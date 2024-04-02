Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік до 25 років
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.
Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".
"Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (далі – проєкт Закону) розроблено за ініціативою Головнокомандувача Збройних Сил України з метою зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку", - йдеться в картці законопроєкту.
Зазначається, що реалізація проєкту Закону України унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву як складової військового резерву людських ресурсів.
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@trostyan2020
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5 год
що я тільки що прослухав мистетство щіпать гусей щоб вони не кричали продовжується:
законопроект посилення мобілізації, зокрема посилення військово транспортного обов'язку, для людей у володінні яких 2 і більше т/з можуть забрати на потреби війська.
До речі є ідея в Садама Хусейна, коли він зчепився з аятолами з Ірану воювали навіть діти. В іранців теж. Запекла війна була російсько-українська навіть і близько до неї не дійшла за розмахом і жертвами.
По Сунь Цзи: Стратегія ведення війни така: якщо сил у десять разів більше, ніж у ворога, оточи його; якщо в п'ять разів більше, атакуй його; якщо в два рази більше, поділи свої сили. Якщо сили рівні, можеш з ним битися. Якщо сил менше, перехитри його. Якщо тебе ворог перевершують, уникай його. Тому малочисельне військо яке вперто тримається буде бранцем великого.
Я б ще добавив: Вмій воювати тим, що маєш.
Чому на початку війни так багато людей добровільно, що у ТЦК? Бо у них була жага захищати свою країну, вони гадали що влада буде з ним заодно і вони зможуть бистро перемогти, але не так сталось як гадалось.
Коли влада не заважала Залужному воювати то ЗСУ під його керівництвом в короткі строки звільнили Київську, Чернігівську, Миколаївську( крім Кінбурської коси), потім ЗСУ під керівництвом Сирського звільнили майже всю Харківську, під керівництвом Андрія Ковальчука звільнили Херсон, частину Запорізької і Донецької ( під час контранступу).
Чомусь коли почалась Рядянсько-Фінська війна, то парламент зразу ж 30 листопада 1939 призначив Маннергейма Верховний Головнокомандувачем армії Фінляндії, але навіть під керівництом цього великого Военачальника, який знав ціну собі і своїм діям, Фінлянція все одно не змогла перемогти і їй довелось іти на переговори із Сталіним ціною частини своєї території, там при владі був бойовий генерал, а українці хочуть якоїсь "перемоги" КВАРТАЛЬНОГО ШАПІТО, яке ні на що не здатне, яке навіть в армії не служило і незнає що воно таке, але хоче хапатися за все підряд, керувати усім підряд хоча у нього ніфіга ні де не виходить, і кожен день воно тільки більше доводить свою недолугість, тому я незнаю якого можна чекати результату в цій війні, я гадаю, що ми вже нажаль профукали шанс і на "Фінський" і на "Корейський" сценарій закінчення цієї
Це лише доводить предбаченість уряду до системного погіршення умов до співпраці з людьми.
Сьогодні одне, завтра ось, після завтра ще щось.
ТрО само до війська просилось. ДФтГ само хотіло зникнути.
Студенти - не шукайте іноземного навчання. Вчіться на медиків, яких ми призовною ланкою робимо.
Тепер поржуть.
А що далі, коли 25 перебють КАБами?
Ізраїль з моменту свого утворення половину державного бюджету формує за рахунок
закордонних вливань. Якось так...
Насправді перехід на особистості свідчить про повний брак аргументів.
Ти просто жалюгідний.
Людина, яка поважає себе, ніколи не буде опускатися до такого, тим паче що ти не знаєш, коли я поїхав і чим займаюся.
Ти вкотре показав своє безсовісне нутро, тому що тільки безсовісна людина захищатиме ухилянтів. Ну ка, скажи про своє ставлення до необхідності зменшення мобілізаційного віку до 25 років. ??
Хоча, якщо подумати, то ухилення від обов'язку захищати Батьківщину під час війни можна розглядати як один із проявів державної зради...
По суті це суто антиукраїнські тварюки.
Нелегітимна шайка привладних узурпаторів займається знищенням непокірного цивільного населення України у змові з окупантами.