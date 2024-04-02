Уряд звільнив Джапарову з посади першої заступниці голови МЗС України
У вівторок, 2 квітня, Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо звільнення Еміне Джапарової з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Звільнити Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в документі.
Що відомо про Еміне Джапарову
Із 2016 до 2019 року була заступницею міністра інформаційної політики України.
Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.
14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.
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отак і сприймайте: ЗЄльоний посля розрому Генерального Штабу взявся за МЗС
а в дружній нам Азербайджан послам зробили тупаря та корупціонера без знання мов та звязків - гусєва
Знаєте такого? - Друг і бізнес-партнер Коломойші.
Реєстрація: 02.04.2024
а неповносправній Зєлі - как-то пофігу, шо там у лабірінтах Банкової.. ліш би нє Порошенко
Стаття 9. Перший заступник міністра, заступник міністра
2. Перший заступник міністра, заступники міністра призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України відповідно до пропозицій відповідного міністра.
{Абзац перший частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-18#n27 № 795-VII від 27.02.2014 , https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2475-19#n161 № 2475-VIII від 03.07.2018 }
Пропозиція міністра про звільнення з посади першого заступника міністра та заступників міністра повинна бути внесена у разі наявності у них заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред'явлення виконавчого документа до примусового виконання.
Дерьмак тихо розставляє свої кадри,як це робив сталін при леніну,який потім тихо усунув і самого ілліча,щоб встановити свою особливу диктатуру..
Тому що її чоловік Генадій Боголюбов нещодавно перебрався на ПМЖ у Відень. Вона завершила свої справи в Україні, народила дитину два тижні тому, і тепер поїде до чоловіка у Австрію.
До того ж, Зеленський дав їй посаду "не бий лежачого", - постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні.
А що на то зеля?
А він що,щось розуміється на тому?
Дивишся на це буйство життя і думаєш: як списатись з армії?
Чому я в свої 52 повинен третій рік воювати, а інші насолоджуються життям.
Для тих баранів, які думають що я на Маямі - привіт від Ілона М.
1,2млн.в армії-це велика цифра військових,яких потрібно постійно навчати,ще більше-офіцерський склад,організувати нормальний побут і віддих,та не кидати на мясні штурми.В пріоритеті мали би бути вогневі ураження противника,особовий склад-понад усе,в корені переглянути якість мобілізації,якось так.