На Херсонщині на боєприпасі підірвався трактор, - ДСНС
На Херсонщині у Бериславському районі під час виконання робіт в полі на боєприпасі підірвався трактор, постраждав тракторист.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій на своїй сторінці у Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
На місце події одразу прибули працівники ДСНС, рятувальники, правоохоронці та медики.
Лікарі оглянули постраждалого та надали йому першу допомогу, але від госпіталізації чоловік відмовився.
Сапери оглянули місцевість, де сталась надзвичайна подія.
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роман #583809
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Frol Fedoroff
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роман #583809
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Frol Fedoroff
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