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Новини
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РФ розширює свій військовий вплив в Африці, - генерал Бундесверу Шютт

африка,найманці

У Німеччині попередили про посилення військового впливу Росії в країнах Африки.

Про це заявив командувач оперативного командування Бундесверу Бернд Шютт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

За його словами, після військових переворотів у Західній Африці в останні роки Росія поступово розширює свій вплив, замінюючи участь західних і європейських держав.

Він наголосив, що російська присутність формує пояс, який може простягатися майже від Атлантики до Червоного моря.

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"Росія проявляє військову активність у Буркіна-Фасо та Малі. Є ознаки зародження військового співробітництва в Нігері. У Чаді відбуваються зустрічі на політичному рівні. У Судані ми поки що не знаємо, як саме розвиватимуться події. Російські війська активно діють у Лівії з 2016 року", - заявив генерал Бундесверу.

На думку Шютта, основний намір Росії - "заповнити прогалини, пов'язані з політикою безпеки".

"Мета полягає не в тому, щоб одним великим ударом переломити ситуацію, а в тому, щоб послідовно змінити її на свою користь і відтіснити вплив Заходу. Для цього Росія негайно і цілеспрямовано використовує відповідний вакуум", - наголосив німецький генерал.

Шютт додав, що військова участь Росії не спрямована на те, щоб бути стійкою в західному розумінні, але спрямована саме на усунення відчутної прогалини в участі Заходу в справах відповідних країн.

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Автор: 

Африка (304) Німеччина (7316) росія (64871)


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ось, чесно
я не розумію оцих заяв.
нато визнає, що програло кегебе?
кацапи лізуть у всі шпарини, у нато бояться ескалації?
сша заняті розбірками двох дідуганів. китай гострить бамбук, а нато виходить с заявами.
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03.04.2024 10:51 Відповісти
У цій війні немае переможців, є постійне "тяни-штовхай".
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03.04.2024 11:00 Відповісти
життя гімно, в кінці смерть!
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03.04.2024 11:32 Відповісти
Наконец-то они заметили, билят, наблюдательные вы наши. Пригожинский вагнер месит в ЦАР уже лет 8-10.
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03.04.2024 11:27 Відповісти
Що то про Сингл пропустили
Вони Сенегалу допомогли змінити президента, легальним способом, французів вигнали.
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03.04.2024 11:31 Відповісти
совок раз в 200 больше имел влияние. и где он сейчас?
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03.04.2024 11:40 Відповісти
Хто вам заважає
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03.04.2024 12:26 Відповісти
 
 