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РФ має в запасі близько 950 високоточних ракет. Цієї весни планує здійснити ще 2-3 масовані удари по енергетиці України, - ГУР

х-101

У ГУР вважають, що Росія планує провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці цієї весни. Проте її запаси ракет виснажуються, тому їй буде знову потрібна пауза для накопичення.

Про це повідомив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", - зазначив він.

За його словами, росіяни починають серію ударів, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет. Коли ж запасів до 900 одиниць - в масованих ударах робиться пауза.

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Зараз, за словами Скібіцького, росіяни вже наближаються до цього ліміту.

"Росія, за нашими даними, у квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", - додав представник ГУР.

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Автор: 

ракети (4000) росія (64871) Скібіцький (293) ГУР (485)


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Топ коментарі
+18
на чорта нам це гур - ****** блогери
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02.04.2024 09:45
+17
знову ця довбана будановщина, скажіть нарешті хтось тупим ідотам що москалі поставили економіку на військові рейки і ракети в них клепаються постійно і вистарчить їх на всю війну.
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02.04.2024 09:47
+15
Фуг ну дякую ГУР інформативно… тільки Буданова говорила що ракет вже вот вот майже немає то правда було ще рік тому… і якби в Криму вже маємо відпочивати…? Ну то таке ну ******** Буданов для красівого словца. Подумаєш вот лідор ******* направо на ліво і ніцо..
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02.04.2024 09:45
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на чорта нам це гур - ****** блогери
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02.04.2024 09:45 Відповісти
Фуг ну дякую ГУР інформативно… тільки Буданова говорила що ракет вже вот вот майже немає то правда було ще рік тому… і якби в Криму вже маємо відпочивати…? Ну то таке ну ******** Буданов для красівого словца. Подумаєш вот лідор ******* направо на ліво і ніцо..
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02.04.2024 09:45 Відповісти
Замглавы ГУР Минобороны генерал Вадим Скибицкий заявил, что цель разведки - убийство президента РФ Владимира Путина и куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
...Ну так и заверши типа начатое...
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02.04.2024 10:03 Відповісти
Так вони виготовляють ракети.Підприємства працюють на повну.
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02.04.2024 09:47 Відповісти
знову ця довбана будановщина, скажіть нарешті хтось тупим ідотам що москалі поставили економіку на військові рейки і ракети в них клепаються постійно і вистарчить їх на всю війну.
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02.04.2024 09:47 Відповісти
Пока деньги будут.
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02.04.2024 09:55 Відповісти
деньги у них будут даже тогда, когда прекратится полностью их внешняя торговля. но на это надеяться и в это верить очень и очень наивно..
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02.04.2024 10:07 Відповісти
Нет. У всего есть конец. Нету ничего вечного.
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02.04.2024 10:15 Відповісти
Україна також не може витримувати постійно ракетно-бомбові удари.
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02.04.2024 11:07 Відповісти
та разумеется, что нету ничего вечного.
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02.04.2024 12:11 Відповісти
Не поставили вони економіку на військові рейки. Не *******.
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02.04.2024 10:28 Відповісти
Они с них и не сходили. Россия воевала все 30 последних лет. Сейчас они довели военный бюджет до трети всего бюджета, но они всю свою независимость имели активно функционирующий военно-промышленный комплекс. Пока украинцы бороли Порошенка Россия воевала в Сирии.
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02.04.2024 10:33 Відповісти
Они на них никогда и не сдавали. РФ никогда не была условиях военного положения и военной экономики.
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02.04.2024 12:32 Відповісти
Россия 30 лет в положении чрезвычайном. Путин собственно на этом пришел к власти, так как борьба с терроризмом помогала ему укреплять власть. До этого Ельцин расстреливал парламент. Иначе говоря, гражданские свободы в России приносились в жертву военным нуждам задолго до 22 года.
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02.04.2024 13:00 Відповісти
Ты дебил. Россия не была никогда в военном положении за всеи30 лет.
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02.04.2024 14:26 Відповісти
Посмотри на её историю за последние годы. Россия постоянно резала гражданские свободы, централизировала экономику. Только раньше любимая мантра была борьба с терроризмом.

