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В окупованому Севастополі підірвали електропідстанцію, - ЗМІ

севастополь

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму підірвали електропідстанцію.

Про це повідомляє УП із посиланням на анонімне джерело в українській розвідці, інформує Цензор.НЕТ.

В українській розвідці анонімний співробітник заявив, що підрив електропідстанції в тимчасово окупованому Севастополі – це операція Головного управління розвідки Міноборони України.

Місцеві кримські пабліки писали, що в ніч на 2 квітня на території півострова було гучно і було чути звуки вибухів. В одному з районів Севастополя вночі зникло світло.

Окупаційна влада Севастополя поки ніяк не прокоментувала ситуацію.

Раніше у Повітряних силах повідомили, що Росія будує залізницю з Ростова у Крим для забезпечення своїх військ на Півдні України. Кримський міст неспроможний пропускати великі навантаження. Також у ЗСУ розповіли, що росіяни накопичили у Криму ракети "Циркон", оскільки звідти зручно обстрілювати Одесу.

Читайте: РФ перекинула до Криму танковий батальйон через серйозні втрати на лівому березі Херсонщини, - Сил оборони півдня

вибух (4433) Крим (14122) операція (121) ГУР (485)


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Топ коментарі
+12
Напишу в однакласніках своїй родичці з Сєвастополя, яка за расєю: "Дякую Таня за інформацію по електропідстанції. Крипту скину на гаманець твій!"
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02.04.2024 11:43
+10
Ой як гарнюсінько.
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02.04.2024 11:07
+9
Елєктрічєство прідумалі слабакі.
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02.04.2024 11:21
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Ой як гарнюсінько.
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02.04.2024 11:07 Відповісти
в ІНКУБАТОРАХ ЖЕ КУРЧАТЬ НЕ ВИВОДЯТЬ. Потерплять,
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02.04.2024 11:19 Відповісти
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02.04.2024 11:11 Відповісти
Їм не звикати, вони 2 роки без нього жили.
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02.04.2024 11:13 Відповісти
Елєктрічєство прідумалі слабакі.
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02.04.2024 11:21 Відповісти
Горьє то какоє,сльози мєшают мнє гаваріть.
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02.04.2024 11:31 Відповісти
По данным на 2016 год в электроэнергетический комплекс Крыма входило

138 линий электропередач 110-330 кВ, общей протяженностью 3831 км, а также

124 трансформаторных подстанций и распределительных устройств электростанций

классом напряжения 110-330 кВ с суммарной мощностью трансформаторов 8246 МВА.25 ****. 2022 г.
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02.04.2024 11:42 Відповісти
Напишу в однакласніках своїй родичці з Сєвастополя, яка за расєю: "Дякую Таня за інформацію по електропідстанції. Крипту скину на гаманець твій!"
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02.04.2024 11:43 Відповісти
Ексклюзив... Пазітів
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02.04.2024 11:57 Відповісти
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02.04.2024 12:08 Відповісти
Нехай лучину палять ...та і взагалі на скрепний ягель переходять ...
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02.04.2024 12:33 Відповісти
героям слава!
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02.04.2024 12:38 Відповісти
Мер севастополя наодинці почав боротись з клятим Будановим та його шайкою однооких дронів. " Вирублю, нафіг світло, і нехай шукають севастополь по всьому Криму!"
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02.04.2024 13:51 Відповісти
 
 