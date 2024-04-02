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На Херсонщині на боєприпасі підірвався трактор, - ДСНС

трактор,

На Херсонщині у Бериславському районі під час виконання робіт в полі на боєприпасі підірвався трактор, постраждав тракторист.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

На місце події одразу прибули працівники ДСНС, рятувальники, правоохоронці та медики.

Лікарі оглянули постраждалого та надали йому першу допомогу, але від госпіталізації чоловік відмовився.

Сапери оглянули місцевість, де сталась надзвичайна подія.

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боєприпаси (2260) ДСНС (5083) надзвичайна ситуація (49) Херсонська область (5697)


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збирайте польських мітингувальників на кордоні і везіть в Харківщину, Херсонщину , Сумщину , хай дізнаються ціну зерна з українських полів .
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02.04.2024 16:12 Відповісти
"польські фермери" із тієї ж опери що і "донецькі комбайнери"
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02.04.2024 16:16 Відповісти
ось побачимо їх в полі ! я готовий поїхати перевіряти якість їхньої роботи .
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02.04.2024 16:20 Відповісти
а було проведено розмінування поля? Хто вирішив проводити роботи, за чим наказом?
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02.04.2024 16:14 Відповісти
 
 