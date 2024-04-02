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Готуємо кроки у сфері контролю за роботою онлайн-казино, - Зеленський

казино,онлайн,online,ігри,азартні,краіл,гемблінг

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Нагадуємо, 29 березня петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду. Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - зазначає, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.

Петриченко просить президента ініціювати законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану. Також пропонується зобов’язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

Також читайте: Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино

Автор: 

Зеленський (23653) казино (208) азартні ігри (276)


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Топ коментарі
+10
А как же доходы Ермака, и его команды?
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02.04.2024 21:13
+9
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02.04.2024 21:25
+7
вайну в галаве закончил, теперь - в казино !
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02.04.2024 21:16
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А как же доходы Ермака, и его команды?
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02.04.2024 21:13 Відповісти
це буде власністю єрмака.
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02.04.2024 21:14 Відповісти
Все добре. Дякую. Дуже дякую. 😁

Вони ж тільки готуються готуватись, щоб колись крокувати кроками до контролю.
Ніхто не казав, що це якось пов'язано з законністю.
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02.04.2024 21:17 Відповісти
ну якщо у вови втричі то у його кардинала
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02.04.2024 21:48 Відповісти
Арахамія ПРитягнув у ВР Баума
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02.04.2024 21:14 Відповісти
Баум його друг й одночасно смотрящій за гральним бізнесом криміналттету з Рашки в Україні . Написали закон для ЗЕвилбядєй СН та ОПЗЖ, вони коаліційно дружно проголосували. Все навіть що йшло раніше до бюджету--пішло в ЄРМАКОмародерню .
Зараз вова повинен почати з арешту БАУМА та АРАХАМКИ, а потім одразу продовжити створювати коаліцію єдності та уряду від неї.
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02.04.2024 21:19 Відповісти
вайну в галаве закончил, теперь - в казино !
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02.04.2024 21:16 Відповісти
Чогоб це так "розпрацювався,понапідписував в один день 02.04.2024р.",до цього часу не було?- по три місяці чи пів року лежали документи , напевно опу нагадало про Конституційний обов"язок покладений на презедента України?
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02.04.2024 21:21 Відповісти
На...я представляти фігню роботою влади...
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02.04.2024 21:22 Відповісти
А заборонити будь-яку рекламу грального бізнесу (реального чи віртуального) ніяк?
Я он бачив вже рекламу алкоголю на ТВ. А вона ж, наче, була заборонена чи нє?
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02.04.2024 21:23 Відповісти
Я бачу багато реклами казино і мені не хочеться там гроші спускати. А комусь хочеться. Заборона реклами не дасть нічого.
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02.04.2024 21:30 Відповісти
Якщо хочеться, але не знаєш де і як, то є велика імовірність, що не спустиш. А реклама - спусковий гачок, провокатор до загострення цієї хвороби. Це все одно, що алкоголіку/наркоману, які вилікувалися, на кожному кроці пропонувати випить/ширнуться... А потім все "звалити" на слабкий характер хворого...
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02.04.2024 21:36 Відповісти
реклама она в основном для детей без мозгов и воспитания родителей и общества неокрепших умов.
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02.04.2024 23:19 Відповісти
Ну так діти у 50 рочків - проблема у недостачі критичного мислення і подібного, бо в нашому світі повно випадків шо навіть ті люди які мають ніби голову на плечах і добилися багато чого - так ось вони ведуться на всяку єресь а здавалося не мали б ( ну і пиху тре додати до недоліків - я побудував бізнес я розумний мене хрін намахаєш).
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03.04.2024 01:16 Відповісти
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02.04.2024 21:25 Відповісти
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03.04.2024 01:26 Відповісти
Перестаньте переслідувати робітників і робітниць секс індустрії. На Думській (одеській ЗМІ) було дослідження, що все "непристойне" зараз під "дахом" "правоохоронців". А багатим навіть возять дівчат і хлопців особисто мєнти. А всі новини про розкриття це звичайний переділ територій і сфер впливу серед людей у формі.

Були новини декілька місяців тому, що в тій же Донецькій області накрили публічний дім, популярний серед військових до речі... При цьому хазяї життя ні в чому собі не відмовляють і їм за потреби правоохоронці привезуть хоч хлопця хоч дівчину аби тільки платили.

Контроль держави за статевим життям громадян ознака тоталітаризму.
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02.04.2024 21:29 Відповісти
Насправді, "...відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином..." - це черговий словесний понос від Зеленського, який означає - будемо крутити дупами, викручуватися, замилювати очі і дурити суспільство, але тепер вже "належним чином".
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02.04.2024 21:34 Відповісти
Брєд якийсь. Цікаво скільки військових грають у вегасі та інших подібних ігрових мекках в світі? Про лотереї та букмекерів я вже навіть не пишу, але ніде не додумались контролювати чужі гроші які цивільна чи військова людина витрачає як хоче. Це бл шашличний прорив на весь світ.
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02.04.2024 21:57 Відповісти
Правильно нехай Єрмак і московити і надалі збагачуються
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02.04.2024 23:14 Відповісти
Купляєш кетчуп "королівський смак"? Так? Так скільки ти ще будеш спонсуровати фсбешну наталью каралєвскую? І таких прикладів тисячі. Так що не потрібно цієї демагогії.
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03.04.2024 16:34 Відповісти
Не купую
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03.04.2024 23:13 Відповісти
Тобто готуємо? давно вже з 2020 року все готово, тільки потрібно почати виконувати. А так, нам говорять, що готуємо, а самі хотять остаточно знести КРАІЛ, яка так і не почала виконувати свої функції (https://www.gc.gov.ua/ Комісія
з регулювання
азартних ігор та лотерей )
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02.04.2024 22:59 Відповісти
сначала дерибан дерибан и мародерство - казино, ломбарды, коллекторы, 1000% в день "позики" еще и онлайн (как до сих пор к "дие" не прикрутили - просто удивительно - наверное заняты сильно, монаки и т.п.) все успешные два года полномасштабки, теперь угрозы все порешать вместо перевооружения, национализации энергетики\ресурсов, постройки заводов, впк, экономики, подземных убежищ, мобилизации не только\столько в армию как на производство, мобилизацию финансов\техники, вооружение населения, разрешение свободного обращения\владения\производство оружия и бк и т.д. и т.п.
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02.04.2024 23:13 Відповісти
Шкода суспільству від "ігорного бізнесу" плодить проблеми вирішення яких в сотні разів перевищує ту "користь" яку отримує бюджет. Всі хто прийняв участь в легалізації цього зла є злочинцями і люто ненавидять українців.
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02.04.2024 23:34 Відповісти
Українці, як вам вибори "по приколу"?
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02.04.2024 23:53 Відповісти
Воно колись прийде до тями?
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03.04.2024 02:35 Відповісти
Пересиденту пора на новий рівень - в тюрму.
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03.04.2024 10:04 Відповісти
діректор казіно за казіно і піклується...
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03.04.2024 05:54 Відповісти
 
 