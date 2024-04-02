Росіяни збільшили застосування балістики з окупованого Криму, - ОК "Південь"
Російські окупаційні війська збільшили застосування балістичного озброєння з території окупованого Криму.
Про це заявила речник ОК "Південь" Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Армія Інформ".
"Ворог переключає тактику і на застосування балістики також, розуміючи, що це складна ціль для реагування наших сил ППО. Саме тому вони намагаються тиснути на більш глибокі регіони України, а не тільки на прифронтові райони", - зазначила вона.
Сили оборони, за словами Гуменюк, мають інформацію про кількість наземних систем і відстежують їхні маневри. А сигнали повітряної тривоги, пов’язаної із загрозою балістики, це наслідок цієї активності.
Щодо ситуації в Чорному морі речниця зазначила, що ворожі ракетоносії споряджені та заведені в пункти базування.
"В принципі їхня готовність дуже висока: 2-3 години достатньо, щоб вони опинилися на бойовому чергуванні. Ми вже бачили, що під час підготовки до масованих атак ворог виводив підводні ракетоносії до чергування", - пояснила речниця.
Вона також додала, що росіяни могли накопичити досить потужний потенціал ракет "Калібр" і цілком ймовірно після зміни керівництва чорноморського флоту РФ будуть вишукувати способи повернути собі позиції на морі.
"Не варто забувати, що вони здатні та на досить підступний крок - атаку просто з бухти", - підсумувала вона.
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