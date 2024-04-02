РФ має в запасі близько 950 високоточних ракет. Цієї весни планує здійснити ще 2-3 масовані удари по енергетиці України, - ГУР
У ГУР вважають, що Росія планує провести ще кілька масованих ударів по українській енергетиці цієї весни. Проте її запаси ракет виснажуються, тому їй буде знову потрібна пауза для накопичення.
Про це повідомив заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів. Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет", - зазначив він.
За його словами, росіяни починають серію ударів, коли їм вдається накопичити понад 900 ракет. Коли ж запасів до 900 одиниць - в масованих ударах робиться пауза.
Зараз, за словами Скібіцького, росіяни вже наближаються до цього ліміту.
"Росія, за нашими даними, у квітні планує виробити близько 40 ракет Х-101. Ми прогнозуємо, що росіяни зможуть провести ще кілька масованих атак (2-3 – саме масованих), а далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", - додав представник ГУР.
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...Ну так и заверши типа начатое...
Военная экономика это буквально центральное планирование(не свободная экономика) и отсутствие гражданских свобод. Это то что было в СССР, так как СССР с самого начала была военная экономика и она не прекратилась до распада СССР. Но Россия от этого не отказалась.
Це шо методичка Арестовича?
Тепер же 2-3 масових ударів.
БуДанГа...
🧙♂️🥳🥳
Бог прощає гріхи, але карає за дурість!!
Памятаймо історію, про совдепівські табори ГУЛАГУ, для Українців та народів Балтії!
лданову знову вночі щось нашепотів Гогі бздюшвілі?
Кірьюша, ти хоч прєдахраняйся.
За оцінками агентства, сім нафтопереробних заводів зупинили 4,6 млн тонн нафти, або 7% від загального обсягу, через атаки безпілотників.
лучше бы отчитались, что вы сделали для того, чтобы этих ракет было поменьше.
свои ракеты есть, чтоб хернуть по ******* высокоточно в ответ?
мы очень рады бл, что их 900 с гаком у них. зато у нас асфальт новый и хата на тата новый сезон.