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У Харкові перейменували 18 топонімів, назви яких пов’язані з РФ. ПЕРЕЛІК

вулиця,московська

У Харкові з’явився в’їзд на честь загиблого пілота Андрія Пільщикова (Джуса) та вулиця імені заступника міністра МВС Євгена Єніна, який загинув у авіакатастрофі в Броварах.

Про це інформує Харківська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"Так, вулиця Бакуліна тепер називається вулицею Євгенія Єніна (на честь колишнього першого заступника міністра внутрішніх справ України, який загинув у авіакатастрофі в Броварах), вулиця Біломорська - вулицею Фінською, а вулиця Байкальська - вулицею Сніжною", - йдеться у повідомленні.

Крім того, провулок Кронштадтський перейменували на провулок Чумацький, а вулицю Кронштадтську - на вулицю Литовську, провулок Алтайський - на провулок Вітряний, а в’їзд Трінклера - на в’їзд Глісада Джуса - на честь українського військового льотчика Андрія Пільщикова з позивним Джус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Харкові перейменували Пушкінську та ще 64 топоніми: Нові назви вулиць. ПЕРЕЛІК

Перейменували також:

  • вулицю Красноуральську на вулицю Низинну;
  • вулицю Іртиську на вулицю Мерлинську;
  • провулок Іртиський на провулок Чепельський;
  • вулицю Іжевську на вулицю Цукрову.
  • провулок Кольський відтепер називатиметься провулком Червоної Рути;
  • провулок Ельбруський - провулок Буковельський;
  • провулок Єльнінський - провулок Барвистий.

"Крім того, вулиця Владивостоцька стала вулицею Шведською, однойменний провулок - Скандинавським, а в’їзд - Лірницьким", - додали у міськраді.

Читайте також: Червоноград перейменують на Шептицький, також назви змінять ще чотири міста та 104 села і селища, - член комітету ВР Лозинський

Автор: 

перейменування (584) вулиця (77) Харків (5549)


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Топ коментарі
+7
Як думаєте, товариство, коли у Харкові прийде час назвати вулиці іменами Шухевича і Бандери? Чи там все ще літає дурман кацапської пропаганди і є адепти братанія із запорєбріком? 🤔
"Поява у Харков вулиць мен провдника ОУН Степана Бандери та головнокомандувача УПА Романа Шухевича все ще не на час, сказав Терехов в нтерв'ю Deutsche Welle"
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02.04.2024 15:18
+5
ВР коли вже повернете історичну назву "Юзовка" обісравшомуся Донецку?
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02.04.2024 15:16
+4
Провулок Барвистий, Цукровий,булиця Низинна..., можна ще було Авбикосову, Малинну, Яблучну, Прохолодну, аби тільки не називати українськими топонімами Харківщини.
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02.04.2024 15:19
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ВР коли вже повернете історичну назву "Юзовка" обісравшомуся Донецку?
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02.04.2024 15:16 Відповісти
Місту швидше за все - ніколи. А от пустирю на місці міста - одразу після війни.
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02.04.2024 15:19 Відповісти
Сейчас надо его в Сралино переименовать
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02.04.2024 15:56 Відповісти
Як думаєте, товариство, коли у Харкові прийде час назвати вулиці іменами Шухевича і Бандери? Чи там все ще літає дурман кацапської пропаганди і є адепти братанія із запорєбріком? 🤔
"Поява у Харков вулиць мен провдника ОУН Степана Бандери та головнокомандувача УПА Романа Шухевича все ще не на час, сказав Терехов в нтерв'ю Deutsche Welle"
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02.04.2024 15:18 Відповісти
Харькафф нікаґда нібудіт біндєрафскім!
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02.04.2024 15:38 Відповісти
Когда следующие три поколения маларосов сдохнут, не раньше
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02.04.2024 15:55 Відповісти
Провулок Барвистий, Цукровий,булиця Низинна..., можна ще було Авбикосову, Малинну, Яблучну, Прохолодну, аби тільки не називати українськими топонімами Харківщини.
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02.04.2024 15:19 Відповісти
Серйозних руйнувань завдано Харкову.
Для повного відновлення електропостачання ************ тижні, і це за умови, що російські війська не завдаватимуть нових ударів по тих самих цілях.

Під час першого удару по енергосистемі міста вийшли з ладу навіть сирени повітряної тривоги. Натомість сигнали тривоги тепер видають мобільні телефони місцевих жителів.
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02.04.2024 15:50 Відповісти
Молодцы харковчане, и трех лет войны не прошло, а они уже все переименовали
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02.04.2024 15:54 Відповісти
тільки зараз стає зрозумілим маштаб мозкомької повзучої нкспансії на наші землі і наших людей ...
Харків як один з найближчих до боліт завсно дтбряче попав пі жернова фашистської московії
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02.04.2024 16:07 Відповісти
вулицю Іртиську на вулицю Мерлинську; Джерело:
**********
Чим саме британський чарівник заслужив на таку честь?

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02.04.2024 16:11 Відповісти
Ви карту бачили? Половина України з кацапськими назвами
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02.04.2024 16:22 Відповісти
...там ще є любов до мордору...
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02.04.2024 17:19 Відповісти
 
 