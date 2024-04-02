Росіяни вдарили по Дніпру, попередньо постраждали 5 осіб (оновлено)

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росіяни вдарили по місту ракетою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили напередодні заявили, що росіяни випустили керовану авіаційну ракету у напрямку Дніпра.

Глава ОВА Сергій Лисак згодом повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

"Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо", - зазначив він.

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