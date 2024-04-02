Готуємо кроки у сфері контролю за роботою онлайн-казино, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку кроків у сфері контролю за роботою онлайн-казино в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Провів нараду з СБУ, Мінцифри, Держспецзв’язку та секретарем РНБО щодо ситуації з онлайн-казино. Змістовні були доповіді. Готуємо відповідні кроки, які додадуть необхідного контролю над галуззю та допоможуть захистити інтереси суспільства належним чином", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Нагадуємо, 29 березня петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті Президента набрала понад 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних для розгляду. Автор петиції - військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко - зазначає, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.

Петриченко просить президента ініціювати законопроєкт, який передбачатиме заборону азартних ігор та доступу до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану. Також пропонується зобов’язати інтернет-провайдерів та мобільних операторів блокувати веб-сайти нелегальних казино.

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