Военная экономика это буквально центральное планирование(не свободная экономика) и отсутствие гражданских свобод. Это то что было в СССР, так как СССР с самого начала была военная экономика и она не прекратилась до распада СССР. Но Россия от этого не отказалась.
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02.04.2024 16:26 Відповісти
Россия очень далека от гражданской экономики и всегда была. Украина как бы тоже была до 91 года, но потом она отказалась от этого, а заводы порезала. Россия не порезала и не отказалась от всяких военных процедур.
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02.04.2024 13:01 Відповісти
Не несите чепуху
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02.04.2024 14:25 Відповісти
Мальчик, Россия как и Украине резала заводы ВПК, продавала танки и снаряды налево.
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02.04.2024 14:28 Відповісти
жора, ти не в ту дудку дуєш
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02.04.2024 16:10 Відповісти
Он просто не знает что такое военная экономика. Он думает что это что-то такое непонятное. Идея, что Россия имеет военную экономику слишком не совпадает с его мироощущением. Вот и все.
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02.04.2024 16:28 Відповісти
Россия практически ничего не порезала. Оттого они сейчас спокойно воюют советским вооружением, а их заводы клепают новое.
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02.04.2024 16:27 Відповісти
Ты мне басни то не закатывай. Резала оборону ещё со времён Бори-алкаша. Генерал строили дачи на военном бюджете, на военных разработка распиливали миллиарды.
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02.04.2024 20:46 Відповісти
По сравнению с нашими это мелочи. Да, были подвижки в сторону демократизации в 90ые. Но все это очень быстро в России прекратилось. Оттого они так и дрочат на Путина, так как он все сохраняет как раньше. А раньше это вот все эти заводы выпускающие всякое такое нужное для войны.
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02.04.2024 20:47 Відповісти
Как раз далеко не мелочи. Их на территории РФ было намного больше.
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02.04.2024 21:11 Відповісти
Ты не поверишь, они и при Путине активно разворовывались и закрывались.
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02.04.2024 21:13 Відповісти
950 на 2-3?
Це шо методичка Арестовича?
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02.04.2024 09:48 Відповісти
Ліміт-900. А це сто ракет на атаки максимум. І то в теорії ГУР.
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02.04.2024 10:01 Відповісти
ліміт 900, значить що на складах має бути не менше 900 ракет. Все що більше 900 штук каци відстрілюють по україні
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02.04.2024 14:10 Відповісти
Дуже, ну дуже цікаво, продовжуйте спостерігати.
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02.04.2024 09:49 Відповісти
Афігітельно цікаво зранку за філіжанкою кави прочитати про 900 ракет якими русня нас буде обстрілювати. Ну нічого скоро ми їх усі позбиваємо нашими ТЕСами. Оперативно повідомляйте нас про інші цікавинки. Дякую.
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02.04.2024 11:11 Відповісти
Бедняга, не переживай ты так в Литве
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02.04.2024 12:15 Відповісти
Рік назад влада брехала про запас ракет на МАКСИМУМ 4-5 МАСОВИХ ЗАЛПІВ.
Тепер же 2-3 масових ударів.
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02.04.2024 09:49 Відповісти
Зе!леновлада присипляє своїх інфантильних виборців казками та ілюзією що все скоро закінчиться і ми проскочимо попри владний бєспрєдєл. А правда в тому владні зрадники та вори ведуть країну до прірви. Поки зе!леновиборці куняють та пускають слину на казки, країні будуть гайки.
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02.04.2024 11:29 Відповісти
Та вже майже привели. Питання тільки, як скоро станеться повна катастрофа і Зелень ****** війну, як проїбала усе інше.
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02.04.2024 12:57 Відповісти
Вадик,возьми паузу со своими планами.нах...
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02.04.2024 09:49 Відповісти
Ми очікуємо три масованих удари по 300 ракет в кожному?... Може краще писати подробиці про критичні залишки, які завжди залишають на складах та недостатність носіїв для таких ударів, а то люди будуть просто панікувати через непрофесійну подачу інформаціїї..
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02.04.2024 09:51 Відповісти
Краще б писали про те, що вони роблять щоб захистити країну. А так залишається тільки нарікати на повільний Захід що постійно нам чогось недодає та ділитися цікавою та пізнавальною інформацією про залишки рашистських ракат та на скільки разів загнати нас до кам'яого віку їх вистачить.
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02.04.2024 11:32 Відповісти
Ну нічого не поробиш, будемо боритись у нас іншого варіанту нема!
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02.04.2024 09:54 Відповісти
їх баба буданга вже обісралася зі своїми прогнозами по самі вуха.
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02.04.2024 09:59 Відповісти
розкажеш, 73% ідіотам можна вливати в мозги цю дичину скільки завгодно, в них память коротка
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02.04.2024 11:24 Відповісти
в мене не сталевіні нерви, вступати з ними в полеміку.
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02.04.2024 11:45 Відповісти
А ми маємо чим таку чималу кількість збивати? Чи ахметка знову вартість електроенергії підніме для відновлення енергетики.
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02.04.2024 09:59 Відповісти
збивати будемо трансформаторами, ******** та ахмєтовськими ТЕСами тими що ще залишились
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02.04.2024 11:33 Відповісти
І шо далі, попередили й зняли з себе відповідальнисть? А де наші ракети де хоча б їх виготовлення.
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02.04.2024 10:04 Відповісти
Цікаво, скільки платять за гадання на кавовій гущі?
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02.04.2024 10:05 Відповісти
Великий Провісник
БуДанГа...
🧙‍♂️🥳🥳
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02.04.2024 10:10 Відповісти
На жаль кацапи навчились обходити санкції ,в них на повну працює промисловість що виробляє воєну техніку ,чого не скажеш про Україну .
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02.04.2024 10:10 Відповісти
ну я понимаю ноябрь-февраль... но с какого перепуга бить когда жара на улице?
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02.04.2024 10:13 Відповісти
може затопити нас хочуть.
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02.04.2024 11:35 Відповісти
Генії фактажу, ні дня без п..дєжу.
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02.04.2024 10:18 Відповісти
В прошлому році, хтось ...... казав ,що ракети, майже скінчилася володимир омельянов навчилися санкції обходити. Санкції, це тільки сміх , ,нагодати як вони будували міст Кримський Та також Україна їм поставляла, акумулятори. , щебінь то що . Та і на Іран подивитися, ядерна зброя майже готова , а може і є . А санкції були аж гай гудів Санкції, не смішіть моі тапки.
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02.04.2024 10:23 Відповісти
Останні удари наносились десятьма бортами Ту-95 по 2 ракети. Разом 20 шт. Південь і схід - Іскандери та С-300. Б"ють конкретно в один об"єкт і його знищують/пошкоджують. На місяць виробляють штук 100-120 крилатих, тобто 3-4 на день. 20 ракет - 5-7 днів роботи. Ще штук 10-15 Х-47 клепають. І хто їм забороняє так як і ми переробляти С-200? Отже зможуть щосуботи нас задрочувати обстрілами. Доки стратегів не винищимо - будемо мати проблеми. Або, доки у сусідів яйця не виростуть, і вони з віддалі 150-200 км не почнуть захід прикривати своїми літаками/ПРО. Бо вкурвлює, коли над Львовом ракети літають!
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02.04.2024 10:50 Відповісти
Мегі Олбрайт, з Єлціним та кучмариком+кузьмуком, добряче таки, нагадили Україні, перед московською війною !!
Бог прощає гріхи, але карає за дурість!!

