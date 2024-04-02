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Новини
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Уряд звільнив Джапарову з посади першої заступниці голови МЗС України

джапарова

У вівторок, 2 квітня, Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо звільнення Еміне Джапарової з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Звільнити Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в документі.

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Що відомо про Еміне Джапарову

Із 2016 до 2019 року була заступницею міністра інформаційної політики України.

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Автор: 

МЗС (4106) звільнення (2664) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+8
Заспокойтеся. Джапарова народила дитину і їде у Відень до свого чоловіка Гєни Боголюбова.
Знаєте такого? - Друг і бізнес-партнер Коломойші.
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02.04.2024 15:28
+7
Це називається повзуча диктатура.
Дерьмак тихо розставляє свої кадри,як це робив сталін при леніну,який потім тихо усунув і самого ілліча,щоб встановити свою особливу диктатуру..
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02.04.2024 15:05
+5
звільняти людину "східного походження" - це зневага до глобального Півдня, щонайменше до тюкрської її частини

а в дружній нам Азербайджан послам зробили тупаря та корупціонера без знання мов та звязків - гусєва
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02.04.2024 15:19
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Не знаю, як цей указ сприйняти. Міністр ніякий, об нього Єрмак ноги витирає, то яку роль у цьому міністерстві відігравала його заступниця? Мабудь пусте місце.
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02.04.2024 14:49 Відповісти
толкова жіночка, та ше й киримли.

отак і сприймайте: ЗЄльоний посля розрому Генерального Штабу взявся за МЗС
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02.04.2024 15:03 Відповісти
Знову без озвучених конкретних причин, як Залужного.
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02.04.2024 15:07 Відповісти
звільняти людину "східного походження" - це зневага до глобального Півдня, щонайменше до тюкрської її частини

а в дружній нам Азербайджан послам зробили тупаря та корупціонера без знання мов та звязків - гусєва
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02.04.2024 15:19 Відповісти
Заспокойтеся. Джапарова народила дитину і їде у Відень до свого чоловіка Гєни Боголюбова.
Знаєте такого? - Друг і бізнес-партнер Коломойші.
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02.04.2024 15:28 Відповісти


Реєстрація: 02.04.2024
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02.04.2024 16:14 Відповісти
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02.04.2024 17:14 Відповісти
З Боголюбовим - звісно що "толкова"
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02.04.2024 22:29 Відповісти
бо вона не корабельна сосна
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02.04.2024 16:07 Відповісти
...члєністороге засланець дермак все більше набирає силу живлячися "душами звільнених українських чиновників-військових"
а неповносправній Зєлі - как-то пофігу, шо там у лабірінтах Банкової.. ліш би нє Порошенко
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02.04.2024 14:49 Відповісти
ЗЄльоний інфант при регенті д'Єрмакє
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02.04.2024 15:05 Відповісти
НУ, І?

Стаття 9. Перший заступник міністра, заступник міністра

2. Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій відповідного міністра.

{Абзац перший частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-18#n27 № 795-VII від 27.02.2014 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19#n161 № 2475-VIII від 03.07.2018 }

Пропозиція міністра про звільнення з посади першого заступника міністра та заступників міністра повинна бути внесена у разі наявності у них заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.
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02.04.2024 14:58 Відповісти
Це називається повзуча диктатура.
Дерьмак тихо розставляє свої кадри,як це робив сталін при леніну,який потім тихо усунув і самого ілліча,щоб встановити свою особливу диктатуру..
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02.04.2024 15:05 Відповісти
Стосовно цієї посадовиці ніякої негативної інформації не було, то ж не здивуюсь якщо це вивільнення місця для якоїсь чергової людини дЄрмака чи Зеленського!!!
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02.04.2024 15:29 Відповісти
Вона сама так захотіла. Між сім'єю і кар'єрою вона вибрала сім'ю.
Тому що її чоловік Генадій Боголюбов нещодавно перебрався на ПМЖ у Відень. Вона завершила свої справи в Україні, народила дитину два тижні тому, і тепер поїде до чоловіка у Австрію.
До того ж, Зеленський дав їй посаду "не бий лежачого", - постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
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02.04.2024 15:37 Відповісти
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02.04.2024 15:46 Відповісти
А пані Безугла в декрет не збирається часом?
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02.04.2024 16:11 Відповісти
не виключено, поїде до свого чоловіка, крокодиліха обана !

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02.04.2024 16:17 Відповісти
На її місце поставить свою людину,щоб потім поставити замість Кулеби-така собі многоходовочка агента тимофєєва.
А що на то зеля?
А він що,щось розуміється на тому?
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02.04.2024 16:27 Відповісти
А що там смаглючка? Які досягнення?
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02.04.2024 21:44 Відповісти
Україна - країна контрастів!
Дивишся на це буйство життя і думаєш: як списатись з армії?
Чому я в свої 52 повинен третій рік воювати, а інші насолоджуються життям.
Для тих баранів, які думають що я на Маямі - привіт від Ілона М.
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02.04.2024 22:36 Відповісти
Мій брат в 57.Отак мобілізували:+45,+55,щоб не впав рейтинг,молодших-менше.Плюс молодші масово виїхали на роботу закордон ще до вторгнення,захищаючись від масового безробіття.
1,2млн.в армії-це велика цифра військових,яких потрібно постійно навчати,ще більше-офіцерський склад,організувати нормальний побут і віддих,та не кидати на мясні штурми.В пріоритеті мали би бути вогневі ураження противника,особовий склад-понад усе,в корені переглянути якість мобілізації,якось так.
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03.04.2024 09:53 Відповісти
Тьотка була ніяка. Але молодець, реалізувала свій життєвий план.
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10.07.2024 14:14 Відповісти
 
 