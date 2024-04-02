Зеленський підписав закон, що зменшує мобілізаційний вік до 25 років

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Верховної Ради.

Володимир Зеленський підписав проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

"Проєкт Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (далі – проєкт Закону) розроблено за ініціативою Головнокомандувача Збройних Сил України з метою зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку", - йдеться в картці законопроєкту.

Зазначається, що реалізація проєкту Закону України унормує питання щодо поповнення мобілізаційного людського резерву як складової військового резерву людських ресурсів.

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