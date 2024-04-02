Готуємо кроки у сфері контролю за роботою онлайн-казино, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.
Нагадуємо, 29 березня петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду. Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - зазначає, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.
Петриченко просить президента ініціювати законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану. Також пропонується зобов’язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.
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Вони ж тільки готуються готуватись, щоб колись крокувати кроками до контролю.
Ніхто не казав, що це якось пов'язано з законністю.
Зараз вова повинен почати з арешту БАУМА та АРАХАМКИ, а потім одразу продовжити створювати коаліцію єдності та уряду від неї.
Я он бачив вже рекламу алкоголю на ТВ. А вона ж, наче, була заборонена чи нє?
детей без мозгов и воспитания родителей и обществанеокрепших умов.
Були новини декілька місяців тому, що в тій же Донецькій області накрили публічний дім, популярний серед військових до речі... При цьому хазяї життя ні в чому собі не відмовляють і їм за потреби правоохоронці привезуть хоч хлопця хоч дівчину аби тільки платили.
Контроль держави за статевим життям громадян ознака тоталітаризму.
з регулювання
азартних ігор та лотерей )