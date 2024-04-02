Росіяни вдарили по Дніпру, попередньо постраждали 5 осіб (оновлено)
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росіяни вдарили по місту ракетою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Повітряні сили напередодні заявили, що росіяни випустили керовану авіаційну ракету у напрямку Дніпра.
Глава ОВА Сергій Лисак згодом повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.
"Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо", - зазначив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ksenia VB
показати весь коментар02.04.2024 16:50 Відповісти Мені подобається 5
Oleg Zaporogec
показати весь коментар02.04.2024 16:55 Відповісти Мені подобається 9
юрий Шмалько #512164
показати весь коментар02.04.2024 17:19 Відповісти Мені подобається 3
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар02.04.2024 17:37 Відповісти Мені подобається 2
Анатолий К #427424
показати весь коментар02.04.2024 18:39 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль