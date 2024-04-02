У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з РФ. ПЕРЕЛІК
У Харкові з’явився в’їзд на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) та вулиця імені заступника міністра МВС Євгена Єніна, який загинув у авіакатастрофі в Броварах.
Про це інформує Харківська міська рада, передає Цензор.НЕТ.
"Так, вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська - вулицею Фінською, а вулиця Байкальська - вулицею Сніжною", - йдеться у повідомленні.
Крім того, провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську - на вулицю Литовську, провулок Алтайський - на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера - на в’їзд Глісада Джуса - на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус.
Перейменували також:
- вулицю Красноуральську на вулицю Низинну;
- вулицю Іртиську на вулицю Мерлинську;
- провулок Іртиський на провулок Чепельський;
- вулицю Іжевську на вулицю Цукрову.
- провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути;
- провулок Ельбруський - провулок Буковельський;
- провулок Єльнінський - провулок Барвистий.
"Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок - Скандинавським, а в’їзд - Лірницьким", - додали у міськраді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Поява у Харков вулиць мен провдника ОУН Степана Бандери та головнокомандувача УПА Романа Шухевича все ще не на час, сказав Терехов в нтерв'ю Deutsche Welle"
Для повного відновлення електропостачання ************ тижні, і це за умови, що російські війська не завдаватимуть нових ударів по тих самих цілях.
Під час першого удару по енергосистемі міста вийшли з ладу навіть сирени повітряної тривоги. Натомість сигнали тривоги тепер видають мобільні телефони місцевих жителів.
Харків як один з найближчих до боліт завсно дтбряче попав пі жернова фашистської московії
**********
Чим саме британський чарівник заслужив на таку честь?