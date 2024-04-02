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Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік до 25 років

військовий,мобілізація,квиток

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". 

"Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (далі – проєкт Закону) розроблено за ініціативою Головнокомандувача Збройних Сил України з метою зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку", - йдеться в картці законопроєкту.

Зазначається, що реалізація проєкту Закону України унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву як складової військового резерву людських ресурсів.

Читайте: Усі будуть на військовому обліку: "слуга народу" Веніславський розповів про найважливіші зміни у мобілізації

Автор: 

закон (2822) Зеленський (23653) мобілізація (3017)


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Топ коментарі
+35
Для 73% виборців тепер прийшов час розплачуватись за свої дії.
Ще раніше ви вибирали Кравчука, Кучму, Януковича....
Мудрий нарід, нічого не скажеш...Тепер природній відбір...
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02.04.2024 18:22
+33
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02.04.2024 18:35
+21
Нарешті! Бо діди вже геть хворі!
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02.04.2024 18:22
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На Цензор нет де ж ще вам записним патріотам бути.
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02.04.2024 23:52 Відповісти
Араби не служать в армії Ізраїля.
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02.04.2024 20:08 Відповісти
Trostyan2020
@trostyan2020
·
5 год
що я тільки що прослухав мистетство щіпать гусей щоб вони не кричали продовжується:
законопроект посилення мобілізації, зокрема посилення військово транспортного обов'язку, для людей у володінні яких 2 і більше т/з можуть забрати на потреби війська.
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02.04.2024 19:56 Відповісти
З 25 років?
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02.04.2024 20:05 Відповісти
ситуація така, що моб потенціал в парашників 25 млн, а в нас один
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02.04.2024 20:08 Відповісти
Аж ніяк. В гітлерюгенді воювали діти і старі і війна йшла вже фактично в Берліні в той час як західні держави окупували західну Німеччину.

До речі є ідея в Садама Хусейна, коли він зчепився з аятолами з Ірану воювали навіть діти. В іранців теж. Запекла війна була російсько-українська навіть і близько до неї не дійшла за розмахом і жертвами.
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02.04.2024 20:16 Відповісти
5 років тому поржали на виборчих дільницях.
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02.04.2024 20:06 Відповісти
Парагвайський сценарій на "низькому старті", якоїсь мети немає, плану немає, стратегії немає, скільки людей не дай-завжди мало, ну скільки треба ще набрати в ЗСУ , щоб був реальний результат? Зеленський сам говорив що в ЗСУ служить приблизно 880 тисяч, ну хай там 200-300 тисяч на передовій, що роблять 580 тилу? Чого частину їх не можна підготувати і замінити хоча б частину тих хто передовій? Які воють з перших днів війни?
По Сунь Цзи: Стратегія ведення війни така: якщо сил у десять разів більше, ніж у ворога, оточи його; якщо в п'ять разів більше, атакуй його; якщо в два рази більше, поділи свої сили. Якщо сили рівні, можеш з ним битися. Якщо сил менше, перехитри його. Якщо тебе ворог перевершують, уникай його. Тому малочисельне військо яке вперто тримається буде бранцем великого.