Памятаймо історію, про совдепівські табори ГУЛАГУ, для Українців та народів Балтії!
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02.04.2024 10:51 Відповісти
Розкажіть краще, скількох кацапських кротів у вищих ешелонах влади ви виявили і знешкодили.
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02.04.2024 11:02 Відповісти
Ви можете суттєво скоротити кількість цих ударів . ТУ-95 чекають-недочекаються вас в енгельсі
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02.04.2024 11:13 Відповісти
То може, спочатку краще бити по стратавіа, а не кацапських нпз?
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02.04.2024 12:59 Відповісти
Булданову знову вночі щось нашепотів Гогібздюшвілі?

Кірьюша, ти хоч прєдахраняйся.
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02.04.2024 13:48 Відповісти
Ага... чули вже і про "2 ілі трі нєдєлі" і про "на одін - два раза". Зелена клоунада продовжується...
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02.04.2024 14:15 Відповісти
Щонайменше сім російських нафтопереробних заводів зупинили нафтопереробні потужності через атаки українських безпілотників у першому кварталі 2024 року, повідомляє Reuters із посиланням на свої розрахунки.

За оцінками агентства, сім нафтопереробних заводів зупинили 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу, через атаки безпілотників.
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02.04.2024 15:44 Відповісти
Росія збільшила імпорт бензину з Білорусі на тлі скорочення внутрішніх поставок після атак України на нафтопереробні заводи, пише Reuters.
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02.04.2024 15:46 Відповісти
ну. и зачем нам это знать?
лучше бы отчитались, что вы сделали для того, чтобы этих ракет было поменьше.
свои ракеты есть, чтоб хернуть по ******* высокоточно в ответ?
мы очень рады бл, что их 900 с гаком у них. зато у нас асфальт новый и хата на тата новый сезон.
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02.04.2024 15:53 Відповісти
до того запасу ще додайте північнокорейський арсенал та іранський. А також китайський та індійський
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02.04.2024 16:07 Відповісти
 
 