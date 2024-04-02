У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з РФ. ПЕРЕЛІК

У Харкові з’явився в’їзд на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) та вулиця імені заступника міністра МВС Євгена Єніна, який загинув у авіакатастрофі в Броварах.

Про це інформує Харківська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Так, вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська - вулицею Фінською, а вулиця Байкальська - вулицею Сніжною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську - на вулицю Литовську, провулок Алтайський - на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера - на в’їзд Глісада Джуса - на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус.

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Перейменували також:

вулицю Красноуральську на вулицю Низинну;

вулицю Іртиську на вулицю Мерлинську;

провулок Іртиський на провулок Чепельський;

вулицю Іжевську на вулицю Цукрову.

провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути;

провулок Ельбруський - провулок Буковельський;

провулок Єльнінський - провулок Барвистий.

"Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок - Скандинавським, а в’їзд - Лірницьким", - додали у міськраді.

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