Я б ще добавив: Вмій воювати тим, що маєш.
Чому на початку війни так багато людей добровільно, що у ТЦК? Бо у них була жага захищати свою країну, вони гадали що влада буде з ним заодно і вони зможуть бистро перемогти, але не так сталось як гадалось.
Коли влада не заважала Залужному воювати то ЗСУ під його керівництвом в короткі строки звільнили Київську, Чернігівську, Миколаївську( крім Кінбурської коси), потім ЗСУ під керівництвом Сирського звільнили майже всю Харківську, під керівництвом Андрія Ковальчука звільнили Херсон, частину Запорізької і Донецької ( під час контранступу).
Чомусь коли почалась Рядянсько-Фінська війна, то парламент зразу ж 30 листопада 1939 призначив Маннергейма Верховний Головнокомандувачем армії Фінляндії, але навіть під керівництом цього великого Военачальника, який знав ціну собі і своїм діям, Фінлянція все одно не змогла перемогти і їй довелось іти на переговори із Сталіним ціною частини своєї території, там при владі був бойовий генерал, а українці хочуть якоїсь "перемоги" КВАРТАЛЬНОГО ШАПІТО, яке ні на що не здатне, яке навіть в армії не служило і незнає що воно таке, але хоче хапатися за все підряд, керувати усім підряд хоча у нього ніфіга ні де не виходить, і кожен день воно тільки більше доводить свою недолугість, тому я незнаю якого можна чекати результату в цій війні, я гадаю, що ми вже нажаль профукали шанс і на "Фінський" і на "Корейський" сценарій закінчення цієї
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02.04.2024 20:07 Відповісти
Засунь свого Цзи ... на саму верхню полку. З того часу все змінилось. І стратегія, і тактика. Не слухай експертів, які цитують рукописи для своєї значимості. Сьогодні ні Македонський, ні Наполеон не отримали б жодної перемоги. Досвід останіх війн показав, що втручання політиків у військові справи ведуть якщо не до поразки, то до величезних втрат. ***** не заважає герасимову. зеленСКИЙ лізе туди, де він вААбчє довбой.. Ось і маємо. Ні зброї, ні ***********, ні мудрого керівництва військами. Жодного генерала не принижую. Але шаркати перед дурком не генеральська це справа !
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02.04.2024 21:54 Відповісти
Це без перепису немає суттєвого впливу на мобілізацію (може бути не велика кількість).
Це лише доводить предбаченість уряду до системного погіршення умов до співпраці з людьми.
Сьогодні одне, завтра ось, після завтра ще щось.
ТрО само до війська просилось. ДФтГ само хотіло зникнути.
Студенти - не шукайте іноземного навчання. Вчіться на медиків, яких ми призовною ланкою робимо.
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02.04.2024 20:09 Відповісти
Это же избиратель Зеленского. Нужно до 23 сократить. Чтобы все кто голосовал за Зелибоб пошли на фронт. Младше не голосовали, так что трогать нечестно.
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02.04.2024 20:15 Відповісти
через півроку опустять до 23, не хвилюйтеся...
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02.04.2024 20:25 Відповісти
Та вже після 20х чисел травня. Тоді взагалі буле ще більший беспредел ментів.
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02.04.2024 20:33 Відповісти
Підуть ті,кому у 20 років сподобалась проголосувати по приколу,щоб поржать.
Тепер поржуть.
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02.04.2024 20:37 Відповісти
Поправте якщо я не правий, тепер здоровенні бугаї з автоматами будуть робити облави на 25-річних у яких ще навіть молоко не висохло?
А що далі, коли 25 перебють КАБами?
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02.04.2024 20:41 Відповісти
Так ти що,в 25 років теж цицьку смоктав? Я з дому поїхав вчитися після 8 класу.Працювати пішов з 18 ти. В 19 вже служив і командири мені кожного дня довбали в голову,що завтра буде війна з Америкою. Психологічно ми всі були готові. Про яке "молоко на губах" в 25 іде мова?
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02.04.2024 21:46 Відповісти
Це в яких роках було?
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02.04.2024 22:13 Відповісти
він не пам'ятає але діди точно воювали пенсіонери вони всі такі бойові .
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03.04.2024 00:16 Відповісти
Тобі,довбойобище, про Афганістан нагадати?Дійсно,ті,хто там воювали-вже діди,якщо дожили до цього часу? І про вік їхній нагадати?... Смокчи цицьку далі!!! От же ж покоління підарюг!!!
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03.04.2024 05:39 Відповісти
Коли тебе ще навіть не планували.
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03.04.2024 05:41 Відповісти
