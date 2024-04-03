Злочини Росії не повинні лишитися безкарними, - МЗС Австрії

Усі російські злочини в Україні мають бути розслідувані, а винні – покарані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві австрійського МЗС, що опубліковане у соцмережі X (Twitter).

"Злочини Росії проти України не повинні залишитися безкарними! Генеральний секретар Маршик підтвердив нашу непохитну підтримку України на сьогоднішній конференції "Відновлення справедливості для України" в Гаазі", - йдеться у повідомленні.

У МЗС Австрії додали, що країна надасть 100 тис. євро на підтримку роботи спецпредставника генерального секретаря ООН з питань сексуального насильства "в умовах конфлікту в Україні".

Поруч з цим, напередодні конференції в Гаазі міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг також наголосив, що усі російські злочини в Україні мають бути розслідувані, а винні – покарані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер Австрії Негаммер скликає Раду нацбезпеки через шпигунську загрозу з боку РФ

"Від початку жорстокої агресивної війни Путіна в Україні неодноразово надходили шокуючі повідомлення про воєнні злочини та порушення прав людини російськими солдатами, включаючи систематичне застосування сексуального насильства щодо жінок та дівчат. Ці жахливі злочини повинні бути повністю розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності", - заявив він.

Міністр також оголосив, що Австрія виділить 100 тис. євро на подальше навчання української поліції та прокуратури в рамках проєкту ООН.