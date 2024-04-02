В окупованому Севастополі підірвали електропідстанцію, - ЗМІ
У тимчасово окупованому Севастополі в Криму підірвали електропідстанцію.
Про це повідомляє УП із посиланням на анонімне джерело в українській розвідці, інформує Цензор.НЕТ.
В українській розвідці анонімний співробітник заявив, що підрив електропідстанції в тимчасово окупованому Севастополі – це операція Головного управління розвідки Міноборони України.
Місцеві кримські пабліки писали, що в ніч на 2 квітня на території півострова було гучно і було чути звуки вибухів. В одному з районів Севастополя вночі зникло світло.
Окупаційна влада Севастополя поки ніяк не прокоментувала ситуацію.
Раніше у Повітряних силах повідомили, що Росія будує залізницю з Ростова у Крим для забезпечення своїх військ на Півдні України. Кримський міст неспроможний пропускати великі навантаження. Також у ЗСУ розповіли, що росіяни накопичили у Криму ракети "Циркон", оскільки звідти зручно обстрілювати Одесу.
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