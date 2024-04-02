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Виявлено рух "шахедів" у напрямку Дніпропетровщини та Харківщини, - Повітряні сили ЗСУ

дрони,шахеди

Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух російських ударних безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних БпЛА! Рух ударних БпЛА із Запорізької області у північно-західному напрямку", - ідеться у повідомленні ПС.

Згодом було зафіксовано рух "шахедів" також в напрямку Харківщини.

"БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку. БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Харківської області", - попередили у Повітряних силах.

Також дивіться: "Давай, вогонь! Над нами летить, падло": Повітряні сили показали нічне знищення "шахедів" на півдні. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4079) Запорізька область (3555) Повітряні сили (2581)


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03.04.2024 00:21 Відповісти
 
 