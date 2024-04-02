Уряд звільнив Джапарову з посади першої заступниці голови МЗС України

У вівторок, 2 квітня, Кабінет міністрів України схвалив рішення щодо звільнення Еміне Джапарової з посади першої заступниці міністра закордонних справ України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Звільнити Джапарову Еміне Айяровну з посади першого заступника Міністра закордонних справ України відповідно до абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - йдеться в документі.

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Що відомо про Еміне Джапарову

Із 2016 до 2019 року була заступницею міністра інформаційної політики України.

Джапарова обіймала посаду першої заступниці міністра закордонних справ України з 10 червня 2020 року.

14 липня 2020 року указом президента України була призначена головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.