Виявлено рух "шахедів" у напрямку Дніпропетровщини та Харківщини, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ попереджають про рух російських ударних безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних БпЛА! Рух ударних БпЛА із Запорізької області у північно-західному напрямку", - ідеться у повідомленні ПС.
Згодом було зафіксовано рух "шахедів" також в напрямку Харківщини.
"БпЛА на межі Запорізької та Дніпропетровської областей у західному напрямку. БпЛА з Дніпропетровщини у напрямку Харківської області", - попередили у Повітряних силах.
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Богдан Лис
показати весь коментар03.04.2024 00:21 Відповісти Мені подобається 1
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