То зараз такі "діти". А як може бути інакше, якщо ці здоровенні лби до 20 в школках сидять, молочко посасують?
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03.04.2024 10:34 Відповісти
Бачив недавно таке тєло, їхала в шкалку з подружкою. Цицьки 5-го розміру, губи ботоксом накачані, вся забита татухами - отака маленька феєчка вчитися їде, усі пусі. А як ротіка відкриває, з ротіка на одне нормальне слово вісімнадцять матюків. І звичайно ж москворота, як інакше. Думаю, якщо в телефона заглянуть, то там інстасамки, моргенштерни і тому подібна "культура" вигрібної помийної ями. І це представник покоління, яке "відбудовуватиме" Україну? Може, краще було б здохнути, ніж бачити результат такого відбудовування...
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03.04.2024 10:39 Відповісти
Країну мають захищати проф.військові. А не набрані і підготовлені на швидку руку аби хто.
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02.04.2024 22:14 Відповісти
Никогда ни одна профессиональная армия не держала фронт в 3500 км, не считая границ, и не будет никогда такого. Профессиональная армия она для мелких перестрелок и для мелких блицкрига.
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03.04.2024 03:55 Відповісти
Ізраіль мае в першу чергу довіру народу. Де народ не боїться довірити свое життя державі, а не так як в нас. Народ Ізраілю мае впевненість в майбутньому а не повну невизначеність і розпач. Перш ніж гавкати про міфічний "обов'язок" перед державою, нехай держава виконує обов'язок перед громадянами.
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02.04.2024 22:18 Відповісти
Самі поставили прапорець у бюлетені, а потім держава їм винна.
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03.04.2024 07:45 Відповісти
Юрий
Ізраїль з моменту свого утворення половину державного бюджету формує за рахунок
закордонних вливань. Якось так...
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03.04.2024 10:39 Відповісти
Давно пора було це зробити. Але також необхідно домогтися того, щоб ухилянти (які не мають законних причин) мали судимість, умовний термін. Не хочеш захищати Батьківщину, - отримай клеймо на все життя.
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02.04.2024 21:04 Відповісти
Про ухилянтів розказує Ваня з австрійським прапорцем
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02.04.2024 21:30 Відповісти
Нічого іншого від таких тролів, як ти, - очікувати не можна. Використання техніки троля, - перехід на особистості і спроба образити того, хто зазначив незручні для тебе факти.
Насправді перехід на особистості свідчить про повний брак аргументів.
Ти просто жалюгідний.
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02.04.2024 23:40 Відповісти
Ти теж ухилянт? Чомусь не в Україні батьківщину не захищаєш
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03.04.2024 01:33 Відповісти
Що я сказав, - поведінка троля, продовжуєш перехід на особистості замість обговорення теми.
Людина, яка поважає себе, ніколи не буде опускатися до такого, тим паче що ти не знаєш, коли я поїхав і чим займаюся.
Ти вкотре показав своє безсовісне нутро, тому що тільки безсовісна людина захищатиме ухилянтів. Ну ка, скажи про своє ставлення до необхідності зменшення мобілізаційного віку до 25 років. ??
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03.04.2024 15:22 Відповісти
Йому можна, він з палаючого бліндажа пише
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03.04.2024 00:11 Відповісти
Наразі умовний термін гарантовано захищає людину від мобілізації, а щодо "клейма на все життя", то судимість має значення якщо плануєш працювати на державу, та й можна зняти судимість зняти через якийсь термін, якщо підприємець то пофіг.
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03.04.2024 13:40 Відповісти
Як варіант, можна змінити законодавство, щоб ухилянт отримував умовний термін, але водночас міг бути притягнутий до призову в армію. Тобто зробити виняток для цієї категорії умовно засуджених.
Хоча, якщо подумати, то ухилення від обов'язку захищати Батьківщину під час війни можна розглядати як один із проявів державної зради...
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03.04.2024 15:26 Відповісти
Ждуни й ухилянти, - це ганьба нації.
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02.04.2024 21:10 Відповісти
А їм по барабану. Коли від військових вимагають робити чудеса, то мабуть і самим, в Раді вже пора НАПРУЖИТИСЬ. Родити хоч щось ! Або створити умови, щоб люди не боялись йти захищати родину, Батьківщину. Не треба бігати як мар'яна по Раді виляючи своїм задом. Треба сидіти й думати до посиніння ! Для цього їх обирали чи для ****...ва ?
