РФ розширює свій військовий вплив в Африці, - генерал Бундесверу Шютт

У Німеччині попередили про посилення військового впливу Росії в країнах Африки.

Про це заявив командувач оперативного командування Бундесверу Бернд Шютт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tagesschau.

За його словами, після військових переворотів у Західній Африці в останні роки Росія поступово розширює свій вплив, замінюючи участь західних і європейських держав.

Він наголосив, що російська присутність формує пояс, який може простягатися майже від Атлантики до Червоного моря.

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"Росія проявляє військову активність у Буркіна-Фасо та Малі. Є ознаки зародження військового співробітництва в Нігері. У Чаді відбуваються зустрічі на політичному рівні. У Судані ми поки що не знаємо, як саме розвиватимуться події. Російські війська активно діють у Лівії з 2016 року", - заявив генерал Бундесверу.

На думку Шютта, основний намір Росії - "заповнити прогалини, пов'язані з політикою безпеки".

"Мета полягає не в тому, щоб одним великим ударом переломити ситуацію, а в тому, щоб послідовно змінити її на свою користь і відтіснити вплив Заходу. Для цього Росія негайно і цілеспрямовано використовує відповідний вакуум", - наголосив німецький генерал.

Шютт додав, що військова участь Росії не спрямована на те, щоб бути стійкою в західному розумінні, але спрямована саме на усунення відчутної прогалини в участі Заходу в справах відповідних країн.

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