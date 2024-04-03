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Дефіциту електроенергії в Україні немає через "підстрахування" з Європи, - Укренерго

електроенергія,електрика,світло,леп

Україна імпортує електроенергію з європейських країн, саме тому сьогодні немає дефіциту та масових відключень споживачів від енергосистеми.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Відсутності дефіциту в системі зараз сприяє, окрім зниженого споживання при теплій погоді та роботі українських електростанцій, також імпорт із 5 сусідніх країні: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Зараз міждержавний перетин між Україною і ЄС завантажений в години максимуму на 1300-1500 МВт в напрямку імпорту, що надає суттєву підтримку українській енергосистемі під час постійних обстрілів енергетики", - повідомили в Укренерго.

Читайте: Аварійні відключення світла поширилися на сім областей, – "Укренерго" (оновлено)

До прикладу, 26 березня Україна імпортувала з Європи один із найбільших обсягів електроенергії - 18 тис. МВт-год. Також Україна "підстраховується", використовуючи електроенергію, імпортовану з Польщі. Українські електростанції ще відновлюються після березневих атак росіян.

Нагадаємо, "Укренерго" оголосило про застосування графіків аварійних відключень 29 березня у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та у Кривому Розі. Зі зростанням споживання можливе застосування обмежень в Одеській та Хмельницькій областях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через нічну атаку пошкоджено енергообладнання, в Одесі та прилеглих районах запроваджуються аварійні відключення світла, - "Укренерго"

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"Відсутності дефіциту в системі зараз сприяє, окрім зниженого споживання при теплій погоді та роботі українських електростанцій, також імпорт із 5 сусідніх країні: Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови.
Зараз міждержавний перетин між Україною і ЄС завантажений в години максимуму на 1300-1500 МВт в напрямку імпорту, що надає суттєву підтримку українській енергосистемі під час постійних обстрілів енергетики", - повідомили в Укренерго.

Джерело:

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Дзявкотіти образами на адресу країн-сусудів, членів ЄС нинішня влада дуже любить.

Зараз презедент чи МЗС в особі Кулеби не хочуть голосно подякувати згаданим країнам за допомогу, без якої значна частина України жила б в мороку та колапсі без електроенергії після руйнування рашистами кількох наших електростанцій?
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03.04.2024 12:02 Відповісти
 
 