на краще", – наголосила Антоніна Коваленко.

Координатор стипендії: наглядова рада, до якої увійдуть рідні Леоніда Грищенка, його наречена, представники громадськості, військові, журналісти. Зокрема й журналістка "Цензор.НЕТ" Тетяна Бодня.

Проєкт розпочнеться у квітні. Претенденти мають надіслати мотиваційне відео на 2-3 хв і за змоги мотиваційний лист.

Як пояснила директорка КШДУ Анна Міщенко, стипендію зможуть отримати до 40 осіб упродовж року. "Сподіваємось, що цей проєкт, покликаний розбудовувати в Україні потужну професійну спільноту людей, які прагнуть мати сучасну сильну армію, працюватиме не один рік", – наголосила вона.