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02.04.2024 22:20 Відповісти
Так, так, це "ухилянти" голосували папріколу, привели до влади татарових і єрмаків, замінили ракети асфальтов а тепер не хочуть подихати за те щоб зелені олігархи і далі багатіли.
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02.04.2024 22:21 Відповісти
Цікаво а яка нормальна людина це захоче терпіти?
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02.04.2024 23:16 Відповісти
ты клоун, это все было еще до Зеленского, и даже за вяликого Парашанка. который за время АТО стал не беднее других, только за Пороха вы жрали шоколадки. с таким как ты в Украине нету будущего. она идет к своему логичному финалу.
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18.05.2024 13:39 Відповісти
Нафронтниці і нафронтники ще більша ганьба. Сміття на тілі України.
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02.04.2024 23:17 Відповісти
Ухилянти завжди знайдуть що сказати на виправдання своєї гнилої натури.
По суті це суто антиукраїнські тварюки.
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02.04.2024 23:35 Відповісти
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03.04.2024 00:09 Відповісти
Цікаво, якби він не був президентом, він би знову отморозився
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03.04.2024 00:20 Відповісти
Чому навчених силовиків, військових, їх молодих пенсіонерів, багатомільйонну армію держслужбістів не мобілізують, а лише безправних цивільних?
Нелегітимна шайка привладних узурпаторів займається знищенням непокірного цивільного населення України у змові з окупантами.
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03.04.2024 00:17 Відповісти
Замість мільйона дронів - мільйон молодих хлопаків .
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03.04.2024 01:01 Відповісти
ТАК А ВІН ЩО РАНІШЕ РОБИВ В МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ ВІК !?)
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03.04.2024 01:58 Відповісти
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03.04.2024 02:01 Відповісти
В секретаріаті Ради лежить Юлін законопроект про мобілізацію. Але зелені його навіть в комітеті розглядати не хочуть
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03.04.2024 05:09 Відповісти
Лично Я считаю, если уж решили воевать "до скону" и "кофе в Ялте", то надо мобилизационный возраст военнообязанных установить с момента достижения ими полного совершеннолетия: с 21 года. Это было бы более справедливо и логично, прежде всего по отношению к тем больным 50-летним мужчинам, которых вылавливают на улицах, бьют, бросают в бусик и отвозят в ТЦК.......
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03.04.2024 11:04 Відповісти
Ну что дорогие хуженебудьки 20-летние, приколоись в 2019-м? Голоснули по приколу? Хоть поржали? А вас предупреждали, но вы никого не хотели слушать
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03.04.2024 11:05 Відповісти
Та ладно, 30--40 річні бігли голосувати за "хотьпоржом" і старі пердуни теж, бо "усталі ат вайни".
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03.04.2024 13:43 Відповісти
Нелегитимный, неумный, небритый.🤡
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03.04.2024 13:42 Відповісти
Всех кто по приколу голосовал за клоуна "лишь бы поржать" нужно мобилизовывать, и женщинам тоже работа найдется. Независимо от молодого возраста, который им позволил голосовать ( и я не о возрасте 25 лет, а меньшем,который им дал право принимать это дебильное решение) Пусть на фронте теперь ржут, там обстаоновка для этого самая подходящая, пусть отвечают за свои деяния. А не засовывают голову в песок вместе с квартальными, и теми кто до сих пор ходит на их "шапито" А люди которые защищают Украину с 2014 года, пусть хоть немног отдохнут.
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03.04.2024 13:59 Відповісти
По закону 31 марта должны были пройти выборы, Зеля самозванец и все упрёки к тем кто за него когда-то голосовал необоснованны.
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03.04.2024 14:08 Відповісти
Лихо вы пытаетесь отвести их от ответственности за то что они натворили. При чем здесь 31 марта и что упреки необоснованы? Они в 2019 году за него голосовали? Голосовали. Пусть теперь отвечают. А то получается как в том случае. "Если сейчас выйти на улицу, и во весь голос крикнуть пидо...асы, то со всех щелей мы услышим "То не ми,то не ми, ми за нього не голосували" За все нужно отвечать в этой жизни.
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03.04.2024 14:39 Відповісти
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