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Новини Війна
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Росіяни вдарили по Дніпру, попередньо постраждали 5 осіб (оновлено)

ппо

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Росіяни вдарили по місту ракетою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили напередодні заявили, що росіяни випустили керовану авіаційну ракету у напрямку Дніпра.

Глава ОВА Сергій Лисак згодом повідомив, що внаслідок обстрілу є постраждалі.

"Ракетна атака на Дніпро. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо", - зазначив він.

Також читайте: Вночі у Дніпрі чули вибухи, Повітряні сили інформували про рух "Шахедів"

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Дніпро (3246) обстріл (28171) Повітряні сили (2581)


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Як ми знаємо, ракет у них більше ніж влада поставила дронів у ЗСУ
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02.04.2024 16:50 Відповісти
Влада у нас не проукраїнська на жаль. Понаобирали малороси з українофобами у 2019
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02.04.2024 16:55 Відповісти
Іншої у нас немає, а цю вибрали не марсіани.
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02.04.2024 17:19 Відповісти
Це питання залишається відкритим, особливо тому, що зараз чомусь дуже складно знайти хоч когось, хто чесно признається, що сам, своїми руками здєлав сєбя вмєстє. Я пам'ятаю, був період, коли в таксі було просто неможливо їздити - таксисти гірше веганів починали варнякать про свого щєлю через хвилину після посадки в машину. Я колись одному навіть пику начистив, не витримав... і шо, і де? Нішо, ніде. Як майже гарантовано вичислить зебіла зараз - він "ва втаром турє нігаласавал", але при згадці Порошенка рефлекторно починає шаріковське "Абир-валг! абир-валг! сьєл-брата! лі-пєцк!"
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02.04.2024 17:37 Відповісти
Інша в нас є, тільки нарід слухається не здорового глузду, а беніного телевізора. Ну що допоміг той бенін телевізор дітям і жінкам, які драпали в ЄС і тим, хто вже ніколи не побачить, що тут твориться? Наїлися шашличків від Володі Голобородько? Дай Боже, щоб зберегли хоч Україну, я вже навіть не кажу про її ******* кордони.
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02.04.2024 18:39 Відповісти
 
 